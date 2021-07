ফুটবল স্বভাবতই মাঠের খেলা এবং মাঠের খেলা দিয়েই জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়। এ বিষয়ে হয়তো কেউই দ্বিমত পোষণ করবে না। তবে মাঠের পারফর্ম্যান্সের পাশাপাশি মাঠের বাইরের বিভিন্ন বিষয় ফুটবলে প্রভাব ফেলে। এবং এই মাঠের বাইরের বিভিন্ন কাজ এবং বোর্ডের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত একটা বিশ্বসেরা দলকে পরিণত করেছে প্রায় ধ্বংসস্তূপে। সেই ক্লাবের নাম এফসি বার্সেলোনা। চলুন দেখে আসা যাক কীভাবে বিশ্বসেরা একটি দল পরিণত হয়েছে মধ্যমমানের দলে এবং কেন সেই দলের সমর্থকরা পুনরায় দেখছেন ফিরে আসার স্বপ্ন।

আজকের এই আর্টিকেল শুরু করার আগে দুইটি অতীতের তারিখে ফিরে যাওয়া যাক।

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল। এক পাশে পেপ গার্দিওলার অধীনে এফসি বার্সেলোনা, অপর পাশে স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, যারা কিনা আগের মৌসুমে জেতা চ্যাম্পিয়ন্স লীগ শিরোপা পুনরায় নিজেদের করে নেওয়াকে পাখির চোখ করেছে। এক দল স্পেনের ফুটবল লীগ, লা লীগা চ্যাম্পিয়ন, অপর দল জিতেছে ইংল্যান্ডের ফুটবল লীগ প্রিমিয়ার লীগের শিরোপা। এ যেন স্পেন-ইংল্যান্ড ফুটবলের লড়াই! ৯০মিনিটের ফুটবল দ্বৈরথ শেষে ফলাফল এফসি বার্সেলোনা ২-০ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। এফসি বার্সেলোনার টিকি-টাকা ফুটবলের কোনো জবাব সেদিন ছিল না ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কাছে। এই ট্রফিজয়ের মধ্য দিয়ে প্রথম কোনো স্প্যানিশ ক্লাব হিসেবে ট্রেবল অর্জনের কৃতিত্ব গড়ে এফসি বার্সেলোনা। থেমে থাকে নি কেবল ট্রেবলে, পরবর্তীতে একই সিজনে আরো ৩টি ট্রফি জয়ের মাধ্যমে প্রথম কোনো ফুটবল ক্লাব হিসেবে এফসি বার্সেলোনা সেক্সটুপল (একই সিজনে ৬টি ট্রফি জয়) অর্জন করে। চারদিকে কেবল এফসি বার্সেলোনা এবং টিকি-টাকা ফুটবলের রাজত্ব। যেকোনো ফুটবল ক্লাবের জন্য স্বপ্নের সময় পার করছিল এফসি বার্সেলোনা।

একই টুর্নামেন্ট, উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লীগ, তবে স্টেজ ভিন্ন। এবার আর ফাইনাল নয়, কোয়ার্টার ফাইনাল। একদিকে কিকে সেতিয়েনের এফসি বার্সেলোনা, অপরদিকে হ্যান্সি ফ্লিকের বায়ার্ন। ১১বছর আগের বার্সেলোনা এবং পরের বার্সেলোনায় যেন আকাশ পাতাল তফাত। ১১বছর আগে যে দল ছিল সকল প্রতিপক্ষের ত্রাস, ১১বছর পরে যেন তারা কোনো সাধারণ ছন্নছাড়া টিম। অপরদিকে বায়ার্ন তখন খেলছে সাড়াজাগানো ফুটবল, হ্যান্সি ফ্লিকের অধীনে বায়ার্ন হয়ে উঠেছে অপ্রতিরোধ্য এক টিম। ৯০মিনিটের ফুটবল “দ্বৈরথ” বলা ঠিক হবে নাকি সেই বিষয়ে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। দ্বৈরথ সমানে সমানে হয়। এই ম্যাচ ছিল যেন এফসি বার্সেলোনার অসহায় আত্মসমর্পণের গল্প। ফলাফল বায়ার্ন মিউনিখ ৮-২ এফসি বার্সেলোনো। এফসি বার্সেলোনার ২গোলের ১টি আবার বায়ার্ন মিউনিখেরই আত্মঘাতী গোল। ধীরে ধীরে ভাঙতে থাকা এফসি বার্সেলোনার দেয়াল যেন জার্মান গোলার আঘাতে একেবারেই ভেঙ্গে গেল। ২০১৮ তে রোমার সাথে প্রথম লেগে ৪-১ গোলে জিতেও দ্বিতীয় লেগে ৩-০ হেরে বিদায় অথবা ২০১৯ এ লিভারপুলের সাথে প্রথম লেগে ৩-০ গোলে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় লেগে ৪-০ গোলে হারা, বার্সেলোনার কফিনে শেষ পেরেক ছিল যেন বায়ার্নের সাথে ৮-২ হার। একসময়কার ত্রাস পরিণত হলো ফুটবল জগতের হাস্যরসে।

এই দুই তারিখের মধ্যিখানে কী এমন হলো যে একটা ফুটবল ক্লাব আকাশচুম্বী সাফল্য থেকে ধ্বংসাবশেষে পরিণত হলো?

২০১৪ জানুয়ারী মাসে এফসি বার্সেলোনা বোর্ড প্রেসিডেন্টের পদ হতে পদত্যাগ করেন তৎকালীন বোর্ড প্রেসিডেন্ট স্যান্দ্রো রোসেল। দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে থাকা জোসেফ মারিয়া বার্তামেউ। প্রসংগত উল্লেখ্য, স্যান্দ্রো রোসেল ২০১৭ সালে মানি লন্ডারিং মামলায় গ্রেফতার হন এবং তাকে কারাদন্ড দেওয়া হয়। পাঠক এখানে মনে করতেই পারেন, স্যান্দ্রো রোসেলের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া এফসি বার্সেলোনার জন্য সুখকরই তো ছিল। তা হতো, যদি সেই দায়িত্ব বার্তামেউর জায়গায় অন্য কেউ নিতেন। বাংলা ভাষায় একটি বাগধারা আছে, “শাপে বর”। স্যান্দ্রোর পদত্যাগের পর বার্তামেউর পদগ্রহণ করা ছিল তার উলটো, অর্থাৎ “বরে শাপ”। তখন থেকেই মূলত শুরু হয় এফসি বার্সেলোনার পতন। একটি বোর্ড ফুটবল ক্লাব নির্মাণে কাজ করে থাকেন। বিভিন্ন প্লেয়ার বেঁচা-কেনা, কোচ নিয়োগ দেওয়া, একাডেমি উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত, সম্পূর্ণটা নির্ভর করে একটি বোর্ডের উপরেই। আর এই সবক্ষেত্রেই চরমভাবে ব্যর্থ হয় জোসেফ মারিয়া বার্তামেউর বোর্ড।

প্রতিটা নতুন সিজন শুরুর আগেই একটা ক্লাব ট্রান্সফার মার্কেটের দিকে তাকিয়ে থাকে। এবং এক্ষেত্রে বার্সা বোর্ডের চরম পরিকল্পনাহীনতার পরিচয় দেখা যায়। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে বিগ নেইম সাইনিং করলেও সেসবের পিছনে ছিল না কোনো পরিকল্পনা। কোনো ফুটবলার কেনার পূর্বে তার প্লেয়িং স্টাইল এবং প্রোফাইল ক্লাবের সাথে মিলে কিনা তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেসব দিকে নজর না দিয়েই বার্সা বোর্ড কিনতে থাকে প্লেয়ার। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় জেরেমি ম্যাথিউ, আরদা তুরান, ইয়েরি মিনা,, এলেক্স ভিদাল প্রভ্রৃতি। ফলাফল এছাড়াও বিগ সাইনিং হিসেবে ডেম্বেলে, কুতিনহো, গ্রিজমান, উমতিতিরাও তাদের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারে নি। একের পর এক ব্যর্থ ট্রান্সফার মার্কেটের কারনে ডুবতে থাকে এফসি বার্সেলোনা। অতিরিক্ত টাকা দিয়ে সাইনিং এর পাশাপাশি বার্সা বোর্ড ফুটবলারদের অফার করে মাত্রাতিরিক্ত বেতন। এই অতিরিক্ত বেতনের কারণে পরবর্তীতে অসংখ্য ফ্লপ সাইনিংকে বিক্রি করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে দলটির পক্ষে। আর এফসি বার্সেলোনা ধীরে ধীরে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বর্তমানে ফুটবল ক্লাবটির ঋণ আনুমানিক ১.১ বিলিয়ন ইউরো।

এফসি বার্সেলোনার আধিপত্যের পেছনে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে একসময় কাজ করেছিল ক্লাবটির ফুটবল একাডেমী, লা মাসিয়া। পেপ গার্দিওলার ড্রিম টিমের অধিকাংশই ছিল লা মাসিয়া গ্র্যাজুয়েট। লা মাসিয়া একাডেমীতে ফুটবলারদের গড়ে তোলা হয় বার্সার প্লেয়িং স্টাইলের সাথে মিল রেখেই। ফলে পরবর্তীতে তারা সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে। লা মাসিয়া সম্পর্কে পেপ গার্দিওলা UEFA.com কর্তৃক প্রকাশিত "Barca kids at home at La Masia" আর্টিকেলে বলেছেন,

“The player who has passed through La Masia has something different to the rest, it's a plus that only comes from having competed in a Barcelona shirt from the time you were a child.”