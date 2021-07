ইউরোতে গ্রিসের এত বড় একটা অঘটন ঘটানোর পর গণমাধ্যম এবং ফুটবল পণ্ডিতেরা ঠিক হজম করতে পারেননি ব্যাপারটা। অল্প কিছু সংখ্যক মানুষই বোধহয় মন থেকে খুশি হয়েছিলেন একটি আন্ডারডগ দল শিরোপা জেতায়। স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের প্রিয় দল বা জনপ্রিয় দলগুলো টুর্নামেন্ট থেকে বাদ পড়ে গেলে মানুষ কোনো টুর্নামেন্ট উপভোগ করতে পারেন না। তবে ফুটবল ভক্তদের ভেতর যেসব প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তার অনেকগুলোর মধ্যে একটি প্রবণতা হলো আন্ডারডগ বা তুলনামূলক কম শক্তিশালী কোনো দল বড় কোনো দলকে হারিয়ে দিলে বা টুর্নামেন্ট জিতলে মানুষ তা খুবই উপভোগ করেন।

কিন্তু এই ইউরো যেন ব্যতিক্রম ছিল। গ্রিসের নেতিবাচক, রক্ষণাত্মক, গা বাঁচানো ধরনের ফুটবল খেলার ধরনের জন্যই মানুষ খেলা দেখতে গিয়ে খুবই একঘেয়েমিতে ভুগতেন। তাই মন থেকে খেলাটা উপভোগ করতে পারেননি অনেকেই। এই সময়গুলোতে সুন্দর ফুটবলের গুণগ্রাহীরা নিজেদের কিছুটা প্রতারিত মনে করতে থাকেন। তাই গ্রিস ইউরো জেতার পর মুখ গোঁজ করে বসে ছিলেন বেশিরভাগই, যেন মারাত্মকরকম ঠকিয়ে দিয়েছেন কেউ তাদের। টেলিগ্রাফ পত্রিকার পরেরদিনেই একটি শিরোনামই দেখা যাক,

“A tear flowed down the face of the beautiful game.”