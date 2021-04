বর্তমান যুগে প্রফেশনাল ফুটবলে প্লেয়ারদের আনাগোনা শুরু হয় ৮-১০ বছর থেকেই। ক্লাবের বিভিন্ন বয়সভিত্তিক দলে খেলে এরপর ক্যারিয়ার শুরু হয় মূল দলে। একেকজন প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়ের হাতেখড়ি হয় তার সেই শৈশবে শুরু করে ক্লাবে, এরপর সেখান থেকে আস্তে আস্তে বয়স যখন ২০ এর আশেপাশে হয়, তখন ডাক পায় মূলদলে। সেক্ষেত্রে ২২ বছর বয়সে একজন খেলোয়াড় মোটামুটি পরিচিত মুখ হয়ে ওঠে ফুটবলে। আর সামান্য অভিজ্ঞতা মিলিয়ে কিছু ম্যাচুরিটিও আসে। কিন্তু ২২ বছর বয়সে ফুটবল ক্যারিয়ার শুরু করার গল্প আছে কতগুলো?

“You ain’t born a Londoner, you’re made one.”

২০১৯-২০ সিজনে আর্সেনালের কিট লঞ্চিং ভিডিওর একটি ফেমাস লাইন এটি। আমরা এটি শুনতে পাই ইয়ান রাইটের মুখ থেকে। জন্মগত ভাবে আসলেই কেউ কিছু হয় না, সবাই নিজেকে বানিয়ে নেয়।

এই রাইটও কি ভেবেছিলেন যে ২২ বছর বয়সে তার ফুটবল ক্যারিয়ার শুরু করবেন? না টানেল রিফাইনারিজেই বাকিসময় পার করবেন? একই সাথে দুই ক্লাবের লিজেন্ড খেতাব পাওয়া কয়জনের পক্ষে সম্ভব? দুইদলের ফ্যানদের ভালবাসা কয়জনই বা পেতে পারে সমান ভাবে। বা দুইদলেরি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে টপ ৫ এ জায়গা করে নিতে পারেনই বা কয়জন? ক্রিস্টাল প্যালেস আর আর্সেনাল, দুটো ক্লাবকেই যেমন উজাড় করে দিয়েছেন সব। ক্লাব, ক্লাবের ফ্যানরাও তাকে খালি হাতে ফেরায় নি। দুই ফ্যানবেজের অন্তরে ছিলেন, আছেন এবং আশাকরি তিনি থাকবেন।

ছোট থাকতে, সৎপিতার সাথে কোনসময়েই ভাল সম্পর্ক ছিল না তার। বাড়ি থেকে চলে গিয়ে বাইরে থাকাই ছিল তার কাছে স্রেয়। সে এবং তার বড়ভাই দুজনেই ফুটবলার, তখন আশেপাশের এলাকায় খেপ খেলেই তাদের জীবন চলত। এর মাঝে ৬ মাসের জেলে যেতে হয়েছিল ড্রাইভিংয়ের নিয়ম ভঙ্গের জরিমানা পরিশোধ না করায়। তবে দায়িত্ব বাড়ে যখন দুই সন্তানের অভিভাবক হন। তার বয়স তখন ১৯ এর আশেপাশে। মিলওয়াল, চার্লটন, ও চেলসিতে রিজেক্টেড হয়ে ছয় সপ্তাহের ট্রায়ালে সুযোগ পান ব্রাইটনে। সেখানে ট্রেইনিংয়ে মূল দল বা রিজার্ভ সবার সাথেই তার গোল করা হয়ে যায় একদম সিম্পল। কিন্তু ব্রাইটন থেকে বাসায় ফেরার টাকাটা তার কাছে ছিল না তখন। ক্লাবের কাছে চাওয়ায় ক্লাব তাকে অফিসের বাইরে বসিয়ে রাখে ৬ ঘণ্টা। পরে ক্যাপ্টেনের মধ্যস্থতায় সমাধানে আসে তারা। এহেন কান্ডের পরে আর ব্রাইটনে যোগ দেয়া হয় নি তার।

'ডেডলি ডুয়ো' রাইট - বার্গক্যাম্প; Image Credit : The Sun

সেখান থেকে ফিরে এসে যোগ দেন সেই টানেল রিফাইনারিজে। তবে সানডে ফুটবল লীগে তিনি ছিলেন নিয়মিত, শুধুমাত্র মনের প্রশান্তির জন্য সেখানে খেলতেন। এরপর তার কাছে অফার আসে ক্রিস্টাল প্যালেস থেকে, পেটের চিন্তায় অফার নেন নি, কারণ আরেকটি ব্রাইটন কাণ্ড হোক তা চান নি।

কিন্তু তিনি না নিলেও, কর্মক্ষেত্রে তার বস ঠিকই নিয়েছিলেন এই সুযোগ। ক্যান্টিনে রাইটকে ডেকে তিনি বুঝালেন সব। ৮০র দশকে বৃটেনে ওয়ার্কিং ক্লাসের মানুষদের সাথে প্রধানদের এমন ব্যাবহার ছিল আমাবস্যার চাঁদের মত। কিন্তু এটিই কপালগুনে পেয়ে যান রাইট।

শুরুতে প্যালেসে অফার পান মাত্র ৩ মাসের চুক্তির। ট্রেইনিংয়ে নিজের পুরোটা উজাড় করে দেন। কারণ এটাই ছিল তার শেষ সুযোগ। আগের-পরের সব চিন্তা দূরে ফেলে মনোনিবেশ করেন ট্রেইনিংয়ে। প্যালেস পেয়ে যায় একটি নতুন জেম। ঝিনুকের ভেতরে থাকা মুক্তাটি বের করে আনে তারা। এরপর তার তাকে অফার করে প্রফেশনাল কন্ট্রাক্টের। ১৯৮৫ সালের আগস্ট মাসে অফিসিয়ালি জন্ম নেয় একজন নতুন ফুটবলার।

ঈগলদের হয়ে প্রথম মৌসুমে করেন ৯ গোল। কম।মনে হলেও এটি ছিল ওই মৌসুমে ক্লাবের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। তার কন্ট্রিবিউশন চোখে পড়ে প্যালেস যখন ডিভিশন ১ এ প্রমোশন পায়। প্রমোশনের ওই মৌসুমে ৩৩ গোল আসে রাইটের পা থেকে। ৯৮-৯০ সিজনটা নষ্ট হয় দুইবার পা ভাঙ্গায়৷ ১৯৯০ সালের এফএ কাপ ফাইনালেও পৌছে যায় প্যালেস। ইঞ্জুরির জন্য বেঞ্চে থেকে শুরু করতে হয় খেলা। ৭২ মিনিটে নেমে গোল করে ৩-৩ সমতায় এনে ফাইনাল খেলাটি রিপ্লেতে নিয়ে যান। রিপ্লেতে যদিও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কাছে ১-০ গোলে হারে তারা। এটি ছিল এলেক্স ফার্গুসনের ইউনাইটেডের প্রথম শিরোপা।ক্রিস্টাল প্যালেসের হয়ে তার গোলের এই দৌড় গিয়ে থামে ১১৭ তে। যেটি এখন পর্যন্ত ক্লাবের তৃতীয় সর্বোচ্চ।

১৯৯০ সালের এফএ কাপের ফাইনালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে করা রাইটের গোল; Image Credit : London Resident Magazine

১৯৯০-৯১ সালে শুরু হয় প্রিমিয়ার লীগ। আগের মৌসুমে অল্পের জন্য শিরোপা হাতছাড়া করা আর্সেনাল দল গুছানো শুরু করে। প্রথম এই প্রিমিয়ার লীগ জিতেও নেয় তারা। কিন্তু কিসের যেন একটা কমতি ছিল সেসময়। ১৯৯১-৯২ সিজনের শুরুতেই তাই সেখান থেকে ডাক চলে আসে রাইটের। ক্লাব রেকর্ড ২.৫ মিলিয়ন পাউন্ডের বিনিময়ে নিয়ে আসেন তাকে জর্জ গ্রাহাম। লিস্টার সিটির সাথে লীগ কাপে অভিষেক ম্যাচেই গোল পেয়ে যান রাইট। এরপরে সাউদাম্পটনের সাথে লীগ অভিষেকে এওয়ে ম্যাচেই হ্যাট্রিক। এর চেয়ে ভাল শুরু আর কেমনই বা হতে পারে? আর্সেনালের এরপরের ৬ মৌসুমেই ছিলেন টপ স্কোরার। গ্রাহামের অধিনে স্বাদ পান লিগ কাপ, এফএ কাপ, উয়েফা কাপ উইনার্স কাপের।

১৯৯৪ সালের উয়েফা কাপ উইনার্স কাপজয়ী আর্সেনাল; Image Credit : eurosport

এরপর বিদায় হয় গ্রাহামের, যিনি কেয়ারটেকার কোচ হিসেবে আসেন, তিনি এরপর নিয়ে আসেন ডেনিস বার্গক্যাম্পকে। তার সাথে দুর্দান্ত জুটি হয় রাইটের৷ এরপর আগমণ ঘটে আর্সেন ওয়েঙ্গারের। রিয়চ নামের সেই কেয়ারটেকার কোচ পরবর্তীতে স্থায়ী কোচ হলে আমরা হয়ত রাইটকে চেলসি লেজেন্ড হিসেবে পেতাম। তার সাথে ঝামেলা হওয়াতেই রিয়চ নিয়ে আসে বার্গক্যাম্পকে। কিন্তু আর্সেনাল বোর্ড রিয়চকেই সরিয়ে দেয়।

ওয়েঙ্গারের প্রথম সিজনে ২৩ গোল আসে রাইটের পা থেকে। তারা জিতে নেয় ১৯৯৮ সালে প্রিমিয়ার লীগ এবং এফএ কাপ দুটি। সানডে লীগ ছাড়লেও ওই লীগের স্বভাব ছাড়তে পারেন নি রাইট। মাঠে ধাক্কাধাক্কি, খেলোয়াড়দের চুল ধরে টান দেওয়া, বা তার চেয়ে সাইজে বড় প্লেয়ারদের সাথে শুধু শুধু ঝগড়া লাগতে যাওয়া ছিল একদম সাধারণ দৃশ্য। ৯৮ সালের প্রিমিয়ার লীগ উইনার্স মেডেল গলায় দিয়ে রয় কীনের সামনে গিয়ে শুরু করেন ব্যাঙ্গাত্মক অঙ্গভঙ্গি। মাঠে সেদিন বাদানুবাদ কম হয় নি তাদের মধ্যে।

১৯৯৭-৯৮ সিজনের ইপিএল ট্রফি নিয়ে আর্সেনাল দল; Image Credit : arsenal.com

তবে দলে রাইটের সময় এখানেই আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাচ্ছিল। রাইটের বয়স বিবেচনায় আর্সেন ওয়েঙ্গার ফ্রান্স থেকে নিয়ে এসেছিলেন নতুন অস্ত্র, নিকোলাস আনেকলাকে। আনেলকা তখন তরুণ আর রাইটের চেয়েও শার্প, ফলে নতুনকে জায়গা দিতে সরে যেতে হয় রাইটকেই। সেবছর সামার ব্রেকে প্যারিসে রাইটকে ডেকে নেন আর্সে ওয়েঙ্গার। রেস্টুরেন্টে আর্সেনাল বোর্ড, ওয়েঙ্গার, রাইটের মধ্যে চলে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা। সিদ্ধান্ত হয়, রাইটের আর্সেনাল ক্যারিয়ারের দৌড় এখানেই থামবে। রাইটও তেমন কোন অভিযোগ করে নি এটা নিয়ে। কারণ তখন তার রক্তেই আর্সেনাল। নিজের চেয়ে তিনি ক্লাবের স্বার্থটাকেই এগিয়ে রাখলেন।

ক্যারিয়ারের শেষ বিকেলে ওয়েস্ট হ্যামেও আগুন ঝড়ান রাইট; Image Credit : Sports Mole

এরপর ওয়েস্ট হ্যাম, সেল্টিক, বার্নলি, নটিংহ্যামে যোগ দিলেও ক্যারিয়ার আর সেভাবে আগায় নি। ২০০০ সালে নতুন শতাব্দীতে অবসরে যান খুবই অল্প সময় পাওয়া এই ফুটবলার। আর্সেনালে মাত্র এই সময়েও হয়ে যান ক্লাবের রেকর্ড গোল স্কোরার। তার এই ১৮৫ গোলের রেকর্ড পরে ভাঙ্গেন থিয়েরি অনরি। লিথাল ফিনিশিংয়ের এক উদাহরণ ছিল রাইট। অদ্ভুত অদ্ভুত ভাবে গোলও আসে তার অনেক।

ইউরো ১৯৯৬ এর বাছাই পর্বে ইংল্যান্ড দলের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনা (মাঝে রাইট) ; Image Credit : GOAL.COM

ইংল্যান্ডের হয়ে তার অভিষেক হয় ২৬ বছর বয়সে। কোন কোচই তার উপর ভরসা রাখতে পারে নি। বেশিরভাগ ম্যাচ খেলতে হয় বদলি হিসেবে। ৮ বছরের এই আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে কোচ হিসেবে পেয়েছিলেন ৩ জনকে। তার নামের পাশে ৮৭ টি ম্যাচের কথা উল্লেখ থাকলেও, এদের মধ্যে কেবল ১৭ টি ম্যাচেই শুরুর একাদশে ছিলেন। ১৯৯১ সালের পরবর্তী ৫ মৌসুম ক্লাবের হয়ে প্রতিবারেই করেছিলেন ৩০ টির বেশি গোল। কিন্তু এই ফর্মও রাইটকে জাতীয়দলে টানা ৩ ম্যাচ খেলাতে পারে নি। রাইট যে ১৭ টি ম্যাচ খেলেন, তার ৯ টিই ছিল শুধু গ্রাহাম টেইলরের অধীনে। তার কাছে রাইটের চাইতে নাইজেল ক্লফ বা পল স্টুয়ার্টের মত প্রলিফিক স্ট্রাইকাররা প্রাধান্য পেত। ১৯৯২ সালের ইউরোতে জায়গা হয় নি তাই রাইটের, যদিও সে মৌসুমে তিনি ছিলেন টপ স্কোরার । সে দলে্র সাথে স্ট্রাইকার হিসেবে গিয়েছিলেন নাইজেল ক্লফ, এলান শিয়েরার, এলান স্মিথ, গ্যারি লিনেকার, ও পল মারসন।

পরবর্তীতে কখনোই তার জায়গা হয় নি কোন ইউরোপীয়ান টুর্নামেন্টে বা বিশ্বকাপে। মাইক চ্যাননের পরে ইয়ান রাইটই ইংল্যান্ডের হয়ে সবচেয়ে বেশী ম্যাচ খেলা প্লেয়ার, যার এইসব টুর্নামেন্টের স্কোয়াডের বাইরে ছিলেন।

প্রি ম্যাচ এনালাইসিস সেন্টারে শিয়েরার এবং রাইট; Image Credit : UEFA

খেলা ছাড়ার পর রাইট প্রথমে যোগ দেন BBC Sport এ। সেখানে ২০০২, ২০০৬ বিশ্বকাপ ও ২০০৪ এ ইউরোর বিশ্লেষক ছিলেন। এরপর সেখানে চাকরি ছেড়ে আসেন BT Sport এ। এখানে সহকর্মী হিসেবে পান আরেক আর্সেনাল লিজেন্ড লী ডিক্সনকে। একই সাথে তারা ঘরোয়া থেকে শুরু করে অন্যান্য ইউরোপীয়ান ম্যাচগুলো বিশ্লেষণ করতে। ২০১৭ সালে আবার ফেরেন বিবিসিতে। সেখানে Pundit হিসেবে পান গ্যারি লিনেকার ও এলান শিয়ারেরকে। এসব জায়গায় এলান শিয়েরারের সাথে তার কমিডি মুহুর্তগুলি জমে অনেক। রেগুলার কাজের বাইরে বেশ কিছু ইউটিউব ভিডিও আছে তাদের এসব নিয়ে।

অত্যন্ত সেন্স অফ হিউমার থাকা এই লোকের সম্পর্কে বলা হয়, "He bleeds Arsenal". শুরুতে যে কোটটা দেওয়া হয়েছে রাইট আসলেই একদম এমনই, জন্মথেকে তিনি আর্সেনালের ছিলেন না। কিন্তু তিনি নিজেকে বানিয়ে নিয়েছেন আর্সেনালের জন্য। বর্তমানে যদি ক্লাবের নাম্বার ১ ফ্যান বলা হয় কাউকে, সেটি অবশ্যই হবেন ইয়ান রাইট। আর্সেনালের সবকিছুতেই এখনও তিনি জড়িয়ে রাখেন নিজেকে।



He is a true Gunner. He is a true Gooner.