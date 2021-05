আয়ারল্যান্ডের বেলফাস্ট শহরে কোনো এক দুপুরে যদি ডক স্ট্রিটে গেলে দেখতে পাবেন মোটামুটি কিছুটা ব্যস্ত পরিবেশ। সেইলরটাউনের আমেরিকান বারের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেই আবার অন্য চিত্র। ছিমছাম, শান্ত ধরনের পরিবেশ। দেয়ালের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন ইউরোপিয়ান ফুটবলের বিভিন্ন ছবি, ক্লাবগুলোর স্কার্ফ হয়তো ঝুলছে। হঠাৎই দেয়ালে ঝুলানো সাদাকালো একটি ছবিতে চোখ আটকে যাবে আপনার। ছবিতে দেখতে পাবেন সাদা শার্ট, কালো শর্টস পরিহিত এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন ট্রফি নিয়ে। ট্রফিটি ডান হাতে ধরা, কারণ ভদ্রলোকের হাত একটাই, বাম হাত কনুইয়ের নিচ থেকে বাকি অংশটুকু কাটা। ট্রফি হাতে এই খেলোয়াড়ের নাম জিমি হ্যাস্টি, আইরিশ ফুটবলের এক কিংবদন্তি।

১৯৬০ সালে ডান্ডক ফুটবল ক্লাবের চেয়ারম্যান জিম মালোন ক্লাবের বোর্ডকে জানান, তিনি জিমি হ্যাস্টি নামের এক প্রতিভাবান সেন্টার ফরোয়ার্ডের খোঁজ পেয়েছেন, উত্তর আয়ারল্যান্ড সীমান্তের দল নিউরি টাউনের হয়ে যে ফরওয়ার্ড কেবল গোলের পর গোল করে যাচ্ছে। লম্বা, শক্তপোক্ত এই খেলোয়াড়ের ছিল অভাবনীয় ব্যালেন্স, সাথে বাতাসে ছিলেন বিধ্বংসী। মালোন বললেন, ডান্ডকের উচিত যত দ্রুত সম্ভব এই প্রতিভাকে দলে আনা। বোর্ডের আরেকজন সদস্যও সায় জানালেন চেয়ারম্যানের কথায়, হ্যাস্টির কথা শুনেছেন তিনিও। তবে সমস্যা একটাই, তার বাম হাত নেই।

বোর্ড সাধারণত তাদের চেয়ারম্যানের কথা কখনো ফেলে না। তবে এবার তার ব্যাতিক্রম হলো; মালোনকে বলা হলো,

"We are not in the business of freaks!"