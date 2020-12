২৪শে অক্টোবর ২০২০, দুবাইয়ের ফ্ল্যাশ ফোরাম এরিনায় পর্দা উঠছে দ্য আলটিমেট ফাইটিং চ্যাম্পিয়নশিপ-২৫৪-এর। করোনা মহামারির কঠিন সময়ে দর্শকশূন্য গ্যালারি নিয়েই UFC-254-এর আয়োজন। ইন্ডোর এরিনাতে কেবল কলাকৌশলী ছাড়া তেমন জনসমাগম না থাকলেও, মিক্সড মার্শাল আর্টের এই ইভেন্টকে ঘিরে পুরো বিশ্বজুড়ে উন্মাদনা কোনো অংশেই কম নয়।

দ্য আলটিমেট ফাইটিং চ্যাম্পিয়নশিপে (UFC) বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ফাইটিং হয়ে থাকে। আর এসব ক্যাটাগরি ভাগ করা হয় দৈহিক ওজনের ভিত্তিতে। বিভিন্ন ক্যাটাগরির ফাইটাররা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ফাইট করে মোট পাঁচটি রাউন্ডে। ১ মিনিটের বিরতি-সহ প্রতিটি রাউন্ড হয় ৫ মিনিটের। দুই ফাইটারের যেকোনো একজন নক-আউট না হলে, খেলা চলে পাঁচ রাউন্ড ধরে। এরপর চ্যাম্পিয়ন টাইটেল নির্ধারণ হয় প্রতি রাউন্ডের মোট পয়েন্ট হিসেব করে।









‘’At lonely nights I'm dreaming About my home, my Dagestan And I will never stop believing And being proud of my land’’

বিখ্যাত সংগীত শিল্পী স্যাবিনে কোর্স-এর কণ্ঠে দাগেস্থান শিরোনামের এই গানটি বেজে চলেছে, ফাইটিং আয়ল্যান্ড খ্যাত ইন্ডোর স্ট্যাডিয়াম ‘ফ্ল্যাশ ফোরাম এরিনায়’। গানের সাথে গা হেলিয়ে-দুলিয়ে বীরদর্পে ফাইটিং রিং এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন জাস্টিন গেইতজি। UFC- এর লাইট ওয়েট ক্যাটাগরিতে পঁচিশবারের লড়াইয়ে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করেছেন ২২ বার, হেরেছেন কেবল ৩টি ম্যাচে। তবুও ইউএফসি মাতানো জাস্টিনের চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ। কারণ আজ তাঁর প্রতিপক্ষ হাবিব নুরমাগোমেডোভ।

ইউএফসিতে হাবিব মানেই অপ্রতিরোধ্য, অজেয়: ছবিসূত্র; essentiallysports.com

কেবল জাস্টিনই নয়, হবিবের প্রতিপক্ষ যেই হোক না কেন! আতঙ্কিত না হয়ে উপায় নেই। ইউএফসিতে হাবিব মানেই অপ্রতিরোধ্য, অজেয়। তাই হয়তো ২২ বারের চ্যাম্পিয়ন জাস্টিন কিছুটা বিচলিত। আজ জিততে হলে তাঁকে গড়তে হবে ইতিহাস। হাবিবকে প্রথমবারের মতো হারের স্বাদ দেওয়াটাকে ইতিহাসই বলা যায়। কারণ ইউএফসির মঞ্চে টানা ২৮ বারের চ্যাম্পিয়ন এই দাগেস্থানি ফাইটারকে কেউ পরাজিত করতে পারেনি এখন পর্যন্ত।

এই নিবন্ধে জানানো হবে দাগেস্থান থেকে উঠে আসা ইউএফসির অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হাবিব নুরমাগোমেডোভ এর গল্প।

হাবিব এর শৈশব-কৈশোর

বর্তমান রাশিয়ার দাগেস্থান প্রজাতন্ত্রের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল টিমুমাডিন্সকি ড্রিস্ট্রিক। ককেশীয় অঞ্চলের এই জেলার সিলদি গ্রামে ১৯৮৮ সালে ২০ সেপটেম্বর হাবিব নুরমাগোমেডোভ এর জন্ম। জন্ম সিলদি গ্রামে হলেও শৈশবের বেশ কিছু সময় কেটেছে দাগেস্থানের রাজধানী মাকাচাখালায়। বাল্যকাল থেকেই ছিলেন ভীষণ দুরন্ত স্বভাবের। নদী কিংবা গাছ থেকে লাফঝাঁপ দেওয়া ছিল তাঁর পছন্দের খেলা। তার শৈশব এতটাই দস্যু-পনায় ভরপুর ছিল যে, মাঝে মাঝে প্রতিবেশিরাও অতিষ্ঠ হয়ে যেতেন। আর এসব ছেলেমানুষির শাস্তি থেকে বাঁচতে, বাবার ভয়ে লুকাতেন দাদীর আঁচলে। তখন কে জানতেন দাদীর আঁচলে লোকানো ছেলেটাই একদিন মিক্সড মার্শাল আর্টের "দ্যা আনবিটেন ঈগল" খেতাবে ভূষিত হবে।

সিলদি, মাকাচাখালার পর হাবিবের পরিবার আবাস গড়ে দাগেস্থানের আরেক গ্রাম কিরোভোলে।

হাবিবের বাবা কর্ম জীবন শুরু করেছিলেন একজন সেনা সদস্য হিসেবে। সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় তিনি স্যাম্বো ও জুডোতে বেশ দক্ষতা অর্জন করেন। সেনাবাহিনী থেকে অবসরের পর দাগেস্থান রিপাবলিক এর কমব্যাট স্যাম্বো দলের কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। কিরোভাল গ্রামে আসার পর একটি দোতলা বাড়িতে উঠেন পরিবার নিয়ে। যার নিচ তলায় গড়ে তোলেন জিমনেশিয়াম। যেখানে তিনি মার্শাল আর্টের ছাত্রদের ব্যায়াম ও প্রশিক্ষনের ব্যাবস্থা করেন। হাবিবের বয়স তখন ৮ বছর। এ বয়সেই বাবার ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দেখে মার্শাল আর্টের প্রতি আগ্রহের শুরু হয় তাঁর।

স্যাম্বো ও জুডোতে পারদর্শী হাবিব নুরমাগোমেডোভ এর বাবা নিজের বাড়িতে গরে তুলেছিলেন মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষণকেন্দ্র; ছবিসূত্র: Twitter.com

প্রকৃত অর্থে একেবারে ছোটোকাল থেকেই হাবিব বেড়ে উঠছিল একজন জাত স্পোর্টসম্যান হয়ে। মার্শাল আর্টে আগ্রহ শুরু হওয়ার পূর্বেই কুস্তির প্রশিক্ষণ শুরু হয় বাবার হাত ধরে। এই প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে বাল্যকালে বাবার তত্ত্বাবধানে লড়তে হয়েছিল ভাল্লুকের সাথে। শিশু হাবিবের ভাল্লুকের সাথে লড়া সেই কুস্তির ভিডিয়ো ভাইরালও হয়েছিল ইন্টারনেট দুনিয়ায়।

ছেলের অদম্য সাহস আর মনোবল দেখে, ‘কমব্যাট স্যাম্বো’ কোচের দায়িত্বে থাকা বাবা অনুমান করতে পেরেছিলেন হাবিবের ভবিষ্যত সম্ভাবনার ব্যাপারে।

মিক্সড মার্শাল আর্টে হাবিব

১৫ বছর বয়সে হাবিব জুডো মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণ শুরু করেন। বাল্যকাল থেকে কুস্তিতে অভ্যস্ত হওয়াই তাঁর জন্য জুডো ছিল কিছুটা জটিল, কিন্তু তিনি তো অদম্য! তাই পেছনে ফিরে তাকাননি। বাবার ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিয়েই টানা ২ বছর জুডোর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

১৭ বছর বয়সে শুরু হয় কমব্যাট স্যাম্বোর প্রশিক্ষণ। বাবার কাছ থেকে পাওয়া প্রশিক্ষণ আর নিজের লাগামহীন অনুশীলন; ফলাফলে অল্প দিনেই জুডো ও কমব্যাট স্যাম্বোতে সিদ্ধহস্ত বনে যান হাবিব।

নিজেকে প্রমাণ করতে অনেকটা সিনেমার গল্পের মতোই শুরু করেন স্ট্রিট ফাইটিং, এতে তাঁর বাবারও সম্মতি ছিল বটে। স্ট্রিট ফাইটিং করতে যেয়ে বুঝতে পারলেন, মিক্সড মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতার মঞ্চে যেতে হলে, আরো বেশ কিছু কৌশল রপ্ত করতে হবে। এরপর আবারও চলে কঠোর প্রশিক্ষণ। ভেঙে গড়ে পেশাদার মঞ্চের জন্য প্রস্তুত করেন নিজেকে।

২০০৮ সাল, মিক্সেড মার্শাল আর্ট (এমএমএ)- এর প্রতিযোগিতায় অভিষেক হয় হাবিবের। প্রথম মাসেই চারটি ম্যাচে ধরাসয়ী করেন প্রতিপক্ষের অভিজ্ঞ খেলোয়ারদের। এরপরের ৩ বছরে জেতেন আরো ১২টি ম্যাচ। এই সাফল্য পুরোপুরি বদলে দেয় দাগেস্থানের পাহাড়ি গ্রাম থেকে উঠে আসা হাবিব নুরমাগোমেডোভের জীবন সমীকরণ।

আলটিমেট ফাইটিং চ্যাম্পিয়নশিপ (UFC)- তে পদার্পণ

মিক্সড মার্শাল আর্টের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অভিষিক্ত হওয়ার অল্প সময়েই মাঝেই হাবিব ডাক পান UFC-তে। ২০১১ সালের শেষের দিকে চুক্তি হয় লাইট ওয়েট ক্যাটাগরিতে ছয়টি ম্যাচ খেলার।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অভিষিক্ত হওয়ার অল্প সময়েই মাঝেই হাবিব ডাক পান UFC-তে; ছবিসূত্র: Zuffa LLC

২০ জানুয়ারি ২০১২ সাল, ইরানের কামাল সার্লোসের মুখোমুখি হাবিব। তৃতীয় রাউন্ডে কামালকে সাবমিশন করে, অর্জন করেন ইউএফসির ক্যারিয়ারে প্রথম জয়।

একই বছর জুলাইয়ে ব্রাজিলিয়ান ফাইটার গ্লাইসন টিবাওকে পরাজিত করেন। এরপর কয়েক বছরের ব্যাবধানেই মুখোমুখি হন থিয়াগো ত্যাবরেস, প্যাট হ্যালি, রাফায়েল ডস এঞ্জোস, মাইকেল জনসন-সহ কর্নর ম্যাকগ্রেগরের মতো বিখ্যাত মিক্সিড মার্শাল আর্টিস্ট তারাকাদে সাথে। বরাবরের মতোই সবাইকে পরাজিত করেন অনন্য কৌশলে।

জনপ্রিয়তার সাথে বাড়ে চুক্তির মেয়াদ। মাত্র কয়েক বছরের ব্যাবধানে হাবিবে বনে যান UFC-এর সবচেয়ে বড় পোস্টার বয়। মিক্সড মার্শাল আর্ট দুনিয়া দেখে দাগেস্থান থেকে উড়া আসা ইগলের রাজত্ব।

হাবিব বনাম ম্যাকগ্রেগর

হাবিবের ক্যারিয়ারে সবচেয়ে আলোচিত এবং কঠিন ম্যাচ বলা যায় কর্নর ম্যাকগ্রেগরের সাথে ফাইটিং। এমন কী এই ম্যাচটিকে UFC-ইতিহাসের সর্বাধিক উত্তেজনাপূর্ণ ফাইটিং বললেও ভুল হবে না।

একদিকে হাবিব টানা ১০ (UFC-তে) ম্যাচ অপরাজিত, অন্যদিকে ৯ ম্যাচ খেলা ম্যাকগ্রেগর জয় ৮ ম্যাচে। সমীকরণে খানিকটা পিছিয়ে থাকলেও জনপ্রিয়তায় তুঙ্গে ছিলেন কর্নর ম্যাকগ্রেগর। শুধু যে জনপ্রিয় ছিলেন তাও না, ছিলেন সমালোচিতও। প্রত্যেক ম্যাচের আগে প্রতিপক্ষকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করা ছিল তাঁর নিয়মিত কাজ।

২০১৮ সালের ৬ই অক্টোবর নির্ধারিত হয় বহুল প্রতিক্ষিত হাবিব নুরমাগোমেডোভ বনাম কর্নর ম্যাকগ্রেগর এর ম্যাচটি। স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচের আগে দুই ফাইটারকে নিয়ে ফটোশোট আর প্রেস ব্রিফিং এর আয়োজন করা হয়। আর সেখানেই তমুল কাণ্ড ঘটিয়ে বসেন কর্নর। পাশাপাশি চেয়ারে বসেই বিভিন্ন রকমের আপত্তিকর মন্তব্য শুরু করেন হাবিব সম্পর্কে। ম্যাকগ্রেগর যখন হাবিবের পরিবার, ধর্ম, জাতিগোষ্ঠী নিয়ে কটুক্তি করছিলেন তখন হাবিব ছিলেন স্বভাবসুলভ নীরব। এমন কী কথার এক পর্যায়ে মুসলিম ধর্ম ভীরু হাবিবের মুখের কাছে ইউস্কির বোতল নিয়ে ধরেন কর্নর ম্যাকগ্রেগর। এত কিছুর পরেও অপেশাদারিত্বের পরিচয় দেননি হাবিব, সব কিছু নিরবে সব সহ্য করে গেছেন সেদিন। কারন ম্যাচের আগে কোন প্রকার ঝামেলায় জড়াতে চাননি তিনি।

ম্যাচের দিন সব জবাব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দেন ম্যাকগ্রেগরকে। একেরপরক এক পাঞ্চ দিয়ে বুঝিয়ে দেন দাগেস্থানি ইগল এত সহজে হেরে যাওয়ার পাত্র নয়। খেলার চতুর্থ রাউন্ডে ১ মিনিট বাকি থাকতে ম্যাকগ্রেগরকে গ্রাউন্ডে ফেলে গলায় চেপে ধরেন। শ্বাস-রুদ্ধ হওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে কর্নর মেনে নেন, হাবিবের কাছে পরাজিত হয়েছেন তিনি।

খেলার চতুর্থ রাউন্ডে ১ মিনিট বাকি থাকতে ম্যাকগ্রেগরকে গ্রাউন্ডে ফেলে গলায় চেপে ধরেন। শ্বাস-রুদ্ধ হওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে কর্নর মেনে নেন, হাবিবের কাছে পরাজিত হয়েছেন তিনি; ছবিসূত্র: Talksport.com

পরাজিত হয়ে তা মেনে নিতে পারেননি কর্নর। যখন হাবিবকে বিজয়ী ঘোষণা করা হচ্ছে সে সময় আবারও বাজে মন্তব্য করা শুরু করেন। এই মন্তব্য ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে দুই ফাইটেরর অন্যান্য সহযোগী সদস্যদের মাঝেও। এবার আর

নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি হাবিব। রিং এর চারপাশে থাকা উঁচু জাল অতিক্রম করে শিকারি ইগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েন প্রতিপক্ষ দলের সহযোগীদের উপর।

এমন আচরণে ক্ষুব্ধ হন কেউ কেউ। আবার অনেকেই এই ঘটনাকে বিবেচনা করেন, স্বাভাবিক খেলার অংশ হিসেবে।

ধার্মিক হাবিব

শান্ত স্বভাবের হাবিবকে কখনো খেলার ময়দান ছাড়া ক্ষিপ্ত হতে দেখা যায় না। তবুও ক্যারিয়ারের একটা পর্যায়ে সমালোচনা তাকে স্পর্শ করেছেই। তবে সমালোচকরা কর্নরের সাথে ম্যাচের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করলেও, হাবিব সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছেন গভীর ধর্ম প্রেম ও নমনীয় আচরণ দিয়ে।







আগাগোড়া মুসলিম সংস্কৃতি ধারণ করেন। নিজের আদি নৃ-গোষ্ঠী আভারিয় সুন্নি মুসলিমদের ঐতিহ্যবাহী পাপাখা পরিধান করেই প্রবেশ করেন প্রতিটি ম্যাচে। হাবিব আভারিয়দের মতোই মনে করেন, পাপাখা তার স্বামর্থের প্রতীক। এই টুপি তার জন্মস্থান এবং জাতীকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরে।

পাপাখা পরেন নিজের আভারিয় সংস্কৃতি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্যে; ছবিসূত্র: Gayla Lykins

প্রতিটি ম্যাচ শেষে জেতার পর হাবিবকে দেখা যায় সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদায় লুটিয়ে পড়তে। ধারাভাষ্যকার যখন মাইক্রোফোন মুখের কাছে ধরেন, উচ্ছ্বাসিত হয়ে বলেন, "Alhamdulillah, God gives me everything"

শুধু খেলার ময়দানে নয়, ব্যাক্তিগত জীবনেও দেখা যায় তাঁর ধার্মিকতা। পরিবারের পুরুষদের মিডিয়ার সামনে আনলেও হাবিব তার স্ত্রী কিংবা অন্য নারী সদস্যদের আলোচনার বাইরে রাখেন সবসময়।

২৪শে অক্টোবর ২০২০

পেশাদার মিক্সড মার্শাল আর্ট ক্যারিয়ারে ২৯তম ম্যাচে অপরাজেয় রেকর্ড ধরে রাখতে খেলবেন আরেক বিখ্যাত খেলোয়ার জাস্টিন গেইতজির সাথে। যে ব্যাপারে শুরুতেই বলা হচ্ছিল।

স্বাভাবিকভাবেই মাঠে প্রবেশ করলেন হাবিব। হাতে গ্লাভস পরে নিজের পজিশন নিয়ে দাঁড়ালেন জাস্টিনের সামনে। তবে আজ হাবিবও কিছুটা বিচলিত, তাঁর চেহারায় এমন চিন্তার ছাপ ম্যাকগ্রেগরের সাথে ম্যাচেও দেখা যায়নি।

র‍েফারির ঘণ্টা বাজতেই শুরু হলো খেলা। কিন্তু কেন যেন সেই চিরচেনা হাবিবকে পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষ হলো প্রথম রাউন্ড।

দ্বিতীয় রাউন্ড, জাস্টিন প্রথমবারের মতোই পায়ে টার্গেট করে হিট করছে, হাবিব একটু রক্ষণশীলভাবেই সেগুলো প্রতিহত করছে। আচমকা জুডো স্টাইলে, ট্রাইঙ্গেল চোকের পেচে ফেলে জাস্টিনকে গলায় চেপে ধরেন হাবিব। কিছুক্ষণ নিজেকে রক্ষা করার ব্যর্থ চেষ্টা করে পরাজয় মেনে নেয় জাস্টিন। হাবিবের ক্যারিয়ারে যুক্ত হয় আরও একটি সাবমিশন উইন।

ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচেও নিজের স্বরূপে ফিরেছিলেন, জাস্টিনকে সাবমিশন করে বুঝিয়ে দেন তিনি অজেয়: ছবিসূত্র: Getty Image

একদিকে আহত বাঘের মতো লুটিয়ে পড়ে আছে জাস্টিন, অন্যদিকে মাইকেল বাফারের সেই চিরচেনা কন্ঠে ঘোষণা করা হচ্ছে; UFC-254-এর চ্যাম্পিয়ন হাবিব নুরমাগোমেডোব এর নাম।

বরাবরের মতো সেজদায় হাবিব। কিন্তু এবার তিনি কান্নায় লুটিয়ে পড়েছেন, মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছেন না।

কান্নাভরা গলায় মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বরাবরের মতোই সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, এটাই তার শেষ ফাইট! ইউএফসির মঞ্চে আর কখনোইং গ্লাভস হাতে লড়তে দেখা যাবে না তাঁকে।

সেদিন গ্যালারিতে দর্শক ছিল না। থাকলে হয়তো এমন আকস্মিক বিদায় স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারতেন না অনেকেই। লাইভ স্ট্রিমে যাঁরা হাবিবের শেষ ম্যাচটি দেখছিলেন তাঁরাও হয়তো বা এই অপরাজিত ইগলকে বিদায় জানিয়েছেন ভঙ্গুর হৃদয়ে।

কিন্তু হঠাৎই কেন এমন সিদ্ধান্ত! ৩২ বছর বয়স মাত্র! এ বয়সে কোনো ইনজুরি ছাড়া গ্লাভস ডাউন করা ভীষণ অস্বাভাবিক। কিছুক্ষণ পরেই হাবিব নিজেই জানালেন কারণটা। বললেন, ফাইটে আসার সময় কোনো ভাবেই তাঁর মা আসতে দিচ্ছিলেন না। কারণ এর আগে কখনোই বাবাকে ছাড়া ফাইটে আসেননি। এই করোনাকালে অনেকেই অনেক কিছু হারিয়েছেন। হাবিবও তাঁদের একজন। তিনি হারিয়েছেন তাঁর অনুপ্রেরণা, তাঁর প্রতিটা ম্যাচ জেতার উৎসাহ। শারিরীকভাবে না-হলেও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন একেবারেই। করোনার ছোবলে প্রাণ হারিয়েছেন হাবিবের বাবা। তাঁর কাছে বাবাই ছিলেন সব। আজীবন বাবার সহচার্যে প্রশিক্ষণ করেছেন, প্রতিটি খেলায় কোচের দায়িত্বে ছিলেন বাবা নিজে।

হাবিবের কাছে তাঁর বাবাই ছিলেন সব। বাবার জন্যই তিনি মাঠে নামতেন, চ্যাম্পিয়ন হতেন; ছবিসূত্র: Fuzzmy.com

হাবিব আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন,

"আমি চ্যাম্পিয়ন হবো এটা ছিল আমার বাবার স্বপ্ন। আজ বাবাই যখন নেই, তাই আমারও আর ফাইট করার ইচ্ছে নেই। আজ ফাইটে আসার সময় মাকে বলে এসেছি এটাই আমার শেষ ফাইট"

বাবার আকষ্মিক মৃত্যু মেনে নিতে পারেননি হাবিব। তাই খ্যাতি, জনপ্রিয়তা, মিডিয়া লাইম লাইট সব বিসর্জন দিয়ে বিদায় নিয়েছেন মিক্সড মার্শাল আর্ট থেকে।



নিজের বিদায়ি ম্যাচে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ছিলেন। পায়ে ছোটো একটা ইনজুরিও ছিল। হারতেই পারতেন। প্রথম রাউন্ড পর্যন্ত তেমনটাই মনে হচ্ছিল, হয়তো টানা ২৮ বার জেতার পর এবার থামবে এই জয়রথ। কিন্তু তিনি তো আনপ্রেডিক্টেবল, অপরাজেয়। যা বিদায় বেলাতেও জানিয়ে গেছেন- He is an Eagle, He is Khabib Nurmagomedov from Dagesthan and he will be unbeaten ever and forever.