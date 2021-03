২৪ মার্চ ২০১৮। কেপ টাউনে চলছে অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজের ৩য় টেস্টের ৩য় দিন। টিভি পর্দায় ক্যামেরন ব্যানক্রফট। ক্রিকেট সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন, এমন সবারই এই গল্পটা জানা থাকার কথা। স্মিথ-ওয়ার্নাররা এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ, ব্যানক্রফট ৯ মাস। কোচ পরিবর্তিত হলো, দল পেলো নতুন অধিনায়কও। বিশ্বকাপের ঠিক আগের বছর এত বড় ধাক্কা সামলাতে হলো ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে। নতুন করে দল সাজাতে হবে। দলের দুই সেরা ব্যাটসম্যান, নিয়মিত অধিনায়ককে ছাড়া নতুন করে দল সাজানো মোটেও সহজ না। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া বাধ্য হলো তাই করতে, করলোও।

৭ অক্টোবর ২০১৮। আরব আমিরাতে চলছে অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তানের মধ্যকার টেস্ট ম্যাচ। অজি দলকে ঢেলে সাজানোর অংশ হিসেবে এই ম্যাচে অভিষেক হলো মারনাস ল্যাবুশেন নামের এক লেগস্পিনিং অলরাউন্ডারের। দলে মূলত ঢুকেছিলেন মিডল-অর্ডার ব্যাটসম্যান হিসেবেই। অভিষেক ম্যাচের দুই ইনিংস মিলিয়ে ১১ ওভার বল করে উইকেট নিয়েছেন একটি। মিডল-অর্ডার ব্যাটসম্যান হিসেবেও সুবিধা করতে পারলেন না অভিষিক্ত ল্যাবুশেন। প্রথম ইনিংসে ২য় বলেই শূন্য রানে আর পরের ইনিংসে ২৪ বলে ১৩ রান করে ফিরেছেন প্যাভিলিয়নে।

পরের ম্যাচের দুই ইনিংসে দলের দলগতভাবে খারাপ করার ম্যাচে ল্যাবুশেন ততটাও খারাপ করেননি। প্রথম ইনিংসে ৪৩, যা ইনিংস-সর্বোচ্চ; আর পরের ইনিংসে ২৫, যা ইনিংসের ৩য় সর্বোচ্চ। পরের ভারত সিরিজে খেলেছেন মাত্র ১ ম্যাচ।

অ্যাশেজ ২০১৯। ২য় টেস্টে নিজেদের ১ম ইনিংসে ৮০ রানে অপরাজিত থাকা স্মিথ আছেন ব্যাটিং প্রান্তে। বোলিংয়ে ইংল্যান্ডের হয়ে অভিষিক্ত জোফরা আর্চার। ৭৭তম ওভারের ২য় বল।

“Archer to Smith, no run. Oh dear! He's been clattered here by the short ball. He's down. This is nasty. Took him on the unprotected part of the neck. The medics are out there straightaway, from both sides, and the England players have immediately gone to Smith. These are not scenes you want to see. Smith is lying on his back in the crease as he gets seen to by medical staff. Everyone will take the utmost care here with Smith.” – ESPNcricinfo