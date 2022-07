ডার্বি দেল্লা ম্যাদোন্নিনা বা ডার্বি ডি মিলানো, ইংরেজিতে দ্যা মিলান ডার্বি। ইউরোপিয়ান ফুটবলের কল্যাণে বর্তমানে 'ডার্বি' শব্দের সাথে পরিচয় আছে বেশিরভাগ ফুটবলানুরাগীর৷ একই শহর বা কাছাকাছি অবস্থান করে এমন দুটি দলের মধ্যে খেলা হলে তাকে লোকাল ডার্বি বা কেবল 'ডার্বি' বলা হয়। যেকোন খেলায় পেশাদার দলগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিরাজ করে। খেলাধুলার ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় থেকে শুরু করে খেলা দেখতে আসা দর্শক পর্যন্ত সকলে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার আঁচ অনুভব করেন। খেলার স্পন্সর এবং সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগুনে ঘি ঢালে। আর লড়াই যখন নিজের এলাকায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের, তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাপিয়ে যায় সবকিছুকে। হালকা হাসি-ঠাট্টা থেকে শুরু করে রক্তারক্তি, খুনোখুনি পর্যন্ত হয়। ক্লাবের সমর্থকেরা ডার্বিকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের যুদ্ধ বলে মনে করে, অন্যান্য ম্যাচের চেয়ে ডার্বি নিয়ে তাদের থাকে বিশেষ পরিকল্পনা। দিনশেষে নিজের দলকে জয়মাল্য বরণ করতে দেখাটাই এসব পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। ফুটবলে ডার্বির কোন অভাব নেই। আজকের আলোচনা মিলান ডার্বি নিয়ে, যাতে অংশ নেয় ইতালিসহ পুরো ইউরোপের অন্যতম সফল এবং জনপ্রিয় দুই ক্লাব মিলান এবং ইন্টার।

শুরু করা যাক মিলান ডার্বিকে কেন ডার্বি দেল্লা ম্যাদোন্নিনা নামে ডাকা হয় সেটির কারণ অনুসন্ধানের মাধ্যমে। গুগলে মিলান শহরের নাম সার্চ করা হলে রেজাল্টে যেসকল ছবি আসবে, তাতে উপরের দিকে থাকবে ডুয়োমো ডি মিলানো বা মিলান ক্যাথিড্রালের ছবি। ভ্রমণপিয়াসী মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করা স্থাপনাটি হলো মিলানের প্রধান গির্জা। এই ক্যাথিড্রালের ওপর ভার্জিন ম্যারির (খ্রীস্ট ধর্মের প্রবর্তক যিশুখ্রীস্টের মা) একটি স্বর্ণালি ভাষ্কর্য রয়েছে, যেটিকে ম্যাদোন্নিনা নামে ডাকা হয়। ম্যাদোন্নিনা শব্দের ইংরেজি পরিভাষা হলো লিটল ম্যাডোনা। এই ভাষ্কর্যের নামানুসারে মিলান ডার্বিকে ডার্বি দেল্লা ম্যাদোন্নিনা নামে ডাকা হয়।



এসি মিলানের জন্ম হয় ১৮৯৯ সালে ১৬ই ডিসেম্বর (মতান্তরে ১৩ই ডিসেম্বর)। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে এটির নাম ছিলো মিলান ফুটবল অ্যান্ড ক্রিকেট ক্লাব। ১২জন ফাউন্ডিং মেম্বারের মধ্যে ছিলেন ইংরেজ এবং ইতালীয় নাগরিক৷ এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হন হার্বাট কিলপিন এবং আলফ্রেড এডওয়ার্ডস নামে দুই ইংরেজ। যদিও এসি মিলানের ব্যাজে থাকা ইংল্যান্ডের পতাকার মত অংশটি আসলে সরাসরি প্রতিষ্ঠাতাদের ইংরেজ বংশগতির প্রতিনিধিত্ব করে না। নগররাষ্ট্র থাকাকালীন সময়ে মিলানের পতাকাও দেখতে এরুপ ছিলো। সেসময়কার মিলানের প্রতীক বা কোট অভ আর্মসেও এরকম অংশের উপস্থিতি দেখা গেছে। যা শোভা পেত সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র এবং পোশাকে।



১৮৭০ সালে নটিংহ্যামে জন্ম নেওয়া কিলপিন ১৮৯১ সালে পাড়ি জমান ইতালিতে। সেখানে তিনি কাজ করতেন টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে আর ফুটবল খেলতেন ইন্টারন্যাৎজিওনালে তুরিনোর হয়ে। ধারণা করা হয় কিলপিনই বিদেশে ফুটবল খেলা প্রথম ইংরেজ। পরে তিনি মিলানে চলে যান, যেখানে তার সাথে এওয়ার্ডসের মত কয়েকজন ইংরেজ প্রবাসীর দেখা হয়।



এওয়ার্ডসও কাজের উদ্দেশ্যেই মিলানে এসেছিলেন। সদ্য প্রতিষ্ঠিত ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হওয়ার দায়িত্ব বর্তায় তার উপর৷ যে পদ তিনি অলঙ্কৃত করেন ১০ বছর৷ দলের জার্সি এবং রংয়ের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেন কিলপিন। এব্যাপারে তার বিখ্যাত উক্তিটি নিম্নরুপ :-

"We will be a team of devils. Our colours will be red like fire and black like the fear we will invoke in our opponents."



লাল-কালো রংয়ের উপর ভিত্তি করেই মিলানকে রোজোনেরি নামে ডাকা হয়। এছাড়া দিভালো বা দ্যা ডেভিল নামে তাদের আরেকটি ডাকনাম রয়েছে। খেলাধুলার দিক থেকেও ক্লাবের সময় ভালো যাচ্ছিলো। ১৯০১ সালে তারা প্রথমবারের মত ইতালিয়ান টাইটেল জেতে৷ এরপর ১৯০৬ এবং ১৯০৭ সালে তারা পরপর দুবার চ্যাম্পিয়ন হয়৷ পরের বছর ইতালীয় ফুটবল ফেডারেশন সিদ্ধান্ত নেয় তাদের ঘরোয়া খেলায় লীগ হবে দুটি। একটি হলো ইতালিয়ান চ্যাম্পিয়নশীপ এবং অন্যটি ফেডেরাল চ্যাম্পিয়নশীপ। এক্ষেত্রে বেশী গুরুত্ব পাবে ইতালিয়ান লীগ, যেখানে কেবল সেদেশের লোকেরাই খেলতে পারবে। অন্যদিকে ফেডেরাল চ্যাম্পিয়নশীপে জাতীয়তার বালাই নেই। খেলতে পারবে সবাই।



ফেডারেশনের সিদ্ধান্তে ক্লাবের পরিবেশ গুমোট হয়। কারণ মিলানের গঠনে বিদেশীরা রেখেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কিন্তু ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো স্থানীয়দের জন্যে। প্রেসিডেন্ট এডওয়ার্ডস শেষ পর্যন্ত ইতালিয়ান চ্যাম্পিয়নশীপে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন৷ কিন্তু প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত নিয়ে মনোমালিন্য শুরু হয়। যার ফলশ্রুতিতে তারা ১৯০৮ সালে ফেডেরাল চ্যাম্পিয়নশীপে অংশ নেয় কিন্তু কিছুদিন পর আবার নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয় সেই লীগ থেকে।



ক্লাব কোন লীগে অংশ নেবে তা নিয়ে দ্বন্দ্ব যখন চরমে, তখনই ক্যালেন্ডারের পাতায় আসে ১৯০৮ সালের ৯ই মার্চ। সেদিন ক্লাবের পদস্থ কর্মকর্তারা বসেন মিলানের ভাগ্য নির্ধারণী সভায়। স্থান Ristorante L'orologio Di Milano নামক রেস্টুরেন্ট। সভায় সিদ্ধান্ত হয় ক্লাব বিভক্ত হবে দুই ভাগে। একভাগের নাম থাকবে মিলান, তারা আগের মতই লাল-কালো জার্সি পরবে। খেলবে ইতালিয়ান চ্যাম্পিয়নশীপে। অন্য ভাগের নতুন নাম হয় ইন্টারন্যাৎজিওনালে মিলানো। তারা নিজেদের পতাকাতলে স্থান দেবে বিদেশীদেরকেও এবং খেলবে ফেডেরাল চ্যাম্পিয়নশীপে। আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়রা খেলতে পারবে বলেই নতুন ক্লাবের নামে ইন্টারন্যাৎজিওনালে শব্দের সংযুক্তি ঘটে। যা প্রতিধ্বনিত হয় প্রতিষ্ঠাতাদের কণ্ঠে :-



"This wonderful night bestows us with the colours of our crest: black and blue against a gilded backdrop of stars. It shall be called International, because we are brothers of the world."