মানবসভ্যতার ইতিহাসে হাতেগোনা খুব কম সংখ্যক খেলাই সহস্রাব্দ ধরে টিকেছে, এবং যুগপৎভাবে দর্শকের মন জুগিয়ে চলেছে। এই তালিকায় দাবা নিঃসন্দেহে এক্কেবারে শুরুর দিকে চলে আসবে। প্রারম্ভের কাল থেকে নানান পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে গেলেও কিছু মৌলিক নিয়ম-কানুন একই থেকেছে দাবার। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে চৌষট্টি খোপের এই খেলাটি ক্রিকেট, ফুটবলের মত ততটা জনপ্রিয় না হলেও সারা বিশ্বে কিন্তু ধুন্ধুমার হৈচৈ একে নিয়ে। কোভিড আমলে দারুণ সাড়া ফেলেছে দাবা, স্ট্রিমিং জগৎ বা ই-স্পোর্টসের দুনিয়ার নতুন রাজা হিসেবে দাবা শক্ত আসন করে নিয়েছে। যাক সুনির্দিষ্টভাবে এই টপিক নিয়ে আরেকদিন বিশদে আলাপ করা যাবে।

"He who says he doesn't enjoy chess, either doesn't know the rules or he's lying for some reason."