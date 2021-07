সংগ্রামী জীবন থেকে উঠে এসে ক্রিকেট মাঠ আপন আলোয় আলোকিত করার অসংখ্য গল্প রয়েছে ক্রিকেটে। না, এ গল্পটি সেরকম সংগ্রামের নয়। মাঠকর্মী থেকে ক্রিকেটের অভিজাত সাদা পোশাককে রাঙিয়ে তোলার।

জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে অনিশ্চয়তারা ওৎ পেতে থাকে। আপনি সে অনিশ্চয়তার কতটুকু আঁচ করতে পারেন? জীবনের গন্তব্য জীবন খুঁজে নেবে, সেরকম চিন্তা হলে ভিন্ন কথা। আর যদি হয় এক তুড়িতে জীবনের অবিশ্বাস্য বাঁক-বদল? কতটা অবিশ্বাস্য হতে পারে, আন্দাজ করতে পারেন? আপনাকে চিন্তার সুযোগ দিয়ে সামনে আগানো যাক।

ক্রিকেটের 'অখ্যাত' কোনো এক মাঠকর্মী থেকে একদিন নিজেকে আবিস্কার করলেন আভিজাত্য আর মর্যাদায় মোড়ানো ওই ব্যাগি গ্রিন ক্যাপের একজন হিসেবে। কী, চিন্তার মলাট খুলছে? অখ্যাত বলার কারণটা একটু খোলাসা করে নিয়ে সামনে আগাবো। খানিক বাদেই যেখানে ব্যাটে-বলে ঝড় উঠবে, যেখান থেকে একেকজন মহীরুহের চিত্রনাট্য লেখা হবে, সেটি ওই ক্রিকেট মাঠ, বাইশ গজের ওই গালিচা। আর যিনি পরম আদরে সদ্য ভূমিষ্ট সন্তানের মতো ওই মাঠের যত্ন নেন, ওই মায়ের মতো প্রতিদিন মাঠকে তৈরি করেন, যে মা প্রতিদিন ধৈর্য্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে সন্তানকে তৈরি করে দেন স্কুলে যাবে বলে। কিন্তু সবসময় যার জায়গা হয় গল্পের পেছনের অধ্যায়ে, থেকে যান অখ্যাত। 'আনসাং হিরো' শব্দ যেটিকে বোধহয় আরো বোধগম্য করে তোলে।

ওহ! এতক্ষণে নামটাই তো বলা হলো না। সেই অখ্যাত একজন থেকে অনুসন্ধান করে খোঁজার একজন হয়ে যাওয়া নামটা নাথান মাইকেল লায়ন।

লায়নের জন্ম ১৯৮৭ সালের ২০ নভেম্বর, অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের ইয়াংয়ে। ক্যারিয়ার গড়তে ইয়াং ছেড়ে পরিবারসহ চলে আসলেন ক্যানবেরা। সেখানে অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপিটাল টেরিটোরি'র অধীনে খেলেছেন অনূর্ধ্ব-১৭ এবং অনূর্ধ্ব-১৮। ২০০৮ সালে এসিটি কমেটসের হয়ে 'ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া কাপ'-এ সাউথ ওয়েলসের দ্বিতীয় সেরা একাদশের বিপক্ষে অভিষেক হয় লায়নের। এ সময়টাতে নিজের জন্য লায়ন খুঁজে পেয়েছিলেন সেই দলের কোচ এবং অধিনায়ক মার্ক হিগসকে। তিনিই প্রথম লায়নকে স্পিন বোলিংয়ের খুঁটিনাটি শিখিয়েছেন। তিনি শিখিয়েছেন, কোন লাইন লেংথে বল করতে হবে, এবং কোন বলে কীভাবে ফিল্ডিং সাজাতে হবে।

মাঠ পরিচর্যা এবং খেলা, তখন পর্যন্ত দুটোই একসাথে চলেছে লায়নের। মানুকা ওভাল ক্যানবেরার চার বছরের শিক্ষানবীশ হিসেবে থাকার পর মাঠকর্মী হিসেবে লায়ন ক্যারিয়ার শুরু করলেন অ্যাডিলেড ওভালের। এ সময়ে মার্ক হিগসের সাথে বোলিংয়ের ব্যাপারে যোগাযোগ রেখেছিলেন লায়ন। ভাবছেন, গল্পের মূল পটভূমি কোথায়? বাইশ গজে যে বল দিয়ে অসংখ্য মাহেন্দ্রক্ষণ এসেছে, যে বলে বিষাক্ততা ছড়িয়ে কেউ কেউ 'শিল্পী' বনেছেন, এতদিন কাছ থেকে নিশ্চয়ই সেসব লায়নের সাগরেও ঢেউ তুলেছে প্রতিনিয়ত!

তাই তো একদিন মাঠে মধ্যদুপুরে উদ্দেশ্যহীন পথের পথিকের ন্যায় বলটা হাতে নিয়ে সামনে আগালেন। উইকেটে এসে কয়েকটা বলও করলেন। উইকেটে পড়ে বলগুলো ক্রিকেটের ভাষায় 'শার্প টার্ন' করলো।

কোথাও পড়েছিলাম প্রতিভাবানদের খুঁজে নিতে নাকি 'অদৃশ্যের' আগমন হয়! না, অদৃশ্য থেকে লায়নকে কেউ খুঁজে নেয়নি। আবার 'অদৃশ্য' বললেও ভুল ধরবেন, সে সুযোগ খুব একটা নেই! এখান থেকেই সেই দৃশ্য-অদৃশ্যের গল্পের পটভূমি বাঁক নেয়া শুরু করবে, যেটার জন্য এতক্ষণ পাঠকের ধৈর্য্যর বাঁধ ভাঙা!

বল হাতে মাঠকর্মী ছেলেটার কারিকুরি দেখছিলেন ড্যারেন বেরি। ড্যারেন বেরি, পরিচয়টা কি জানা দরকার? তিনি দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ ফ্র্যাঞ্চাইজি দল 'রেডব্যাক'-এর কোচ, যেখান থেকে লায়নের অবিশ্বাস্য স্বপ্নযাত্রার পেখম মেলেছিল।

কোচ বেরি এগিয়ে এসে বললেন আবার বল করতে। লায়ন আবার বল করলেন। আবারও বলকে ওই ক্রিকেটের ভাষার 'শার্প টার্ন' করাতে সক্ষম হলেন নাথান লায়ন। কী, সব অবিশ্বাস্য ঠেকছে? চক্ষু চড়কগাছ হবার এখনো যে ঢের বাকী! বেরি তৎক্ষনাৎ সাউথ অস্ট্রেলিয়ার ডাইরেক্টর অফ ক্রিকেট এবং জাতীয় নির্বাচক কক্সিকে ডাকলেন এবং বললেন:

কক্সি বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই জিজ্ঞেস করলেন, এই ছেলেটা কে? এরপর উত্তর দিলেন বেরিই,

কক্সিকে বোঝাতে আরো কিছুটা সময় লাগে বেরির। লায়নের ভাগ্য চাবি খুলে যাওয়া বেরি এবং কক্সির শেষ কথোপকথন হুবহু তুলে ধরা হলো:

"At that stage I was just the coach of the Big Bash team. Coxy said, 'Well, he's not even in the state squad, he's just playing at Prospect.' I said, 'Get down here and have a look, I want to pick him.' Long story short, Coxy had a look and said, 'Yeah, looks pretty good, I'll back your judgement. [But] we're going to face a bit of criticism here for plucking someone from nowhere', but I saw enough in three or four balls to know this bloke is special."