হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, সেয়ানে সেয়ানে; কেউ কাউকে ছেড়ে কথা কয় না। যে-ই মনে হচ্ছে, একটি দলের বাজিমাৎ হবে, সঙ্গে সঙ্গে অপর দলটি উলটে দিচ্ছে পাশার দান। সব হিসেব-নিকেশ মুহূর্তেই বদলে যায়। যখনই কোনো একটি দলকে নিতান্ত যাচ্ছেতাই মনে হয়, ঠিক তখনই দলটি উদ্ভাসিত হয় সামর্থ্যের সবটা মেলে। নিংড়ে দিয়ে নিজেদের, প্রমাণ রাখে তাদের ঝেড়ে ফেলার সময় হয়নি এখনো। প্রত্যেকটি টেস্ট, প্রতিটি মুহূর্ত ছড়িয়েছে উত্তেজনা। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দল দুটি লড়াই করে গেছে। কেউ কাউকে তিল পরিমাণ দেয়নি ছাড়। স্মরণকালের সবচেয়ে উত্তেজনাকর ও রোমাঞ্চপূর্ণ সিরিজ শেষে ক্রিকেট-জনতার নতুন করে উপলব্ধি হয়েছে টেস্ট ক্রিকেটের অনিশ্চয়তার অনন্য সৌন্দর্য।

সেই সৌন্দর্য্যের স্ন্যাপশট-স্বরূপ আমাদের এই আয়োজন। বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি ২০২০-২০২১ এর চারটি টেস্টকে শব্দগুচ্ছে বন্দী করে চারটি অধ্যায় ও তিনটি পর্বের সমন্বয়ে সাজানো আমাদের এই উপস্থাপনা। আজ থাকছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়; দ্বিতীয় পর্ব।

মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড বহু ইতিহাস ও ক্ল্যাসিকের সাক্ষী। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট ঐতিহ্যের গৌরবময় অংশীদার, ক্রিকেট কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে একটানা ‘বক্সিং ডে’ টেস্ট আয়োজনের অহঙ্কার এমসিজির অঙ্গে, তারও আগে শেফিল্ড শিল্ড টুর্নামেন্টের ভিক্টোরিয়া ও নিউ সাউথ ওয়েলস মধ্যকার ম্যাচ আয়োজন হতো। ১৯৮২-এর অ্যাশেজ ক্ল্যাসিক — যেখানে ইংল্যান্ডের জয় মাত্র ৩ রানে। প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার লিডও ছিল মাত্র তিন রান, ধুন্ধুমার উত্তেজনার চতুর্থ দিনের বিকেল পেরিয়ে অবাক উত্তেজনার পঞ্চম দিনের সকাল, বোর্ডার-থম্পসনের শেষ উইকেটে শ্বাসরুদ্ধকর ৭০ রান… এক অবাক ক্ল্যাসিকের উপাখ্যান যেন! ১৯৯৮-এর অস্ট্রেলিয়ান গ্রীষ্মের অ্যাশেজও উত্তেজনা ছড়িয়েছিল অতিমাত্রায়। ১২ রানের জয়ে সেখানেও শেষ হাসির মালিক অ্যালেক স্টুয়ার্টের ইংল্যান্ড।

সেই এমসিজিতে ভারত ৩৬-এর দুঃখ ভুলতে চায়, অস্ট্রেলিয়া চায় সিরিজে নিরঙ্কুশ আধিপত্য।

এক.

দলের নেতা তিনি, এই দলটা তার। লোকে বলে বিরাটের ভারত। গত কয়েক বছরে দলটাকে গড়েছেন বহু শ্রম, চিন্তা ও পরিকল্পনা দিয়ে। বেশ কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে সখ্যতা সেই বয়সভিত্তিক দল থেকে। জীবনে যে জিনিসটা তিনি অপছন্দ করেন সবচেয়ে বেশি, তা হচ্ছে পরাজয়। অথচ আগের টেস্টেই ৩৬-এর লজ্জা মাথা পেতে নিতে হয়েছে। পরের টেস্টে সেই লজ্জা উপশমের জন্য থাকার উপায় নেই। সতীর্থদের সঙ্গে লম্বা আলাপ জুড়েছেন, বিদায় নিয়েছেন, বলেছেন যা হয়েছে ভুলে যেতে। জীবনে উত্থান-পতন থাকেই, অতীত আঁকড়ে নয়, বাঁচতে হবে ভবিষ্যত সুন্দরতর করার বাসনা বুকে চেপে। আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন যাকে, তার উপর অগাধ আস্থা রাখেন বিরাট। আজিঙ্কা রাহানে কাঁধ পেতে নিয়েছেন সেই দায়িত্ব। কোনো আড়ষ্টতা নেই, সংকোচ নেই, জড়তা নেই। জানেন, তাকে কী করতে হবে। প্রথমেই ভুলে যেতে হবে কী হয়েছিল, আরো ভুলে যেতে হবে দলে কে আছে কে নেই। সেরা এগারোজনই এই দলের অংশীদার — মাথায় গেঁথে নিতে হবে তা।

ছোটবেলায় অনেকটা পথ মায়ের সঙ্গে হেঁটে ক্রিকেটের ক্লাসে যেতেন অজিঙ্কা, সঙ্গে পিলপিল পায়ে হাঁটতো পুঁচকে ভাইটাও। আজিঙ্কার ক্রিকেট ব্যাগ বইতো সে। আজিঙ্কা জানেন তার পরিবার কী পরিমাণ ত্যাগ করেছে, কী পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়েছে। জীবনের কঠিনতম দিনগুলির সঙ্গে কুস্তি লড়ার অভিজ্ঞতায় ভরপুর আজিঙ্কার ঝুলি। সেই অভিজ্ঞতা দিয়ে পুরো দলটাকে সাহসের সঙ্গে পথচলার মন্ত্র শোনান আজিঙ্কা রাহানে; ভারতবর্ষে ক্রিকেট নামক ধর্মে অন্যতম ধর্মগুরুর আসন অলঙ্কৃত যিনি করছেন, তাকে তো সাহসী হতেই হবে।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া বহু বহু কিংবদন্তির জন্ম দিয়েছে। শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট সন্তানের অবারিত ভাণ্ডার তার। তবুও স্টিভ স্মিথ আর সবার মতো নন, অস্ট্রেলিয়ায় এমন ক্রিকেট প্রতিভা আর এসেছে বলে মনে করেন না বহু বিদগ্ধ ক্রিকেট পণ্ডিত। সেই তার ব্যাটে নেই রান, হোক এক টেস্ট বা দুই টেস্টের জন্য, কপালে ভাঁজ পড়বেই। মিডল অর্ডারে ল্যাবুশেনের সঙ্গে স্মিথ জুড়লে তাও অজি-ব্যাটিংয়ের নাঙা অংশে কিছু তালি পড়ে, নইলে যে বেঢপ আকারে সমস্ত ফাঁকফোকড় উদোম হয়ে বেরিয়ে পড়ে! বক্সিং ডে’র সঙ্গে স্মিথের দোস্তি জবরদস্ত। টানা চার বছর বক্সিং ডে টেস্টে স্মিথ চারটি ভিন্ন প্রতিপক্ষের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করেছেন। নিষেধাজ্ঞার যতি না পড়লে সেই ‘টানা’ কতদিন পর্যন্ত টানত কে জানে!

উইনিং কম্বিনেশন ভাঙার প্রয়োজন দেখে না অস্ট্রেলিয়া। অন্যদিকে প্রবল ঝড়ে বিধ্বস্ত নীড়, এখানে-সেখানে ধ্বসে পড়া ও ভেঙ্গে পড়া অংশ মেরামত চেষ্টায় তৎপর। ঋদ্ধিমান সাহার বদলে তাই রিশাভ পান্ত, পৃথ্বি শ’র পরিবর্তে শুভমান গিল, কোহলির বদলে ঢুকে পড়েন রবীন্দ্র জাদেজা। ব্যাটিংয়ের সঙ্গে বোলিংটাও পাওয়া যায় তাহলে। অনেকের চোখ কুঁচকে উঠে, কোহলির জায়গায় জাদেজা?

কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ। শামি আহমেদের ইঞ্জুরি কপাল খুলে দেয় মোহাম্মদ সিরাজের, যিনি অল্প ক’দিন আগে হারিয়েছেন প্রিয় পিতা। তার অধিনায়ক বিরাট কোহলি তাকে বলেছেন — আরে ব্যাটা, শক্ত হ। বিশ্বাস রাখ নিজের উপর। তোর বাবা তোকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছেন তা সম্পূর্ণ করা লাগবে তো। সিরাজ শক্ত থাকেন, ভেঙে পড়েন না হৃদয়ের উথাল-পাতাল যন্ত্রণার পরও। আহা, বাবা দেখে যেতে পারলেন না তার কষ্ট ও ত্যাগের চূড়ান্ত পরিণতি। তার আদরের ধন সিরাজ ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করবে টেস্ট ক্রিকেটে। সিরাজ অভিষেকের আনন্দে আনন্দিত? নাকি পিতৃবিয়োগ ও পিতার এই দেখে যেতে না পারার দুঃখে কাতর?

দুই.

সময় যখন পক্ষ বদলায়, তখন সৌভাগ্যও বুঝি পালিয়ে বেড়ায়। দুর্ভাগ্যের এই গ্যাঁড়াকলে টসও ভারতের বিপক্ষে। টেস্ট ক্রিকেটের মজাটাই হচ্ছে এখানে হাসি-কান্না পর্বে পর্বে ভাগ করে আসে। চূড়ান্ত আনন্দের উপলক্ষ্য পেতে যেমন ধাপে ধাপে অতিক্রম করতে হয় নানান বাঁধা ও অম্ল-মধুর পথ-পরিক্রমা, ঠিক তেমনি দুর্ভাগ্যকে জয় করার মন্ত্রও শিখতে হয় সময় নিয়ে।

দলনেতার অনুপস্থিতি, পরীক্ষিত পেস বোলার হারিয়ে ফেলা, এবং ৩৬-এর লজ্জা… সবকিছুর বিপরীতে প্রতিরোধ জানাতে দলের অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ কুশীলবদের দায়িত্বের জন্য কাঁধ পেতে দিতে হয়। রবি অশ্বিন ঠিক সেই কাজটাই করলেন। সবচেয়ে বড় বাধা স্টিভ স্মিথকে ফেরালেন ‘শূন্য’ দিয়ে। হায় স্মিথ, বুদ্ধির খেলায় অশ্বিনের বিপক্ষে পর্যুদস্ত আবার! মার্নাস ল্যাবুশেন, অজি মিডল অর্ডারের নতুন স্তম্ভ, ঠিক ঠিক চালিয়ে গেলেন লড়াই। বুমরাহ-অশ্বিন আতঙ্ক ছড়ালেও একপ্রান্তে নির্ভরতা হয়ে রইলেন। সাড়ে তিন ঘন্টার লড়াইয়ের মৃত্যু ঘোষণা করেন এক নবাগত চরিত্র — মোহাম্মদ সিরাজ। লাল বলের ক্রিকেটে প্রথম উইকেটের জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হলো ৪৫টি বল মাত্র। ইশ, বাবা দেখে যেতে পারেনি তা! সিরাজের গৌরবময় মুহূর্ত, সিরাজের আবেগঘন মুহূর্ত!

বুমরাহর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া বোতলবন্দী হলো মাত্র ১৯৫ রানে। পরপর দুই ইনিংসে স্বদেশ-মঞ্চে অস্ট্রেলিয়ার দুইশ' ছোঁয়া হলো না! অন্যভাবে বললে, ভারতের বোলিং-বিভাগের দুর্দান্ত প্রদর্শনীতেই আটকে গেল অজিরা।

প্রথম টেস্টে স্টার্কের গোলায় প্রথম মিনিটেই ভারতের প্রথম দেয়াল ধ্বসে পড়েছিল, এবারে সময় লাগে ছয় মিনিট। প্রথম ওভারেই কুপোকাত মায়াঙ্ক। এরপর আবার সেই পুজারার পসরা, দাঁত কাঁমড়ে পড়ে থাকা এক নাছোড়বান্দা। গিলও দেখান সক্ষমতা ও তার অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা। কামিন্সের প্রতাপে দু’জনই খসে পড়লে মধ্যমঞ্চে আসন গাড়েন হ্যাংলা-পাতলা একজন, আজিঙ্কা রাহানে।

কঠিন বরফকে স্বচ্ছ কাঁচ ভেবে ভুল হয় অনেকের। রাহানেকে দেখে কারো কারো মনে হয়, আরে দুটো চাপ দিলেই ও ব্যাটা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কেঁদে দেবে, লেজ গুটিয়ে পালাবে। কিন্তু কঠিন বরফকে কাঁচ ভেবে ভাঙতে গিয়ে দেখা যায় লোহার মতো শক্ত তা। ভাঙতে গেলে উলটো প্রতিঘাত জোটে। রাহানে দম হারান না কিছুতেই। মৃত্যুতক বীরের মতো লড়ে যাওয়া দিগ্বীজয়ী যোদ্ধা যেন!

প্রথমে ভিহারী, তারপর পান্টকে নিয়ে প্রাথমিক ধাক্কা সামাল দেয়ার পর জাদেজাকে সাথে নিয়ে উপহার দেন সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাস্টারক্লাস। কামিন্সের দাপুটে আগ্রাসন, হ্যাজলউডের সুশৃঙ্খল আক্রমণ, স্টার্কের অসম্ভব সব গোলা, আর লায়নের ছলাকলা-কৌশল — সবকিছু রাহানে নামক কঠিন বরফে আছড়ে পড়ে ঝিমিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই মেলবোর্নে, বক্সিং ডে-তে বছর ছয়েক আগে আজিঙ্কা রাহানের ১৪৭ রানের স্ট্রোকময় গল্পটাও কেমন ফ্যাকাশে ঠেকে এদিনের সুদৃঢ় ও নিশ্চল কিন্তু কর্তব্যপরায়ণ এক ক্যাপ্টেন্স নক-এ। শেষটা রান আউটের মতো করুণ হলেও ভারত লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় এগিয়ে যায় বহুগুণ।

তিন.

যে দল ব্যাটিংয়ে নামতেই আগে ‘৩৬’ পার করুক’ — বিদ্রুপ গায়ে মেখেছিল সেই তারাই আসরের সবচেয়ে উঁচু স্থান দখলে নেয় মাত্র ঘন্টাকয়েকের ব্যবধানে। ক্রিকেট মহাভারতের পুরোধা-ব্যক্তিত্ব দেখতে-শুনতে যেমনই নরম-সরম ঠেকুন না কেন, স্বভাবে-আচারে যেমন শান্ত-সুবোধ হন না কেন, আদতে ভীষণ জাঁদরেল, অসম্ভব চৌকষ ও আগ্রাসী একজন। বোলার ব্যবহারে তার বিচক্ষণতা, নেতৃত্বকালে তার চাতুর্য অবাক করে বারবার।

টেস্ট ক্রিকেটে ‘চূড়ান্ত’ বলতে কিছু নেই, যেকোনো সময় যেকোনো রঙিন কিছু ধূসর যেমন হতে পারে, ঠিক তেমনি সুউচ্চ চূড়াও সমতল মনে হতে খুব বেশি সময় লাগে না। ১৩১ রানে পিছিয়ে থাকা অস্ট্রেলিয়াকে পেছন-পায়ে রাখলেও সম্মুখ-পদে ফিরে আসা খুব কঠিন নয়। স্মিথ ও ল্যাবুশেনের মতো দুই রানমেশিন আছেন, মেশিন যদি একবার স্টার্ট নেয়… ভারতের সাধ্য কী, রানের পাগলা ঘোড়াকে আটকায়!

ভারত-শিবিরে স্বস্তির বদলে অস্বস্তি শুরুতেই। জো বার্নসকে ফিরিয়ে মিনিট কয়েক বাদে উমেশ যাদবকেও ফিরতে হয়। অভিষিক্ত সিরাজের নবীন কাঁধের খুব প্রয়োজন পড়ে দেশমাতৃকার। সিরাজও ঢেলে দেনে নিজেকে নিংড়ে। বুমরাহ দায়িত্ব নেন, জাদেজা-অশ্বিনও পিছিয়ে থাকেন না। আর স্মিথ-ল্যাবুশেন বাদ দিলে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিংয়ের যে রুগ্ন ও হাড় জিরজিরে দশা প্রকট হয়, তার কোনো তুলনা হয় না। ঠিক দুইশ'তে থামে অস্ট্রেলিয়া। সিরিজে প্রথমবারের মতো দুইশ' তাদের। কমেন্ট্রি বক্সে অনেক অস্ট্রেলিয়ান সাবেক বসেন, রথী-মহারথীর আড্ডা জমে, কী অনুভূতি হয় তাদের? অপরাজেয় অস্ট্রেলিয়া, অপ্রতিরোধ্য অস্ট্রেলিয়া — যাদের দাপট প্রতাপে র‍্যাংকিং গণনার শুরু হতো দ্বিতীয় হতে। এক নাম্বার তো অস্ট্রেলিয়ারই, যেন রেজিস্ট্রি করা হয়ে গেছে। আজকালের পরিক্রমায় কী বিশ্রী অবস্থা দলটার!

বোলিং ইউনিটের আরেক প্রাণভোমরা উমেশ যাদবকে হারালেও, স্বস্তি ভারত শিবিরে। টার্গেট খুব বড় নয়। জয় এসে গেছে ‘ঐ দেখা যায়’ দূরত্বে। ৭০ রানের লক্ষ্যটা ৩৬-এর চেয়ে বেশি, প্রায় দ্বিগুণ। অনেকেরই আশঙ্কা — ভারত আসলেই পারবে তো? অত কম রান তাড়া করতে গিয়ে কেউ হারেনি। ইতিহাস জানায়, সর্বনিম্ন ৮৫ তাড়া করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিল ইংল্যান্ড। যে ম্যাচ দিয়ে শুরু হয় শতবর্ষী ধুন্ধুমার এক প্রতিদ্বন্দ্বিতার। ইংল্যান্ড ক্রিকেট মহলে হাহাকার উঠেছিল — ধ্বংস হয়ে গেছে ইংলিশ ক্রিকেট। পুড়িয়ে ছাইভস্ম নিয়ে যাওয়া হয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়। সেই অস্ট্রেলিয়াও শিকার হয়েছে ছোট্ট লক্ষ্য তাড়া করতে না পারার ব্যর্থতার। ভারতেরই বিপক্ষে মুম্বাইয়ে মাত্র ১০৭ রানের নাগাল পায়নি সর্বজয়ী অস্ট্রেলিয়া, কুম্বলে-কার্তিকের স্পিনে নাকাল হয়ে ৯৩-তেই যায় গুটিয়ে।

তবুও অনেক অস্ট্রেলিয়া সমর্থক ‘৩৬’ বুকে নিয়ে আশার প্রহর গোণে। আর অনেক ভারতীয় সমর্থক ‘৩৬’ বুকে বেঁধে আশঙ্কার ক্ষণ গোণে।

চার.

পুজারা নামক সুরক্ষিত দুর্গ ধ্বসে পড়ে কামিন্সের লক্ষ্যভেদী আঘাতে। তারও আগে স্টার্ক নিশ্চিত করেন আগরওয়ালের সংহার। ধুকপুক ভারত-হৃদয়ে কম্পন উঠে, ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। ভারতও ডরায়; ১৯ রানে দুইজন নেই, গেল বার (অ্যাডিলেইডে ৩৬-এর দিনে) ১৯ রানে ছয়জন গিয়েছিল, এবার কী হবে তাহলে?

ডরান না একজন রাহানে। ডরাতে দেন না 'নবীন' গিলকেও। গিলের ব্যাটে স্ট্রোকের ফুলঝুরি, সন্ত রাহানে নির্ভরতা দেন গিলকে, দলকে। অস্ট্রেলিয়ার সকল চেষ্টা ব্যর্থ মনোরথে ফিরে আসে, যেন কঠিন দেয়ালে প্রত্যাখ্যাত হয় বারবার। ইতিহাস রচনায় আজিঙ্কা রাহানে ও শুভমান গিল সময় নেন ৬৮ মিনিট। সিরিজে ফেরে ভারত। ইতিহাস-রচনায় নেতৃত্ব দেন অজিঙ্কা। ভারতের ক্রিকেটে লজ্জাজনক এক অধ্যায়ের পর যুক্ত হয় গৌরবময় সোনালী পালক।

টেস্ট ক্রিকেট! পতন-উত্থানে অনিন্দ্য সুন্দর সময়ের রাজসিক মিলনমেলা।

রবিচন্দ্রন অশ্বিন টুইটে জানান, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে ভয় না পেয়ে বরং দেয়ালে ঠেস দিয়ে লড়াইয়ের জ্বালানী খুঁজে নিতে হয়।

When your backs are up against the wall, lean back and enjoy the support of the wall!! Well done to the entire team and what a win that was💯🔥🔥🔥🥳🥳.

Special mention to Mohd Siraj and @RealShubmanGill 👏👏..@ajinkyarahane88 @cheteshwar1 @Jaspritbumrah93 @y_umesh @imjadeja pic.twitter.com/4t8IlxZFlW