হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। সেয়ানে সেয়ান। কেউ কাউকে ছেড়ে কথা কয় না। যে-ই মনে হচ্ছে, একটি দলের বাজিমাৎ হবে, সঙ্গে সঙ্গে অপর দলটি উলটে দিচ্ছে পাশার দান। সব হিসেব-নিকেশ মুহূর্তেই বদলে যায়। যখনই কোনো একটি দলকে নিতান্ত যাচ্ছেতাই মনে হয়, ঠিক তখনই দলটি উদ্ভাসিত হয় সামর্থ্যের সবটা মেলে। নিংড়ে দিয়ে নিজেদের, প্রমাণ রাখে তাদের ঝেড়ে ফেলার সময় হয়নি এখনো। প্রত্যেকটি টেস্ট, প্রতিটি মুহূর্ত ছড়িয়েছে উত্তেজনা। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দল দু'টি লড়াই করে গেছে। কেউ কাউকে তিল পরিমাণ দেয়নি ছাড়। স্মরণকালের সবচেয়ে উত্তেজনাকর ও রোমাঞ্চপূর্ণ সিরিজশেষে ক্রিকেট-জনতার নতুন করে উপলব্ধি হয়েছে টেস্ট ক্রিকেটের অনিশ্চয়তার অনন্য সৌন্দর্য্য।

সেই সৌন্দর্য্যের স্ন্যাপশটস্বরূপ আমাদের এই আয়োজন। বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি ২০২০-২০২১ এর চারটি টেস্টকে শব্দগুচ্ছে বন্দী করে চারটি অধ্যায় ও তিনটি পর্বের সমন্বয়ে সাজানো আমাদের এই উপস্থাপনা। আজ থাকছে তৃতীয় ও শেষ পর্ব।

পাড়ায় সিনিয়র-জুনিয়র ক্রিকেট ম্যাচ। সিনিয়র টিমে ক্রিকেটার কম পড়ে গেছে, জুনিয়র দলে বাড়তি আছে। সুতরাং জুনিয়র দলের একজন খেলুক সিনিয়র টিমের হয়ে। ভারতীয় ক্রিকেট দলের যে সংকট, তা থেকে উত্তরণে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ক্রিকেটার চাওয়া অন্যায় হবে না মোটেও। ভারতের তাঁবুতে সুস্থ-স্বাভাবিক এগারোজন ক্রিকেটার খুঁজে পাওয়াই যে মুশকিল! সিরিজ-নির্ধারণী টেস্টের কৌশল সাজানোর চেয়েও টিম মিটিংয়ে তাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, বাকিরা সুস্থ আছে তো? সিরিজটা শেষ করে ভালোই ভালোই দেশে ফেরা যাবে তো?

সিরিজ-নির্ধারণী এইরকম ফাইনাল টেস্টের বাতাবরণ বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি দেখেছে আগেও। স্টিভ ওয়াহর বিদায়ী সিরিজে সৌরভের ‘টিম ইন্ডিয়া’ সিরিজ জেতার দ্বারপ্রান্তে ছিল, কিন্তু ইস্পাত-মানব লৌহকঠিন নার্ভ নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন প্রতিরোধের দেয়াল হয়ে। তারও আগে লক্ষ্মণ-দ্রাবিড়ের ইতিহাসধন্য ইডেন গার্ডেনের পর চেন্নাইয়ে ফাইনাল টেস্টে ভিভিএস লক্ষ্মণের আরো একটি ‘ভেরি ভেরি স্পেশাল’ ইনিংসে ভর দিয়ে রুদ্ধশ্বাস জয় পায় ভারত।

বছরকয়েক আগে স্টিভ স্মিথের অস্ট্রেলিয়া যখন ভারতে পা রাখে, অনেকেই তাকিয়েছিল চোখ বাঁকিয়ে। ভারতীয় সাবেকদের কেউ কেউ আগাম ঘোষণা দিয়েছিলেন, অস্ট্রেলিয়া ৪-০তে ধবল ধোলাই হবে। কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে দুর্দান্ত লড়াই উপহার দেয় স্মিথের তরুণ অস্ট্রেলিয়া। দৃশ্যপট ছিল অনেকটা এবারের মতোই। প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার এগিয়ে যাওয়ার পর পরের টেস্টেই ভারতের ফিরে আসা, এরপর তৃতীয় টেস্টে দুর্দান্ত লড়াইয়ের পর ড্র। সেবার ধর্মশালায় বিরাটের অনুপস্থিতিতে আজিঙ্কা রাহানের নেতৃত্বে অভিষেক হয়, তিনি হন ভারতের তেত্রিশতম অধিনায়ক।

ব্রিসবেনের চূড়ান্ত রঙ্গমঞ্চে কী অপেক্ষা করছে এবার?

এক.

ভারতের পেস ইউনিটের অবিসংবাদিত নেতা জাসপ্রিত বুমরাহ। গ্র্যান্ড ফিন্যালেতে নেই তিনি। জানবাজ লড়িয়ে রবি অশ্বিনকেও বেঞ্চে বসিয়ে রাখতে হয়েছে। আগের ম্যাচের আরেক লড়াকু হনুমা ভিহারিও নেই। ভিহারির নেতিবাচক ব্যাটিং অনেকের কাছেই নীরস ও বিরক্তিকর। একটু ব্যাট চালালেই নাকি নিশ্চিত ম্যাচটা জেতে ভারত, তিনিই নাকি ভারতের জয় গলা টিপে হত্যা তো করেছেন, এমনকি ক্রিকেটকেও নাকি পুরোপুরি সমাধিস্থ করে ছেড়েছেন - এহেন হাজারটা কথা চলতে শুরু করে চারদিকে।

ভিহারী ওসবে কান দেন না। মাঠে যতই নীরস হন না কেন, মাঠের বাইরে বেশ সরস চরিত্র। তাই বাবুল সুপ্রিয় যখন তাকে কাঠগড়ায় রেখে কঠিন সমালোচনাপূর্ণ টুইট করেন, তিনি জবাবে শুধুই নিজের নামের বানানে ‘B’ এর বদলে ‘V’ লেখার সংশোধনী দেন। ভিহারিও জানেন, তার ইনিংস বোঝা সকলের কম্মো নয়। বর্ষাকালে গ্রামের এবড়ো-থেবড়ো মেঠোপথের মতো পঞ্চম দিনের ভাঙা পিচে দুই-চারটে বাউন্ডারি ঠেঙানোর চেয়ে দুই-চার ঘন্টা টিকে থাকা কতটা বীরত্বের, সে বোধ বা জ্ঞান সকলের হবে না। মাঠের ভেতরে দারুণ লড়াকু যোদ্ধা, মাঠের বাইরের চমৎকার রসিক ও বুদ্ধিদ্বীপ্ত মস্তিষ্কের অধিকারী হনুমা ভিহারিকে নিশ্চিতভাবেই মিস করবে ভারত।

আজিঙ্কা রাহানে তৃতীয়বারের চেষ্টাতেও টস জিততে পারেন না। ব্রিসবেনের সমাপনী মঞ্চে প্রথমে ব্যাটিংয়ে অস্ট্রেলিয়া। ভিহারির বদলে মিডল অর্ডারে ফেরেন মায়াঙ্ক। অশ্বিনের বদলে শার্দুল ঠাকুর এবং বুমরাহ ও জাদেজার পরিবর্তে যথাক্রমে ওয়াশিংটন সুন্দর ও নটরাজন অভিষিক্ত হন। নটরাজনের যাত্রাটা স্বপ্নের চেয়েও অবিশ্বাস্য। এত দ্রুততম সময়ে ক্রিকেটের তিনটি আঙিনাতেই অভিষেক হওয়ার নজির নেই আর। অধিনায়ক বিরাট কোহলির হাত থেকে ডেব্যু-ক্যাপ নিতে গিয়ে চোখে পানিই চলে এসেছিল! ভিভিএস লক্ষ্মন ও টম মুডির জহুরী চোখ হয়ে আইপিএল অভিষেক, সেখানে মাতিয়ে অস্ট্রেলিয়াগামী দলে জায়গা নিশ্চিত। তারপর প্রথমে ওডিআই, এরপর টি-টোয়েন্টি, এবং সবশেষে আভিজাত্যের শ্বেত পোশাকি টেস্ট ক্রিকেট। মাত্র মাসকয়েকের ব্যবধানে শূন্য থেকে ভারতের ক্রিকেটের অন্যতম উজ্জ্বল তারকা। নটরাজনের সম্ভাব্য কল্পনায় সবচেয়ে সুন্দর স্বপ্নটাও এতটা রোমাঞ্চকর ছিল না নিশ্চয়ই!

মাস কয়েক আগে বাবাকে হারানো সিরাজ নতুন বল হাতে শুরু করছেন টেস্ট ম্যাচ। বিরাট কোহলি নিশ্চয়ই খুব আনন্দিত। বিরাটের আরসিবিতে উমেশ যাদব, মোহাম্মদ সিরাজ, নবদীপ সাইনিরা ম্যাচের পর ম্যাচ সুযোগ পেয়েছে, লোকজন বিদ্রুপ-টিটকারি কত কী দিয়েছে। বিরাট কান পাতেননি সেসবে; ফাস্ট বোলারদের নিয়ে নিজের স্বপ্নের পথে চলেছেন, নিজেই ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন প্রতিভাবানদের, সিরাজের সবচেয়ে বড় প্রশংসকও ছিলেন তিনিই। আরসিবির সুন্দর-সিরাজ-সাইনিরা সুনিপুণ দক্ষতায় ভারতের বোলিং ইউনিটের দায়িত্ব পালন করছে, বিরাটের আনন্দ ধরে না! আরো আনন্দকর সংবাদ — সিডনি টেস্টের সমাপণী মঞ্চে ঠিক যেদিন ভারত নিজেদের ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিন পার করেছে, সেদিনই বাবা হয়েছেন তিনি। জীবনের এইসব কাকতাল, এইসব ছন্দমিল, এইসব নাটুকেপনা কেমন যেন!

দুই.

অ্যাডিলেইড ওভালের মাঠকর্মী থেকে ক্রিকেটার বনে গেছেন তিনি, গায়ে জড়িয়েছেন গৌরবের সাদা পোশাক। মাথায় তুলেছেন অহঙ্কারের ব্যাগি গ্রিন। স্বপ্নের মতো ব্যাপার। সেই মাঠকর্মী আজ শততম টেস্টের সম্মুখে দাঁড়িয়ে।

প্রথম বলেই কুমার সাঙ্গাকারাকে তুলে নেওয়া এখনো চোখে ভাসে বুঝি তার। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গল টেস্ট। অধিনায়ক তার হাতে লালচে গোলক তুলে দিয়ে প্রিয় পজিশন স্লিপে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, ক্ল্যাসিক্যাল অফ স্পিনে নাকাল হলেন আধুনিক যুগের ‘ব্র্যাডম্যান’ খ্যাত কুমার সাঙ্গাকারা। ক্রিকইনফোর কমেন্ট্রিতে যদি ফিরে যাই,

"He has struck first ball... would you believe it! He has got Kumar Sangakkara, of all men, what a first test wicket to have! Off your first ball, flight from round the wicket, grip, turn, bounce, Sanga hangs out the bat away from the body, with a bit of an open face... Clarke snaps it up low with a lunge to his left at slip... superb catch! Aye, aye, this is an attack being led by the debutants at the moment!"