বিভিন্ন খেলায় পাইওনিয়ারিং কৃষ্ণাঙ্গ অ্যাথলেট সংক্রান্ত যেকোনো আলোচনায় অবধারিতভাবেই উঠে আসবে মানুষগুলোর জাতিগত বৈষম্যের বেড়াজাল, যুগ যুগ ধরে চলা আসা পক্ষপাতিত্ব, এবং শুধুমাত্র গাত্রবর্ণের জন্য ব্যক্তিগত ও পেশাদার জীবনে অকারণ ভোগান্তির শিকার হওয়া ও সেগুলোর সাথে যুদ্ধ করে টিকে থাকার নানান টুকরো টুকরো গল্প। অনেকের গল্পই ঢাকা পড়ে গেছে, আবার অনেকের গল্পই আলোর মুখ দেখেছে দীর্ঘ সময় পর। সেই সময় অনেকের অনেক অবদান-অর্জন সেভাবে নথিবদ্ধ হয়নি, প্রচারের আলোয় আসেনি। আজকের যুগের ক্রীড়া ইতিহাসবিদরা ধৈর্য্য ধরে, ধুলোপড়া নথিপত্র ঘেঁটে তবু চেষ্টা করে যাচ্ছেন সেই হারিয়ে যাওয়া গল্পগুলো খুঁজে বের করতে, তাদের প্রাপ্য মর্যাদাটুকু বুঝিয়ে দিতে। আজকের আলোচনা বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসের প্রথমদিকের কৃষ্ণাঙ্গ ফুটবলারদের নিয়ে, যাদের হাত ধরে ফুটবলে যুক্ত হয়েছিল বৈচিত্র‍্য।

আধুনিক ফুটবল খেলার আঁতুড়ঘর ইংল্যান্ডকেই ধরা হয়। যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, ব্রিটিশ ফুটবলের ইতিহাসের প্রথম পেশাদার কৃষ্ণাঙ্গ ফুটবলার কে? অনেকেই কোনো দ্বিধা ছাড়াই বলবেন, আর্থার হোয়ার্টন। এমনকি তাকেই অনেকে বিশ্বের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ফুটবলার হিসেবে মেনে নেন। ইংল্যান্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েবসাইটে গেলেই লেখা দেখা যাবে,

"The Ghana-born goalkeeper is widely considered not only England’s but the world’s first black footballer”.

তবে অনেক ক্রীড়াবিশেষজ্ঞ দীর্ঘদিনের এই 'একমেবাদ্বিতীয়ম' দাবিকে প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড় করিয়েছেন আজ।

আর্থার হোয়ার্টনেরও প্রায় এক দশক আগে আরেকজন কৃষ্ণাঙ্গ ফুটবলার কাঁপিয়েছেন স্কটল্যান্ডের মাঠ। তার নাম অ্যান্ড্রু ওয়াটসন, ঊনবিংশ শতাব্দীর সেরা লেফটব্যাকদের একজন ছিলেন তিনি। অ্যান্ড্রু ওয়াটসনকে ধরা হয় ফুটবল ইতিহাসের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ম্যাচ খেলা প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ফুটবলার। তিনি ইতিহাসের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ অধিনায়ক হিসেবেও বিবেচিত।

১৮৮১ সালে স্কটল্যান্ড জাতীয় দলে খেলার জন্য ডাক পান ওয়াটসন। অভিষেক ম্যাচেই তিনি অধিনায়কত্বের সুযোগ পান। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তার নেতৃত্বেই স্কটল্যান্ড ৬-১ গোলের জয় পায়। স্কটিশদের বিপক্ষে এটি ইংলিশদের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হারগুলোর একটি। (স্কটিশদের বিপক্ষে সবচেয়ে বড় ব্যবধান ৭-২ গোলে ইংল্যান্ড হেরেছিল ১৯৭৮ সালে। সেই খেলাটি গ্লাসগোতে হয়েছিল।)

১৮৫৬ সালে যখন তার জন্ম হয়, তার বাবা পিটার মিলারের বয়স ততদিনে পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। পিটার মিলার ওয়াটসন ছিলেন স্কটিশ। তিনি ব্রিটিশ গায়ানায় (বর্তমানে গায়ানা) চিনির কলের মালিক ছিলেন। অ্যান্ড্রু ওয়াটসনের মা আনা রোজ ছিলেন সেখানকারই স্থানীয় নারী। ১৮৬০ সালের দিকে অ্যান্ড্রু ও তার আরেক মেয়ে এনেটাকে নিয়ে পিটার ইংল্যান্ডে চলে আসেন। ইংল্যান্ডে তখন ফুটবল বিপ্লব চলছে বললেও ভুল হবে না। ইংল্যান্ডের প্রথম অফিশিয়াল রুলবুক এই দশকেই রচিত হয়, এই দশকেই জন্ম নেয় ইংলিশ ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা এফএ, তথা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। অর্থাৎ, ফুটবলকে এখন যেভাবে আমরা চিনি, তার সূত্রপাত এই দশকেই।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও ফুটবলের উন্মাদনা ছোট্ট অ্যান্ড্রুকে তখনও সেভাবে ছুঁয়ে যেতে পারেনি। ছোটবেলাটা তার কাটে বোর্ডিং স্কুলের কঠোর নিয়মকানুনে। অল্প কিছু বছর পর ১৮৬৯ সালে পিটার ওয়াটসন মারা গেলে অ্যান্ড্রু আরো একা হয়ে পড়েন। তবে মারা যাওয়ার আগে পিটার ওয়াটসন দুই ছেলেমেয়ের জন্য ৩৫,০০০ স্টার্লিং পাউন্ড রেখে গিয়েছিলেন, যার মূল্য আজকের হিসেবে হয়তো কয়েক মিলিয়নে পৌঁছাবে। অর্থের অভাব না থাকায় ওয়াটসন সিদ্ধান্ত নেন, তিনি স্কটল্যান্ডের বিখ্যাত গ্লাসগো ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাবেন। সেখান থেকেই অ্যান্ড্রু ওয়াটসন গণিত, দর্শন এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং - এই তিন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেন। তবে তিনি পড়াশোনা শেষ না করেই তিনি ওয়্যারহাউজের ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন এবং বিয়ে করে থিতু হন।

পড়াশুনার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে ওয়াটসন গ্লাসগোরই স্থানীয় ক্লাব ম্যাক্সওয়েল এফসিতে যোগ দেন ফুটবল খেলার জন্য। মূলত সময় কাটানো এবং স্বাস্থ্য ধরে রাখতেই তিনি ফুটবল খেলা শুরু করেছিলেন। তার দৌড়ের দুরন্ত গতি ও নিখুঁত পায়ের কাজের প্রশংসা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পুরো শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৭৪ সালে পার্কগ্রুভ এফসি নামের আরেকটি ক্লাব থেকে ফুটবল খেলার আমন্ত্রণ পান ওয়াটসন। ম্যাক্সওয়েল এফসি'র তুলনায় পার্কগ্রুভ এফসি'র শরীরচর্চার বিভিন্ন সরঞ্জামাদির সহজলভ্যতাসহ নানারকম সুযোগ-সুবিধা বেশি থাকায় তিনি দ্রুতই সেখানে যোগ দেন।

কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পার্কগ্রুভ এফসি'র ম্যাচ সেক্রেটারি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করতে শুরু করেন। এতে করে তিনিই হয়ে যান ফুটবল ইতিহাসের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। খেলাধুলার প্রতি নিজেকে তিনি উজাড় করে দিয়েছিলেন। প্রতি সপ্তাহান্তে ফুটবল ম্যাচ খেলা ছাড়াও শহরের বিভিন্ন প্রান্তে যে অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতাই হতো, তিনি তাতে অংশ নিতেন।

ওয়াটসনের পারফরম্যান্সের গুণগান এতটাই ছড়িয়ে পড়ে যে, ১৮৮০ সালে ২৩ বছর বয়সে গ্লাসগোর হয়ে শেফিল্ডের বিপক্ষে খেলার সুযোগ পান। গ্লাসগোর সতীর্থদের সাথে মানিয়ে নিতে সময় লাগেনি, চমকপ্রদ পারফরম্যান্স দিয়ে ব্রামাল লেন থেকে গ্লাসগোতে ফিরে আসেন ১-০ গোলের জয় নিয়ে। সেদিনের ম্যাচে শেফিল্ড ইউনাইটেডের প্রত্যেকটা শট ঠেকিয়েছেন অবিশ্বাস্য দক্ষতায়। গ্লাসগোর সেই দলটা শহরের বিভিন্ন ক্লাবের নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নিয়ে তৈরি হয়েছিলো। গ্লাসগো সিলেক্ট টিম, পার্কগ্রুভ এফসি - দুই দলেই তিনি খেলে যাচ্ছিলেন সমানে।

সে বছরই স্কটল্যান্ড জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুযোগ এসে যেত, কানাডা ট্যুরের জন্য সিলেক্টও হয়েছিলেন। কিন্তু স্কটিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি উইলিয়াম ডিক মারা গেলে সেই ট্যুর বাতিল হয়।

তবে ১৮৮০ সাল ওয়াটসনের ক্যারিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বছর, সেই গ্রীষ্মেই স্কটল্যান্ডের সবচেয়ে বিখ্যাত ও অভিজাত ক্লাব কুইন্স পার্ক তাকে খেলার আমন্ত্রণ জানায়। সেখানেও তিনি ম্যাচ খেলার পাশাপাশি ম্যাচ সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন।

১৮৮০ সালে কুইন্স পার্ককে গ্লাসগো চ্যারিটি কাপ জেতাতে মুখ্য ভূমিকা রাখেন ওয়াটসন, ১৮৮১ সালে স্কটিশ কাপও জেতেন। এরপরই জাতীয় দলের দরজা আবার খুলে যায়, ১৮৮১ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলার জন্য লন্ডনে যাওয়ার সুযোগ পান।

ওয়াটসন এতই জনপ্রিয় ছিলেন এবং ওয়াটসনের প্রতি দলের অন্য খেলোয়াড়দের এতই শ্রদ্ধা ছিল যে, অন্য কেউই দলের অধিনায়ক হতে চাননি, একবাক্যে মত দিয়েছিলেন অ্যান্ড্রু ওয়াটসনই অধিনায়ক হওয়ার জন্য সবচেয়ে যোগ্য। তাই অভিষেক ম্যাচেই অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারার মতো বিরল সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন তিনি। তার নেতৃত্বে লন্ডনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৬-১ গোলে জয় পায় স্কটল্যান্ড। ঘরের মাটিতে স্কটিশদের কাছে এটিই ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হার।

এর দুইদিন পর রেক্সহামে ওয়েলসকে ৫-১ গোলে হারায় স্কটল্যান্ড। ঘরোয়া এবং আন্তর্জাতিক পারফরম্যান্স দেখে ১৮৮০-৮১ সালে স্কটিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বক্তব্য দেন,

"One of the very best backs we have; since joining Queen’s Park has made rapid strides to the front as a player; has great speed and tackles splendidly; powerful and sure kick; well worthy of a place in any representative team.’