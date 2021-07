রোমের এস্তাদিও অলিম্পিক থেকে লন্ডনের ওয়েম্বলি। ১১টি শহরের ১১টি স্টেডিয়াম ঘুরে ইউরো ২০২০ এর পর্দা নামলো সবে মাত্র একদিন হলো। উল্লাস, জয়ধ্বনি, হতাশা কিংবা কান্নায় মিলেমিশে একাকার এই ইউরো যেন কোভিড আক্রান্ত পৃথিবী জুড়ে এসেছিল একটুখানি হাসি-আনন্দের কারণ হয়ে। ফুটবলে বিভোর হয়ে রাত জেগে থাকার সমাপ্তির দিনে দেখে নেওয়া যাক, কী কী ঘটলো পুরো ইউরো জুড়ে।

শুরুটা করেছিলেন ডেমিরাল। তাও কি না উদ্বোধনী ম্যাচের উদ্বোধনী গোল হিসেবে! সেখান থেকে ব্যাপারটা 'হরহামেশাই' যেন ঘটেছে। ২০২০ সালের ইউরোকে 'আত্মঘাতী গোলের আসর' বললেও ভুল হবে না। এখন পর্যন্ত মোট ১১ বার নিজেদের জালে নিজেরাই বল জড়িয়েছেন খেলোয়াড়েরা। অথচ ইউরোর বিগত সব আসর মিলিয়ে আত্মঘাতী গোলের সংখ্যা ছিল সর্বসাকুল্যে ৯টি!

এই ১১ গোলের মধ্যে ৮টিই হয়েছে গ্রুপপর্বে। আর একটি করে দ্বিতীয় রাউন্ডে, কোয়ার্টার ফাইনালে, আর সেমিফাইনালে। আত্মঘাতী গোলের সুবিধা সবচেয়ে বেশি পেয়েছে এনরিকের স্পেন। মোট ৩টি গোল তারা পায় এই সুবাদে। অবশ্য নিজেরাও একটি ফিরিয়ে দেয় ক্রোয়েশিয়াকে।

স্পেনের আত্মঘাতী গোল বেশি পাওয়া থেকেই আঁচ করা যায় সাম্প্রতিককালে সব টুর্নামেন্টে এমন গোল বেশি হওয়ার কারণ। বর্তমানে ফুটবলে উইং থেকে সরাসরি ক্রস না করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাট-ইন করে খেলোয়াড়েরা ছোট ডি-এর সামনে থেকে মাইনাস করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তাতে করে সেই বল ফেরাতে গিয়ে আত্মঘাতী গোলের সম্ভাবনাও বেড়ে যায় কয়েকগুণ। তবে এই ইউরোতে এটার পাশাপাশি দায়ী কিছু দৃষ্টিকটু ভুলও। উনাই সিমন কিংবা ম্যাটস হামেলসের আত্মঘাতী গোল থাকবে এই তালিকায়।

১৯৭০ বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিল দল সর্বপ্রথম 'ব্যাক ফোর' প্রথা নিয়ে আসে ফুটবলে। সেই থেকে ফুটবলে ফুলব্যাকদের অবদান আমূল পরিবর্তন হয়। আর আধুনিক ফুটবলে তো ফুলব্যাকদের অবদান অনস্বীকার্য। বড় বড় প্রোফাইলের কোচদের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। আর কিছু চাই বা না চাই, বিশ্বমানের ফুলব্যাকের বিকল্প নেই।

এই ইউরোতে ফুলব্যাকদের পারফরম্যান্স যেন আরো চোখ ধাঁধানো। এর প্রধান কারণ, বেশিরভাগ দলই 'থ্রি ম্যান ডিফেন্স' নিয়ে খেলেছে। আর থ্রি ম্যান ডিফেন্স যারা খেলেনি, তারাও অন্তত দুই হোল্ডিং মিডফিল্ডার নামিয়েছে মাঝমাঠে। ফলে ফুলব্যাকরা পেয়েছেন পূর্ণ স্বাধীনতা।

ইতালির স্পিনাৎজোলা কিংবা ইংল্যান্ডের লুক শ দারুণ খেলেছেন, সাথে যোগ করতে পারেন বেলজিয়ামের মুনিয়ের, ডোকু অথবা অস্ট্রিয়ার ডেভিড আলাবাকে। একই কথা প্রযোজ্য রবিন গোসেন্সের ক্ষেত্রেও। দলের আক্রমণের ভিত গড়ে দিয়েছেন এরাই। এমনকি ছোট দলগুলোও ফুলব্যাকদের দিয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা। ডেনমার্কের মাহেলে সেই স্বাধীনতা পেয়ে কাজে লাগিয়েছেন শতভাগই। এমন ধারা চলতে থাকলে সম্ভবত অদূর ভবিষ্যতে ফুটবলে 'থ্রি-ম্যান ডিফেন্স' ই হয়ে উঠতে পারে জনপ্রিয়তম কৌশল।

ইংলিশ মিডিয়ার বৌদলতে 'ইটস কামিং হোম' বেশ সুপরিচিত পুরো বিশ্ব জুড়েই। অবশ্য প্রতি বড় আসরের শুরুতেই অনেক হম্বিতম্বি করেও ইংল্যান্ডের মুখ থুবড়ে পড়ার কারণে হালে পানি পায়নি বাক্যটি। তবে গত বিশ্বকাপের পর এই ইউরো - বেশ জোরেশোরেই উচ্চারিত হয়ে চলেছে ক্যাচফ্রেজটি। তবে সুযোগ বুঝে কেউ কেউ একটু ফোঁড়ন কাটতেও ছাড়েননি। ডেনমার্কের গোলরক্ষক ক্যাসপার স্মাইকেলই যেমন সেমিফাইনালের আগের প্রেস কনফারেন্সে টিপ্পনি কেটেছিলেন,

"Has it ever been home?"