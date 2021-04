পৃথিবীতে মানুষ বড় হতে পারে দুই ভাবে। একটা ফিজিক্যালি, আরেকটা মেন্টালি। ফিজিক্যালি আপনি আপনার উচ্চতা, ওজন, দৈহিক আকৃতির পরিবর্তন এনে নিজেকে জায়ান্ট বানাতে পারবেন, আবার নিজের পার্সোনালিটি, আচার ব্যাবহারে পরিবর্তন এনে নিজেকে এদিকেও বড় করতে পারবেন। ইংরেজ সাবেক ফুটবলার ও কিছু সময়ের জন্য পার্ট টাইম ক্রিকেটার উইলিয়াম ফউলকে ছিলেন দুই দিক থেকেই একজন জায়ান্ট।

১৮৯৪ সাল থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত গোলরক্ষক হিসেবে খেলা ফউলকে তার ক্যারিয়ারে খেলেছিলেন শেফিল্ড ইউনাইটেড , চেলসি এবং শেষে ব্র্যাডফোর্ডে। ফউলকের উচ্চতা কত ছিল এটি নিয়ে অবশ্য এখনও মতানৈক্য আছে। কেউ কেউ বলে ৬ ফুট ২ ইঞ্চি, আবার কেউ বলে ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি, আবার কেউ বলে ৬ ফুট ৯ ইঞ্চি। ওই সময়ে একজন ব্রিটিশ পুরুষের গড় উচ্চতা ছিল ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি। উচ্চতা যতই হোক, তার ওজনের ব্যাপারে কারোর কোন মতানৈক্য ছিল না। সবাই একটা সলিড নাম্বার দিয়ে দিয়েছে, “দেড়শ কেজি”। স্বাভাবিক আকৃতির দুইজন লোক অনায়াসে চাইলেই তার শর্টসের দুই পাশে ঢুকে যেতে পারতেন।

তাকে প্রথম স্কাউট করেছিল তার এলাকার একটি দল। বর্তমানে ক্লাবটির নাম ব্ল্যাকওয়েল মাইনার্স ওয়েলফেয়ার এফসি। ঠিক ওই সময়েই ইংল্যান্ডে অংকুরিত হচ্ছিল একটি ক্লাব। প্রতিষ্ঠার ৫ বছরের মাথায় তারা চিন্তা করল তাদের দলে মোটামুটি লেভেলের একজন স্টার দরকার দলের বুস্ট আপের জন্য। সেটি খুজতে গিয়ে তারা পেয়ে গিয়েছিল ফউলকেকে। সেই ক্লাবটির নাম শেফিল্ড ইউনাইটেড।

ব্লেডদের সাথে ১১ টি বছর কাটান ফউলকে। এই ১১ বছরে তাদের হয়ে জেতেন ১ টি ফার্স্ট ডিভিশন ট্রফি ও ২ টি এফএ কাপ। মাঠে ফউলকের উপস্থিতি খেলোয়াড়দের মানসিকভাবে পুরোপুরি পালটে দিত। দর্শকের খুব প্রিয় খেলোয়াড় ছিলেন তিনি সেখানে। তাকে মাঠে চাঙ্গা রাখার জন্য দর্শকরা মাঠে তার পিছনে স্লোগান দিত, “Who ate all the pies?” শারীরিক স্থুলকায় আকৃতির জন্য দর্শকদের এমন স্লোগান কিভাবে তিনি হজম করেন জানতে চাইলে বলেন,

“I don’t mind what they call me as long as they don’t call me late for my lunch.”