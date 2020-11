১.



কার্লোস ভালদেরামা কি চিনেন? ওই যে সাদা কোকড়ানো ঝাকড়া চুলের ভালদেরামা? যার ফুটবলের প্রেমে মজেছিলেন স্বয়ং ম্যারাডোনা। আচ্ছা ভালদেরামাকে বাদ দিন। আন্দ্রেস এস্কোবারকে চিনেন নিশ্চয়ই। বিশ্বকাপে একটি আত্মঘাতী গোলের মাশুল যাকে দিতে হয়েছিলো জীবন দিয়ে৷ এই দুইজনের বাইরে গিয়ে 'বেস্ট কলম্বিয়ান ফুটবলার' সার্চ দিলে গুগল হয়তো আপনাকে দেখাবে রেনে হিগুইতা কিংবা উইলিংটন অর্টিজের নাম। আর বাদ বাকীদের নাও চিনতে পারেন!



লাতিন ফুটবল শৈলীতে একটা সময় কলম্বিয়ার অবস্থান ছিলো খুবই নাজুক। ১৯৬২ সালে প্রথম বিশ্বকাপ খেলার পর দ্বিতীয়বারের খেলার সুযোগ আসে ১৯৯০ মেক্সিকো বিশ্বকাপে। তারপর টানা আরো দুইবার। তখন কলম্বিয়াতে ভালদেরামার রাজত্ব। সেই ভালদেরামার বিদায়ের পর আবার অন্ধকারে কলম্বিয়া। সেইখান থেকে দেশটির ফুটবলকে উত্তরণ করে বর্তমানের এই সোনালি প্রজন্ম। যার ফল সর্বশেষ টানা দুই বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ।



স্বর্ণযুগের কথা বলাতে পাঠকের মাথায় স্বভাবতই দুইটি নাম আসার কথা। রাদামেল ফ্যালকাও বা হামেস রদ্রিগেজ। ফ্যালকাও যদি হয়ে থাকেন কলম্বিয়ার গর্ব তাহলে হামেস আশার প্রদীপ। সেই আশার প্রদীপ ই কিনা নিভু নিভু করছিলো দিনকয়েক আগেও। তবে নিভে যাননি পুরোপুরি। নিভে যাওয়ার আগে দপ করে আবার জ্বলে উঠা। হামেস ফিরেছেন আবার। হামেসের বেশেই। জাদুকর রুপে।

২১৪ বিশ্বকাপে আলো কেড়ে নিয়েছিলেন নিজের দিকে; Image Source: The score.com



২.



"Hit by James. Oh what a goal! One of the greats." পিটার ড্রিউরির ধারাভাষ্য কি আপনার কানে বাজছে? উরুগুয়ের বিপক্ষে মারাকানায় টুর্নামেন্ট সেরা সেই গোল। হামেস তখন আকাশে উড়ছেন। গোল্ডেন বুট ও করেছিলেন বগলদাবা। ফুটবল বাজারে জোর গুঞ্জন রিয়াল মাদ্রিদ হতে যাচ্ছে তার পরবর্তী ঠিকানা। কিন্তু শুধুই এক বিশ্বকাপের ৫ ম্যাচ দিয়েই হামেসের বিশ্বজয়? বাধ সাধবেন তাতে হোসে মায়োরগা।



কে এই হোসে মায়োরগা? সময়টা ২০১০ সাল। মায়োরগা তখন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এর স্কাউট দলের সদস্য। ২০০৮ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত কাজ করেছেন লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতো। হামেসকে মায়োরগার চোখে পড়ে ২০১০ সালে। শুরু থেকেই বলা যায় হামেসের খেলার পাড় ভক্ত বনে যান তিনি। কিন্তু স্বয়ং স্যার আলেক্স ফার্গুসনের সায় মিলেনা। গড়নে কিছুটা হালকা পাতলা ও চেহারার মাঝেও 'বেবিফেইস' বিদ্যমান দেখে হামেসের ব্যাপারে সন্দিহান ছিলো ক্লাবের মূল স্কাউট দল। প্রিমিয়ার লীগের দ্রুতগতির ফুটবলের সাথে তাল মিলাতে পারবেন না। এই ট্যাগ যখন স্বয়ং ফার্গুসন জুড়ে দিয়েছিলেন তখন আর এতকিছু ভাবতে হয়নি স্কাউট দলের। হামেসের চেয়ে তখন তাদের মনোযোগ গিয়ে পড়েছিলো ডগলাস কস্তা ও মাইলসন এর দিকে (বর্তমানে ব্রাজিলের চতুর্থ বিভাগে খেলে থাকেন)।

ট্রফি হাতে ছোট্ট হামেস; Image Source: Reuters



অথচ কলম্বিয়ার দ্বিতীয় বিভাগের ক্লাব এনভিগাদোর হয়ে ১৪ বছর বয়সে মাঠে নামার কীর্তি গড়েছিলেন হামেস। কলম্বিয়ার ফুটবল ইতিহাসে যেটি কিনা অভিষেক হওয়া দ্বিতীয় সর্বনিম্ন বয়স। ২০০৮ সালে যখন আর্জেন্টিনার ব্যানফিল্ডে খেলা শুরু করেন তখনই মায়োরগার চোখে পড়েন তিনি। ২ বছর ধরে নিজের প্রতিটি রিপোর্টে মায়োরগা হামেসের নাম লিখে এসেছিলেন। কিন্তু সদুত্তর মিলেনি। শেষমেষ ২০১০ এ হামেস রদ্রিগেজ নাম লিখান পোর্তো তে।



আপনি যদি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড সমর্থক হয়ে থাকেন তাহলে হয়তো আফসোস করছেন এই মূহুর্তে। তবে আপনি একা নন। সাথে যোগ দিতে পারেন বার্সেলোনা সমর্থকেরাও। বিশ্বকাপের পোস্টার বয় হওয়ার আগে বার্সেলোনাও ফিরিয়ে দিয়েছিলো হামেসকে! কারণ? হামেসের যোগ্যতা নিয়ে সন্দিহান।



৩.



২০১৪ বিশ্বকাপের পরের ঘটনা। হামেস এখন সোনার হরিণ। বড় বড় সব ক্লাবেরই হামেস চাই। সেই যুদ্ধে অবশেষে জিতলো রিয়াল মাদ্রিদ। ৬৩ মিলিয়ন ইউরোর প্রাইসট্যাগ লাগিয়ে বার্নাব্যুতে আসাটাই হয়ে দাড়ালো হামেসের ক্যারিয়ার টার্নিং পয়েন্ট। সেই সময়ে চতুর্থ সর্বোচ্চ দামে এই কলম্বিয়ানকে কিনেছিলো রিয়াল মাদ্রিদ। ৪৫,০০০ দর্শকের সামনে বার্নাব্যুতে হামেসকে বরণ করে নেয় উচ্ছ্বসিত সমর্থকেরা।

রিয়াল মাদ্রিদেও নিজের জাত চিনিয়েছিলেন; Image Source: Daily Mail



কার্লো আনচেলত্তির অধীনে প্রথম মৌসুমেই নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে ভুলেননি। ২৯ ম্যাচ খেলে করেছেন ১৩ গোল ও ১৩ এসিস্ট। প্রতি ৮৮ মিনিটে একটি করে গোলে অবদান! কিন্তু কার্লোর বিদায়ের পর হামেসের বিবর্ণ রুপ বেরিয়ে পড়লো। তখন মাদ্রিদের ডাগ আউটে রাফা বেনিতেজ। নিজের দ্বিতীয় মৌসুমে মোট ২৬ ম্যাচ খেলে করলেন ৭ গোল ও ৮ এসিস্ট। সাথে ৬১ টি সুযোগ তৈরী৷ আপনি হয়তো চমকাবেন এই পরিসংখ্যানেও হামেস বিবর্ণ কিভাবে?! কিন্তু হামেস নিজের উচ্চতা ততদিনে নিয়ে গিয়েছিলেন আকাশ ছোঁয়া।



রাফা বেনিতেজ শেষমেষ টিকেননি। তার ছেড়ে যাওয়া পদে বসলেন জিনেদিন জিদান। সেই মৌসুমে ইনজুরি থাকা সত্ত্বেও সব মিলিয়ে জিদানের অধীনে তিনি করলেন ১১ গোল আর ১২ এসিস্ট। যেটি কিনা লা লিগার যে কোনো মিডফিল্ডার থেকে বেশি ছিলো। কিন্তু জিদানের সিস্টেমে ব্রাত্য হয়ে পড়লেন ধীরে ধীরে। উদ্ধারকর্তা হিসেবে আবারো আগমন কার্লো আনচেলোত্তির। ধারে বায়ার্নে নিজের কাছে হামেসকে নিয়ে আনেন আনচেলোত্তি। বায়ার্নে নিজের প্রথম মৌসুমে ২৩ ম্যাচ খেলে হামেস করলেন ৭ গোল ও ১১ এসিস্ট। লিগে সর্বোচ্চ ৬৪ সুযোগ তৈরীও এসেছে হামেসের পা থেকে। কিন্তু আনচেলোত্তির পর ডাগ আউটে আসা নিকো কোভাচ এর সিস্টেমে আবারো ব্রাত্য হামেস। ঘরে ফিরে সেই জিদানের চক্ষুশূল। আবারো ত্রাতা হিসেবে দৃশ্যপটে আগমন আনচেলোত্তির। আনচেলোত্তির হাত ধরে ছয় বছর পর বার্নাব্যু ছেড়ে গুডিসন পার্কে ফিরলেন হামেস। ফিরলেন পুরোনো হামেসের মতো করেই।

বায়ার্ন মিউনিখে হামেস রদ্রিগেজ; Image Source: AFP



৪.



'আমার নিজেরও সন্দেহ রয়েছে। আপনি যখন প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলের কথা বলছেন সেখানে আছে গতি, তৎপরতা। আপনি সেখানে একটুও ছাড় পাবেন না। এমনকি নিঃশ্বাস নেওয়ার সময়টুকুও পাবেন না, কাকে কিভাবে পাস দিবেন সে চিন্তা তো আরো দূরের কথা।' বলছিলেন হুগো কাস্টানো। ওহ আপনাদেরকে তো পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি হুগোর সাথেই। ২০০৬ সালে এই হুগোই ১৪ বছর বয়সী হামেসকে নামিয়ে দিয়েছিলেন মাঠে। কতটা বিশ্বাস থাকলে এই কাজ করা যায়! সেই হুগোই কিনা প্রশ্ন তুলেছিলেন প্রিমিয়ার লিগে হামেস আদৌ টিকতে পারবেন কিনা। ভ্রু কুচকিয়েছিলেন এভারটন সমর্থকেরাও। তাদের প্রশ্ন ছিলো হামেস এতই ভালো হলে মাত্র ২০ মিলিয়ন দিয়ে অন্য কোনো ক্লাব এখনো তাকে দলে ভেড়াচ্ছেনা কেনো?



কিন্তু এতকিছু শুনতে বয়েই গেছে আনচেলোত্তির। পুরোনো শিষ্যের জন্য ২০ মিলিয়ন খরচ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। জীবনে মাঝে মাঝে শুধু একজনের বিশ্বাস আকড়েই টিকে থাকা যায়। হামেস সেই জায়গাটাতেই পেয়েছিলেন আনচেলোত্তিকে। চারদিকের ফিসফাস আর সন্দেহ দূর করতে বেশি সময় নেননি। হোয়াইট হার্ট লেনে প্রিমিয়ার লিগে নিজের প্রথম ম্যাচেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন পুরোনো হামেস ফিরছেন। ৯০ মিনিট দাপিয়ে বেড়ে ম্যাচে সুযোগ তৈরী করেছিলেন সর্বোচ্চ ৫ টি। কি পাস ও দিয়েছিলেন সমান সংখ্যক। তবে সবচেয়ে বড় কথা সেই ম্যাচেই হামেস ফিরে পেয়েছিলেন হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস। এখন পর্যন্ত প্রিমিয়ার লিগে হামেসের পরিসংখ্যান বেশ ঈর্ষনীয়। ৫ ম্যাচে ৩ গোল আর ৩ এসিস্ট। সাথে ১৮ টি সুযোগ তৈরীর পাশাপাশি ১৫ টি কি পাস! এভারটন ও রয়েছে লিগের শীর্ষে। দিন কয়েক আগেই হামেসের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা টফি সমর্থকেরা এখন চ্যান্ট করছেন হামেসের নামে! হামেস বলেই কিনা সম্ভবপর হয়েছে সমর্থকদের এইরকম উল্টে যাওয়া মনোভাব। হামেসকে নিয়েই এখন স্বপ্ন বুনছেন টফি সমর্থকেরা। সাথে ডমিনিক কালভার্ট, এলান, রিচার্লিসন, ডোকৌরেরাও আছেন যোগ্য সঙ্গী হিসেবে। প্রিমিয়ার লিগটা কি তুলতে পারবেন হামেস? হামেস চেনা ছন্দে থাকলে যে সেটা খুব করে সম্ভব সেটা আপনি মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে ভালো করেই জানেন।

কার্লো আনচেলোত্তি বারবার আশীর্বাদ হয়ে এসেছিলেন হামসের জন্যে; Image Source: Goal.com

৫.



অন্যান্য লাতিন আমেরিকানদের মতো রাস্তায় ফুটবল আর মারামারি করে বড় হননি হামেস। মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে পেয়েছিলেন যথেষ্ট সহযোগিতা। এনভিগাদোর হয়ে আলো ছড়ালেও শুরুর দিকে ধোঁয়াশা ছিলো হামেসের ক্যারিয়ার নিয়ে। লাজুক হামেস এমনকি থেরাপিও নিয়েছিলেন নিজের অন্তর্মুখীতার জন্য। 'হোম সিকনেস' এর দোহাইকে পাশ কাটিয়ে যখন পাড়ি জমিয়েছিলেন আর্জেন্টিনার ব্যানফিল্ডে তখন থেকেই সুবাস ছড়ানো শুরু৷ সেখান থেকে পোর্তো, মোনাকো ও মাদ্রিদ ঘুরে হামেস এর ঘর এখন এভারটন। সেই এভারটনের তীর্থস্থান গুডিসন পার্কে হামেস উড়াল দিক ফিনিক্স পাখির মতো। দেখিয়ে দিক তিনিই ভালদেরামার যোগ্য উত্তরসূরী। ডিফেন্স চেরা পাস দিক। দুর্দান্ত সব গোল করুক। তারপর সেই চিরচেনা লাজুক হাসিতে দৌড়ে যাক কর্নার ফ্ল্যাগের সামনে। কলম্বিয়ান সতীর্থ ইয়েরি মিনার সাথে উদযাপনে হয়ে যাক হালকা নৃত্যও। এইতো সেই পুরোনো হামেস! চিরচেনা হামেস রদ্রিগেজ।