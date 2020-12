জন্মভূমি ছেড়েছিলেন নতুন ঠিকানার উদ্দেশ্যে। ভেবেছিলেন ইউরোপের দেশ স্পেনকে বানাবেন তার নতুন বসতবাড়ি। কিন্তু সে দেশে তার মন বসেনি। দুই বছর থাকার পর, এক অঘটনের জের ধরে স্পেন থেকে রীতিমত বিতারিত হতে হয়েছিল ম্যারাডোনাকে। বার্সেলোনা যখন তাকে খলনায়ক বানিয়ে দূরে সরিয়ে দিতে চাচ্ছে, ইতালির দক্ষিণের শহরের এর পুচকে ক্লাব তাকে প্রবল মমতায় বুকে জড়িয়ে নিল। সে ক্লাবটির নাম নাপোলি।

নেপলস! নামটি শুনলেই উত্তরের ইন্টার বা মিলান শহরের বাসিন্দাদের নাক কুঁচকে উঠতো। উত্তরের সবাই যেন রাজা বাদশা। আর নেপলস হলো নর্দমা থেকে উঠে আসা গেঁয়ো ভুত। এই তাচ্ছিল্যের ক্লাবটিই রেকর্ড পরিমাণ অর্থ খরচ করে ম্যারাডোনাকে দলে টানল। স্তাদিও সান পাওলোতে ম্যারাডোনাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য হাজির হয়েছিল প্রায় ৮৫ হাজার দর্শক। নিজের মাঠে নেপলসবাসী যখন তাদের নতুন নায়ককে বরণ করে নিতে ব্যস্ত, উত্তরে থাকা সকলে যেন ফুঁসছে। ম্যারাডোনা এই ইতালি সম্পর্কে তখনও কিছু জানেন না। দেশ তো পরের কথা নতুন ক্লাবেই ঠিকভাবে চেনেন না। অথচ ততক্ষণে ইতালির অনেক ক্লাবের সমর্থকদের চোখের বিষে পরিণত হয়ে গেছেন।

নাপোলি ইতালিয়ান লিগের মধ্যমসাড়ির দল। কখনও ‘সিরি -এ’ ট্রফি হাতে ধরে দেখা হয়নি তাদের। ভিনদেশী এক খেলোয়াড়কে নায়কের আসনে বসিয়ে তারা কী ভেবেছিল তা আমরা জানি না। হয়ত লিগ জেতার এক সুপ্ত বাসনা তাদের মনে ছিল। তবে তা বাইরে প্রকাশ করে হাসির খোঁড়াক হতে কে চায়! কিন্তু ম্যারাডোনা বাস্তব অথবা অবাস্তব সব স্বপ্নকে ছাপিয়ে গেলেন। সম্পূর্ণ একক নৈপূন্যে নাপোলিকে এনে দিলেন ইতালিয়ান লিগ শিরোপা। তাও একবার নয়, চার বছরে দুইবার। এই দুই বার লিগ শিরোপা জেতার মাঝে নাপোলি পেল উয়েফা সুপার কাপ জেতার মতো রোমাঞ্চিত স্বাদ।

প্রথম মৌসুমেই ম্যারাডোনা বনে গিয়েছিলেন নেপলসের রাজা। শুধু মাঠের জাদুতে নয়, মুখের কথাতেও নেপলস সমর্থকদের মন জয় করে নিয়েছিলেন। বছর ঘুরতে ঘুরতে ১৯৯০ সালে ফুটবলপ্রেমীদের সামনে যখন আরও একটি বিশ্বকাপ হাজির হলো, ম্যারাডোনা তখন নাপোলির ঈশ্বর। যিশু খ্রিস্টের ছবির ঠিক পাশেই তার ছবি লাগানো থাকত। পুরো শহরে যেদিকে চোখ পড়বে, সেখানেই ম্যারাডোনার প্রতিচ্ছবি। শহরের গোরস্থানে পর্যন্ত মৃতদের উদ্দেশ্যে ব্যানার ঝুলতো,"তোমরা কী জানো, কী মিস করছো!"

মাঠে একেকটি ম্যাচ শেষের সাথে সাথে শুরু হয় ম্যারাডোনা বন্দনা। স্কুদেত্তো জেতার পরে নাপোলি ড্রেসিং রুমে জয়ের উল্লাসের ঢেউয়ের সাথে সবাই গেয়ে ওঠে ম্যারাডোনাকে নিয়ে বানানো ভালোবাসা ও আগবে মিশ্রিত গান।

“Oh mamma, mamma, mamma!

Do you know why my heart is racing?

I've seen Maradona! I've seen Maradona!

And mum!

I fell in love with him!”