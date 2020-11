আমরা সবাই জানি 'ডাক (Duck)' শব্দটির সাধারণ অর্থ 'হাঁস'। তবে ক্রিকেটের ভাষায় এই 'ডাক' ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। টেস্ট ক্রিকেট জন্মের আগে এর নাম ছিল 'ডাকস এগ (Duck's Egg)'। ক্রিকেটে এর ব্যবহার কীভাবে এলো তা নিয়ে বেশ কিছু মজাদার গল্পও রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো- ১৮৬৬ সালের ১৭ জুলাই প্রিন্স অব ওয়েলস (ভবিষ্যৎ সপ্তম এডওয়ার্ড) একটি ম্যাচে শূন্য রানে প্যাভিলিয়নে ফিরে গিয়েছিলেন। তখন তৎকালীন সংবাদপত্র ডেইলি টাইমসের একজন সাংবাদিক পত্রিকায় লেখেন,

The prince was bowled cut on the instant and retired to the royel pavilion on a duck's egg