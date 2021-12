বব মার্লির সম্মানে বানানো আয়াক্সের জার্সিটি ফুটবল বিশ্বে রেকর্ড সংখ্যক বিক্রি হয়। সচরাচর নেডারল্যান্ডের এই ক্লাবটির জার্সি আমস্টারডামের বাইরে তেমন একটা বিক্রি হয় না। ২০২১-২২ মৌসুমের জন্য আয়াক্স তাদের ৩ টি জার্সি উন্মোচন করে। তাদের মধ্যে তৃতীয় জার্সি হিসেবে যেটি ব্যবহৃত হবে, সেটি রাতারাতি ফুটবল সমর্থকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে যায়। পুরোপুরি কালো রঙয়ের এই ভি-গলা জার্সিটির কাঁধে এবং হাতায় হলুদ, সবুজ ও লাল, এই তিন রঙের তিনটি আদালা ফালা করে কাটা ডিজাইন ছিল। এই তিনটি রঙ ক্যারিবিয় অঞ্চলের রাস্তাফারি সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত। বিক্রির প্রথম দিনেই এই জার্সিটি রেকর্ড সংখ্যক বিক্রি হয় এবং আমস্টারডাম ছাড়িয়ে সমগ্র ফুটবল বিশ্বেই পৌছিয়ে যায়।

কিন্তু এইসুন্দর জার্সিটি পড়ে মাঠে খেলার অনুমতি আয়াক্স পায় নি। বলা যায় এই জার্সিটির অরিজিনাল ডিজাইনটি পড়ে তারা মাঠে নামতে পারবে না।

আপনারা আয়াক্সের জার্সিটির পিছনের দিকে কলারের নিচে খেয়াল করে দেখবেন তিনটি ক্রস চিহ্ন রয়েছে। এই তিনটি ক্রস আমস্টারডামের পতাকাকে প্রতিনিধিত্ব করে। তাদের এই নতুন জার্সিতেও তারা এই তিনটি ক্রস চিহ্ন ব্যবহার করে। কিন্তু ক্রসগুলোকে তারা লাল, হলুদ ও সবুজ রঙে রূপায়িত করে এবং রঙয়ের সাথে সামাঞ্জস্য রেখে ক্রসগুলোর উপরে একটি করে পাখির ছবি বসায়। এই ডিজাইন, রঙ এবং পাখিগুলোই ছিল বব মার্লেকে উদ্দেশ্য করে বানানো। এই তিনটি পাখি মার্লের একটি বিখ্যাত Reggae Anthem কে প্রতিনিধিত্ব করে। Raggae হলো গানের একটি জেনেরা যেটার উৎপত্তি গত ষাটের দশকে জ্যামাইকাতে। ইংরেজি Rags শব্দ থেকে এটি এসেছে।

তবে উয়েফার নিয়ম অনুযায়ী জার্সিতে এই পাখিগুলো ব্যবহার করা যাবে না। সেখানে নিয়ম হল জার্সিতে কোন রকম আন অফিসিয়াল প্রচারণা করা যাবে না, আবার এমন কোন কিছু ব্যবহার করা যাবে না যেটি ক্লাবের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এবং সেটি অন্য কোন কিছুকে পরিস্কারভাবে প্রতিনিধিত্ব করে। তাই আয়াক্সের মাঠে খেলার জার্সিগুলো হতে হবে পাখি ছাড়া। এ নিয়ে উয়েফার মন্তব্য ছিল যে,

“আয়াক্সের জার্সির পাখিগুলো বব মার্লের গানের সম্মানে করা। এটি আয়াক্স দলের নিজস্ব কিছু নয়। এটি আর্টিকেল ১৩ তে থাকা সরঞ্জাম সংক্রান্ত নিয়মগুলোর বিপক্ষে যায়। এইজন্য উয়েফার সকল প্রতিযোগিতায় এই পাখিসহ ক্রসগুলো জার্সিতে থাকবে না।”

কিন্তু ক্রসগুলো থাকবে। কারণ ক্রসগুলো আমস্টারডামের পতাকা থেকে নেয়া আর আয়াক্স এই আমস্টারডামেরই একটি ক্লাব।

বেরসিক উয়েফা এই জার্সিটি ব্যান করলেও আয়াক্সের এটি বিক্রি করা থেমে থাকে নি।

আসলে আয়াক্স এই জার্সিটি বাজারে ছাড়ার আরো ১ বছর আগেই উয়েফার কাছে এই ডিজাইনটি পাঠিয়েছিল। সেখানে উয়েফা পাখিগুলো নিয়ে আপত্তি করায় তারা নিজেদের খেলার জার্সিগুলো থেকে শুধু পাখিগুলো সরিয়ে ফেলে।

সেই সাথে ফ্যানরাও প্রচুর পরিমানে কিনে নেয় এটি। কিন্তু আয়াক্সের সাথে বব মার্লের সম্পর্ক কোথায় যে আয়াক্স তার সম্মানে একটি অফিসিয়াল ম্যাচডে জার্সিই বানিয়ে ফেলল?

এর জন্য আমাদের ফিরে যেতে হবে ২০০৮ সালে। সেই বছর আয়াক্স একটি প্রাক-মৌসুম প্রীতি ম্যাচ খেলে কার্ডিফ সিটির বিপক্ষে। সেটি ছিল ঐ মৌসুমে কার্ডিফের শেষ প্রাক-মৌসুম খেলা। খেলাটি শেষ হয় 0-0 গোলে। খেলার পর এতদূর আসা আয়াক্স সমর্থকদের আরো কিছু সময় মাঠে রাখার জন্য কার্ডিফ সিটির স্টেডিয়ামের সাবেক ঘোষক আলি ইয়াসিনকে স্টেডিয়ামের ঘোষণা মাইকে গান বাজাতে বলে কর্তৃপক্ষ। আলি ইয়াসিন যে গানটি বাজান সেটি ছিল বব মার্লের গাওয়া Three Little Birds গানটি। এর আগে আয়াক্সের নিজেদের কোন সংগীত ছিল না ফ্যানদের জন্য। এই দিনের পরে আয়াক্সের ফ্যানদের কাছে তাদের এনথেম হয়ে যায় Three Little Birds. ফ্যানরা সেদিন এই গানটি মাঠে খুবই উপভোগ করে। আয়াক্স সেদিন ওল্ড নিনিয়ান পার্ক থেকে জয় নিয়ে ফিরতে না পারলেও, দর্শকরা সেখান থেকে নিয়ে যায় গানটি। সেদিনের এই অল্প সময়ের ঘটনাটি পরবর্তীতে বিশাল তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। দর্শকরা প্রতিটি খেলাতেই গ্যালারিতে আসত এই গানটি গেতে গেতে, খেলার আগেও দর্শকদের মুখে আয়াক্সের বন্দনার সাথে থাকত এই গানটি। তাই কিছুদিন পর এটিকে অফিসিয়ালভাবে ক্লাবের এনথেম হিসেবে প্রতিটি খেলাতেই ইয়োহান ক্রুইফ এরেনাতে বাজানো শুরু করে কর্তৃপক্ষ , যা এখনো চলছে।

বব মার্লের ছেলে কাই-মানি মার্লে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এইকে এথেন্সের সাথে খেলার সময় হাফটাইমে মাঠে নেমে এসে দর্শকদের জন্য এই Three Little Birds গানটি পরিবেশন করেন। কাকতালীয়ভাবে আয়াক্সও সেই ম্যাচটি জেতে ৩-০ গোলে। তার বাবার গান একটি ফুটবল দলের সমর্থকদের কাছে এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠা নিয়ে তিনি বলেন,

“আমার বাবা ছিলেন খুব বড় একজন ফুটবল ফ্যান। তিনি যদি শুনতে পেতেন যে তার Three Little Birds গানটি আয়াক্সের স্টেডিয়ামের সবাই একসাথে এভাবে গেয়েছে, তাহলে তার ছিল সেটি ছিল অনেক বেশি কিছু।”

এটি সত্য যে বব মার্লে একজন বড় ফুটবল সমর্থক ছিলেন। স্কটিশ ক্লাব সেন্টিকের একজন ফ্যান ছিলেন তিনি। এমনকি এও শোনা যায় যে ছোট থাকতে একজন মিডফিল্ডার হিসেবে তিনি পরীক্ষা দিয়েছিলেন সেল্টিক পার্কে। এছাড়াও তার আরেক ছেলে রোহান মার্লের কাছ থেকে জানা যায় তিনি যখন তার ব্যান্ড নিয়ে ইউরোপ ট্যুরে থাকতেন, তখন সেল্টিকের খেলাগুলো রেকর্ড করতেন এবং এরপর যখন ট্যুর শেষে বাসায় ফিরতেন তখন এই পুরোনো খেলাগুলো তার সন্তানদের কাছে জাঁকালোভাবে উপস্থাপন করতেন।

১৯৭৭ সালে যখন তার Exodus এলবামের কাজ শুরু হয়, যার একটি গান ছিল এই Three Little Birds, তখন তিনি থাকতেন লন্ডনে। তার ব্যস্ত কর্মসূচিতে যে অল্প কিছু সময় বিরতি পেতেন সেই সময়ে হেঁটে বেড়াতেন টেমস নদীর আশেপাশে। সেখান থেকে প্রায়ই যেতেন ব্যাটারসি পার্কে, তার ব্যান্ড দি ওয়েইলার্সকে সাথে নিয়ে। সেখানে তারা নিজেদের মধ্যেই ফুটবল খেলতেন।

বর্তমানে সেই ৪২, ওকলে স্ট্রিটের বাইরে একটি নীল রঙের ফলক বসানো হয়েছে বব মার্লের জীবনের এই সময়গুলোকে স্মরণে রাখতে। এটি ছিল তার মৃত্যুর খুব অল্প কয়েকবছর আগের ঘটনা। এরপর ১৯৮১ সালে মাত্র ৩৬ বছর বয়সে তিনি পরপারে পাড়ি জমান।

বব মার্লে অমর হয়ে আছেন তার গানগুলোর জন্য। সংগীত অনুরাগীরা তাকে অমর করে রাখার দায়িত্ব নিয়েছিল। সেই তালিকায় এখন তাকে অমর করে রাখার দায়িত্ব নিজেদের কাছে নিয়ে নিয়েছে আয়াক্স ফ্যানরাও। তার মৃত্যুর ২৭ বছর পর তার গানকে আপন করে নিয়েছে আয়াক্স, যাদের স্টেডিয়ামে তার গান এখন প্রতিদিন হাজারো কন্ঠে ধ্বনিত হয়। অফিসিয়ালি না পারলেও আয়াক্স তাকে আন অফিসিয়ালি জার্সিতে জায়গা দিতে পেরেছে। এও কি কম কিছু?