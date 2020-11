সব ক্রীড়াবিদেরই পছন্দের দু-একটা জায়গা থাকে। আজহারউদ্দীন যেমন ভালোবাসতেন কলকাতার নন্দন-কাননকে, বিরাট কোহলি ভালোবাসেন অ্যাডিলেইডকে, এসসিজির প্রেমে মজে ব্রায়ান লারা তো নিজের মেয়ের নামই রেখে দিয়েছেন সিডনি। কেন যে 'অ্যাডিলেইড' নামটা শুনলেই বিরাট কোহলির ব্যাট চওড়া হয়ে যায় দ্বিগুণ, কেন অফ-ফর্মে থাকা আজহারও ইডেন গার্ডেন্সে আসতেই খেলে ফেলতেন ক্রিকেটের রথী-মহারথীদের ঈর্ষা জাগানো সব ইনিংস, সেসব কেন'র ব্যাখ্যা যতটা না ক্রিকেটীয় কারণ দিয়ে করা যায়, তার চাইতে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান দিয়ে করাটা ঢের সহজ হয়।

কিন্তু নাদালের সঙ্গে কাদামাটির কোর্টের সখ্যতার এমনতর একটা ব্যাখ্যা করতে গিয়েই বাঁধছে বিপত্তি। টেস্টে যতই আজহারউদ্দীন ৯ ইনিংসে ৫ বার শতকের দেখা পান ইডেনের উইকেটে, একদিবসী ক্রিকেটে সেখানে তো শতরানের মাইলফলক ছুঁতে পারেননি একবারও। সিডনি তার যতই প্রিয় হোক, এসসিজিতে তো ২ কিংবা ১ রানের ইনিংসও খেলেছিলেন লারা।

এদের পাশে একবার লালমাটির কোর্টে নাদালের রেকর্ডগুলো দাঁড় করিয়ে দেখুন! ১৫ বার রোলাঁ গারোঁতে খেলতে নেমে ১২ বারই শেষ করেছেন শিরোপার হাসিতে, এবার জিতলে তা হয়ে যাচ্ছে ১৬ বারে ১৩! ফ্রেঞ্চ ওপেনে প্রথম ১০ সুযোগে ৯ বার জিতে গড়েছিলেন ৯৮.৫ শতাংশ জয়ের অতিমানবীয় কীর্তি; ইতিহাসের প্রথম খেলোয়াড়, যিনি দু'দুটো এটিপি মাস্টার্স ১০০০ টাইটেল জিতেছেন ৯ কিংবা তার বেশিবার; একই বছরে লাল মাটির তিনটি মাস্টার্স ১০০০ টুর্নামেন্টের সঙ্গে ফ্রেঞ্চ ওপেনে জেতার 'একমেবাদ্বিতীয়ম' কীর্তিটিও তো নাদালেরই গড়া!

নাহ, এত সবের পরে নাদালের সঙ্গে ক্লে-কোর্টের সম্পর্কের রসায়নটাকে স্রেফ জ্যোতিষশাস্ত্রের গণ্ডিতেই আটকে রাখা যাচ্ছে না। সম্পর্কটার নাড়ি নিশ্চিতভাবেই পোতা রয়েছে এর চাইতেও ঢের গভীরে।

এই লেখক প্রবেশ করতে চাইছেন সেই গভীর খাদেই, সঙ্গী হিসেবে পেতে চাইছেন আপনাকেও। ক্লে-কোর্ট পেলেই নাদালের অমন দুর্দমনীয় হয়ে উঠবার রহস্যটা দু'জনে মিলে তুলে আনতে পারি কি না, দেখবো চলুন!

সর্বপ্রথম আমাদের জানা দরকার, আর সকল কোর্টের সঙ্গে কাদামাটির কোর্টগুলোর তফাৎটা কোথায়?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কাদামাটির তৈরি বলে এই কোর্টগুলো হার্ডকোর্টের তুলনায় নরম, ফলতঃ বলের গতিটা হয় ধীর। সঙ্গে সঙ্গে এই কোর্টে বলের বাউন্সটাও হয় বেশি। এই দুই কারণ মিলিয়ে আলগা মাটির ক্লে-কোর্টে বলটা আটকে গিয়ে স্পিন ধরে বেশ, খেলায় তাই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হয়ে দাঁড়ায় স্পিন-প্লে। যারা বলের বাঁকটা ঠিকঠাক কাজে লাগাতে পারেন, তারাই এসব সার্কিটে সফল হন সবচেয়ে বেশি।

ব্যাক স্পিন, সাইড স্পিন মিলিয়ে স্পিনের নানা ধরনের প্রকারভেদ থাকলেও কাদামাটির কোর্টের স্পিনটা মূলতঃ টপ স্পিন। নাদাল র‍্যাকেটটা সেমি-ওয়েস্টার্ন গ্রিপে ধরেন দেখে এই টপ স্পিনের মাত্রা হয় অন্য যে কারো চাইতে বেশি।

এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ফোরহ্যান্ড শট খেলবার সময় নিজের হাতেই ৩২০০ আরপিএম মাত্রার টপ স্পিন করিয়ে ফেলেন নাদাল — যা কি না রজার ফেদেরার কিংবা অ্যান্ডি রডিকের চাইতে ২০ শতাংশ বেশি। নাদালের হাতের এই টপ স্পিনটা চালিত হয় বলের ওপরেও, পরিমাপ করে দেখা গেছে, নাদালের ফোরহ্যান্ড শটে বলের মিনিটপ্রতি ঘূর্ণনমাত্রা হয় ৫০০০ ছুঁইছুঁই।

সাধারণত গ্রাউন্ডস্ট্রোক খেলবার সময় র‍্যাকেট আর বলের মূল সংযোগটা ঘটানোর চেষ্টা থাকে কোমরসমান উচ্চতায়; কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নাদালের এই অতিরিক্ত টপ স্পিনওয়ালা বলগুলোতে চাহিদামতো যোগাযোগটা ঘটে না। কেননা, টপ স্পিন বেশি বলে বলগুলো একটা পর্যায়ে গিয়ে নিচু হয়ে যায় আচমকাই; ফলে ড্রপের পরে সামনে এগোয় অতিরিক্ত বাউন্স আর একটু বেশি গতি নিয়ে। স্বভাবতই, ঠিকঠাক রিটার্ন করাটাও কঠিন হয়ে যায় প্রতিপক্ষের জন্যে। হঠাৎ এই গতি আর বাউন্সের হেরফেরে হতচকিত হয়ে যাওয়া প্রতিপক্ষকে আক্রমণের বদলে খেলা চালাতে হয় রক্ষণাত্মক শটেই।

অতিরিক্ত টপ-স্পিনের কারণে ঘটা মারাত্মক ডিপটা নিশ্চয়তা দেয় কমসংখ্যক আনফোর্সড এররেরও। নাদাল যে তাই বেসলাইনে দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে ফোরহ্যান্ড শট খেলতে পারেন, তার কারণও এই অতিমাত্রার টপ স্পিনই।

প্রতিপক্ষ হিসেবে নাদাল থাকতে পারেন, এমন কিছু অনুমান করতে পারলেই যেকোনো টেনিস খেলোয়াড় সবচেয়ে বেশি ভয়ে থাকেন নাদালের ল্যাসো ফোরহ্যান্ড নিয়ে। উইম্বলডনের ঘাসের কোর্ট বলুন, অস্ট্রেলিয়া-ইউএস ওপেনের হার্ডকোর্ট অথবা ফ্রেঞ্চ ওপেনের মাটির কোর্ট; নাদালের আক্রমণটা আবর্তিত হয় এই ফোরহ্যান্ড শটকে ঘিরেই। এক পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে, ১ম সার্ভিসের পরে শতকরা ৭৯ ভাগ ক্ষেত্রেই নাদাল খেলে থাকেন ফোরহ্যান্ডে। এবং, এ শট খেলবার পরে ৭১ শতাংশ পয়েন্টেই তিনি শেষ করেন জয়ের হাসিতে।

অন্য কোর্টগুলোর তুলনায় মাটির কোর্টে এই ল্যাসো ফোরহ্যান্ড শট খেলাটা তুলনামূলক সহজ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মাটির কোর্টটা নরম হবার কারণে বলের গতিটা হয়ে যায় কিছুটা মন্থর। বলের এই খানিকটা ধীরগতির কারণে যে সামান্য ভগ্নাংশ সময় বেশি পান নাদাল, তাতেই নিজেকে ব্যাকহ্যান্ড শটের বদলে দাঁড় করাতে পারেন ফোরহ্যান্ড শট খেলবার অবস্থানে।

উদাহরণ হিসেবে সামনে টানা যায় ২০১৯ ইতালিয়ান ওপেনের ফাইনালে নাদাল-জোকোভিচ ম্যাচটিকে। সে ম্যাচের দ্বিতীয় সেটের চার নম্বর গেমে জোকোভিচ পেয়েছিলেন প্রথম ব্রেক পয়েন্টের সুযোগ। ইতিহাসের অন্যতম সেরা রিটার্নার হিসেবে জোকোভিচ স্বীকৃতি পাচ্ছেন বেশ অনেকদিন ধরেই; ব্রেক পয়েন্টের সামনে দাঁড়িয়ে সে ম্যাচে জোকোভিচ রিটার্নটাও পাঠিয়েছিলেন দারুণ। বিনিময়ে নাদালের কাছ থেকে আশা করছিলেন ব্যাকহ্যান্ড জাতীয় কোনো শট; বেশিরভাগ ক্রীড়াবিদ তো ওই মুহূর্তে তা-ই করতেন। কিন্তু বাদবাকি সবার মতো হলে তিনি আর নাদাল কেন! খেলা হচ্ছিল ক্লে-কোর্টে, নাদাল বলের মন্থরতাকে কাজে লাগিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন ফোরহ্যান্ড শট খেলবার পজিশনে। শেষে পায়ের আঙুলে ভর করে যে স্ট্রোক নাদাল খেলেছিলেন, জোকোভিচ তার কোনো জবাব দিতে পারেননি, ব্রেক পয়েন্টও আর জেতা হয়নি তার।

মাটির কোর্টে এই ল্যাসো ফোরহ্যান্ড খেলতে গিয়ে নাদাল সুবিধে পান আরও একভাবে। উইম্বলডনের মতো ঘাসের কোর্টে টেনিস বলটা পিছলে যায় বলে বাউন্স করে কম। কিন্তু মাটির কোর্টে ঘটে ঠিক উল্টো ঘটনা, মাটিতে বলটা গ্রিপ করে বলে বাউন্সও করে বেশি। আর খানিকটা বেশি বাউন্সের কারণে নাদালের জন্যে ফোরহ্যান্ড খেলতেও হয় সহজ।

বাড়তি বাউন্সের কারণে নাদালের ক্রসকোর্ট ল্যাসো ফোরহ্যান্ডের জবাব দেয়াটাও তো কঠিন হয় অনেক ক্ষেত্রে। কেননা, ওই দ্রুতগতির ক্রসকোর্ট ল্যাসো ফোরহ্যান্ডের জবাব দিতে বেশিরভাগ খেলোয়াড়ই বেছে নেন কোনো না কোনো ব্যাকহ্যান্ড শট। কিন্তু কাদামাটির কোর্টে স্বাভাবিকের চাইতে বাউন্সটা বেশি করে বলে ব্যাকহ্যান্ড শট খেলবার আগে পছন্দমতো পজিশনে কিংবা কোণে দাঁড়াতে পারেন না প্রতিপক্ষ, ফলে রিটার্নটাও হয় না মনমতো।

বিশ্লেষকদের দাবি, কাদামাটির কোর্টে সাধারণত ওই খেলোয়াড়গুলোই ভালো খেলে থাকেন, যাদের রক্ষণটা বেশ আঁটসাট। সার্বজনীন ধারণামতেই, যেকোনো খেলোয়াড়ই ব্যাকহ্যান্ড শটগুলো খেলে থাকেন রক্ষণ সামলাতে, আর আক্রমণ করতে চাইলে বেছে নেন ফোরহ্যান্ডকে। তবে রজার ফেদেরারের মতো যাদের ঝুলিতে রয়েছে দুর্দান্ত স্লাইস ব্যাকহ্যান্ড, তারা আক্রমণ করতে পারেন ব্যাকহ্যান্ডেও।

কিন্তু কাদামাটির কোর্টে তাদের এই শটগুলো কাটাকাটি হয়ে যায় নাদালের ক্রসকোর্ট ল্যাসো ফোরহ্যান্ডের সামনে। এমনিতেই ব্যাকহ্যান্ড শটগুলো কাজ করে রক্ষণে, সঙ্গে রক্ষণে সাহায্য করছে ফোরহ্যান্ডও, নাদালের এই দ্বৈত রক্ষণ ভাঙবেন কোন খেলোয়াড়!

“He hit every shot as if his life depended on it. I’ve never seen anything like it, not even close.”