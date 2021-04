'প্রথম দেখায় প্রেম।' বাক্যটিকে বেশ ক্লিশে বললে আগুয়েরো বাধ সাধতে পারেন। সিটিজেনদের ইতিহাদের সাথে যে আগুয়েরোর প্রেম প্রথম দেখাতেই। সবচেয়ে বেশি প্রতিযোগিতামূলক লিগে পা রেখেছিলেন আগুয়েরো ২০১১ সালে। যেখানে হুট করে আসা নতুন খেলোয়াড়দের খাপ খাইয়ে নিতে মাস কিংবা বছর ও পেরিয়ে যায় সেখানে আগুয়েরোর লেগেছিলো মোটে ৩০ মিনিট। নাইজেল ডি জং এর বদলি নেমে ৩০ মিনিটের মাঝেই শুধু জোড়া গোল করেই ক্ষান্ত হননি কুন, ডেভিড সিলভাকে দিয়ে করিয়েছিলেন আরেকটি গোল ও। সব সংশয় সেদিন কর্পূরের মতো উড়িয়ে দিয়েছিলেন আগুয়েরো। কিন্তু নিজের কল্পনাতেও কি আগুয়েরো একে রেখেছিলেন বিদায় বেলায় তার স্থান হবে কত উচুঁতে?

মার্টিন টাইলরকে চিনে থাকবেন অনেকেই। ভদ্রলোক প্রিমিয়ার লিগের বেশ নামকরা ধারাভাষ্যকার। আগুয়েরোর শেষমূহুর্তের গোলে সিটিজেনদের যখন প্রথম প্রিমিয়ারলীগ শিরোপা নিশ্চিত হলো মার্টিন টাইলর বলে উঠলেন "Aguerooooo! I swear You'll never see anything like this ever again!". নিজের প্রথম মৌসুমে সিটির ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গোলটি করেছিলেন আগুয়েরো। পারতপক্ষে পুরো মৌসুমের শেষ শটে নগর প্রতিদ্বন্দ্বীদের বুক ভেঙ্গে নিশ্চিত করেছিলেন প্রিমিয়ারলীগ। সেই গোলের পর আগুয়েরো যদি বাকীটা সময় সিটিজেনদের হয়ে আর একটিও গোল না করতেন তা হলেও সেই প্রথম দেখায় ভালোবাসায় মরচে পড়তোনা। কিন্তু আগুয়েরো ভেবে রেখেছিলেন অন্য কিছু। কুনের জন্য তা ছিলো সবেমাত্র শুরু।

আগুয়েরোর শেষ মূহুর্তের সেই ঐতিহাসিক গোল; Image Credit : The athletic

প্রিমিয়ার লীগে খেলা রথীমহারথী স্ট্রাইকারের সংখ্যা নেহায়েত ই কম নয়। তবে কিংবদন্তীর ছাঁকনিতে ছাকলে পাওয়া যাবে অল্প কিছু নাম। অবিসংবাদিত ভাবে শিয়েরার আর অঁরির নামের সাথে তর্কসাপেক্ষে আসতে পারে ওয়েইন রুনি, ভ্যানপার্সি, ওয়েন, দ্রগবা, নিস্টরলয়দের নাম। ইতিহাদে পা রাখার আগে এই ছোট্ট তালিকায় ঢুকতে পারাটাও হয়তো ছিলো আগুয়েরোর কাছে স্বপ্নের মতো। তবে আগুয়েরো শুধু সেই ছোট্ট তালিকাতেই ঢুকেননি। শিয়েরার আর অঁরিকে ছোঁয়ার ও তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইঞ্জুরি প্রায়ই তাতে বাধ সাধতো। ইঞ্জুরি আর প্রতিভার লড়াই শেষেও আগুয়েরো তর্কের উর্ধবে গত এক দশকের সেরা প্রিমিয়ার লিগ খেলোয়াড়। চলুন চোখ বুলিয়ে আসা যাক আগুয়েরোর সেই ইঞ্জুরিপ্রবণ জগতে।

থিয়েরি অঁরি আর্সেনাল ছেড়েছিলেন ২০১২ সালে। ১৯৯২ পরবর্তী প্রিমিয়ারলীগ নামকরণের পরে তখন লিগে অবিসংবাদিত দুই খেলোয়াড়ের একজন অঁরি। আরেকজন এলান শিয়েরার। দুইজন মিলে বগলদাবা করেছিলেন ৭ টি প্রিমিয়ারলীগ গোল্ডেন বুট। ১৯ টি হ্যাট্ট্রিক সহ ৪৩৪ গোল। রেকর্ড ভাঙ্গাগড়ার খেলায় মত্ত এই দুইজন নির্ধারণ করেছিলেন প্রিমিয়ারলীগের সেরা খেলোয়াড়ের বেঞ্চমার্ক।

একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে টানা ৫ মৌসুমে ২০ এর অধিক গোল করেছিলেন অঁরি। অন্যদিকে আবার একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে টানা ৩ মৌসুম ৩০ এর বেশি গোল করেছেন শিয়েরার। প্রিমিয়ারলীগ এর প্রথম ফুটবলার হিসেবে টানা তিন মৌসুমে গোল্ডেনবুট জিতেছিলেন শিয়েরার। এক দশক পর সেই রেকর্ড ছুঁইয়েছিলেন অঁরি। প্রথম ১০০ গোল পেতে অঁরি সময় নিয়েছিলেন ১৬০ ম্যাচ। শিয়েরার এর লেগেছিলো আরো অনেক কম। মাত্র ১২৪ টি ম্যাচ। এই মাপের দুইজন ফুটবলারের লিগ্যাসি ছোঁয়াও অসম্ভব এর পর্যায়ে ছিলো একটা সময়।

৩৮ মিলিয়ন ইউরোর বিনিময়ে আগুয়েরোকে কিনে নেয় ম্যানসিটি; Image Credit : Mundo albiceleste

ছোটখাটো গড়নের আগুয়েরোর জন্য সেই লিগ্যাসি ধরা অনেকটা বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানোর মতো। কিন্তু সেই আগুয়েরো প্রিমিয়ারলীগে এত বড় হয়ে উঠবেন কে ভেবেছিলো। গোলমুখে ভয়ঙ্কর এই স্ট্রাইকারের এখন অঁরির থেকে বেশি গোল, শিয়েরারের চেয়েও বেশি হ্যাট্ট্রিক এবং অবিশ্বাস্য ভাবে দুইজনের চেয়েও ম্যাচ প্রতি গোলের হারও বেশি।

গত এক দশকে গোলমুখে অনেকের সাম্রাজ্য গড়েছে ভেঙ্গেছে। নিস্টরলয়, তোরেস, সুয়ারেজ, ভার্ডি কিংবা দ্রগবারা জ্বলে উঠেছিলেন ,আলো দেখিয়েছেন। কিন্তু নিধেনপক্ষে এক আগুয়েরোই শুধু পুরো এক দশক ধরে ছিলেন সবচেয়ে উজ্জ্বল।এটলেটিকো মাদ্রিদ থেকে ইতিহাদে আগুয়েরোর আগমন ২০১১ সালে। তার আগে মাত্র ১৭ বছর বয়সেই আর্জেন্টিনার ইন্দিপেন্দিয়েন্তে ক্লাবের হয়ে আলো কেড়েছিলেন। সেখান থেকে এটলেটিকো মাদ্রিদে ৫ বছরের একটা সময় কাটিয়ে সিটিতে আগমন এই আর্জেন্টাইন বরপুত্রের। ততদিনে প্রিমিয়ারলীগ এ সিটিজেনদের নগর প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনাইটেডের জয়জয়কার।

সেই জয়জয়কারের সমাপ্তি ঘটান স্বয়ং আগুয়েরোই। নিজের প্রথম মৌসুমেই ২৩ গোল করে সিটিজেনদের ৫২ বছর পর লিগ শিরোপার স্বাদ পাইয়ে দেন। যেটি কিনা প্রিমিয়ার লীগ নামকরণের পর ম্যানচেস্টার সিটির প্রথম লিগ শিরোপা। সেই থেকে যে সিটিজেনদের উত্থান তার সাথে পরিচিত একটি নাম জড়িয়ে ছিলো প্রতিবারই। সার্জিও কুন আগুয়েরো। ডাগআউটে একে একে এসেছিলেন মানচিনি, কিড, পেলেগ্রিনি, গার্দিওলা। সবার ভরসার পাত্র হয়ে সবসময় ছিলেন কুন। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে নিজের কমফোর্ট জোনের বাইরেও খেলেছেন। কিন্তু তাতেও গোলক্ষুধা এতটুকুও কমেনি তার। টার্গেটম্যান জেকো, নেগ্রেদোদের সাথেও খেলেছিলেন নাম্বার টেন রোলে। আবার প্রথাগত বক্স খেলোয়াড় জেসুস এরসাথেও জমিয়ে তুলেছিলেন রসায়ণ। তবুও নিজের বুটে মরচে পড়তে দেননি এতটুকুও।

প্রিমিয়ারলীগ গোল্ডেন বুট হাতে আগুয়েরো; Image Credit : The independent

২০১৩/১৪ মৌসুমে সিটিজেনদের দ্বিতীয় লিগ শিরোপা জয়ে আগুয়েরো করেছিলেন ১৭ গোল ও ৯ টি এসিস্ট। অবশ্য সেবার খেলতেই পেরেছিলেন মোটে ২৩ ম্যাচ। যার ১৫ টিতেই বদলি হিসেবে নেমে যেতে হয়। প্রায় ৯০ মিনিটে গড়ে একটি করে গোল করা আগুয়েরোকে সেবার কোনো মানুষ থামাতে পারেনি, পেরেছিলো ইঞ্জুরি। ৩১ গোল করে সেবার গোল্ডেনবুট জেতা সুয়ারেজ তাই অবশ্য ধন্যবাদ জানাতে পারেন আগুয়েরোর কাফ, মাসল ও হ্যামস্ট্রিং এর টানা তিন ইঞ্জুরিকে।

ইঞ্জুরিই অবশ্য আগুয়েরোর পুরো ক্যারিয়ারে আষ্টেপৃষ্ঠে জুড়ে ছিলো। পরের মৌসুমে এই ইঞ্জুরি নিয়েও করেছিলেন ২৪ গোল। তাতে প্রথম ও শেষবারের মতো জিতে নেন প্রিমিয়ারলীগ গোল্ডেন বুট। পরবর্তী মৌসুমেও আগুয়েরোর বুট থেকে আসে ২৩ গোল। তবে প্রিমিয়ারলীগ এর এক্সক্লুসিভ একটা অংশে আগুয়েরো ঢুকে পড়েন আরও এক মৌসুম পর। নিউক্যাসেলের বিপক্ষে এক ম্যাচেই ৫ গোল করে। ২৩ মিনিটের মধ্যে সেই ৫ গোল প্রিমিয়ারলীগের সবচেয়ে দ্রুততম। ৫ গোলের ক্লাবে আগুয়েরো যোগ দিয়েছিলেন শিয়েরার, ডেফো, এন্ডি কোল ও দিমিতর বারবাতভদের সাথে। টানা তিন মৌসুমে ২০ বা ততধিক গোল করে সেই মৌসুম শেষ করেন আগুয়েরো।

পরের মৌসুমেই ডাগ আউটে আগমন পেপ গার্দিওলার। তার অধীনে প্রথম মৌসুমে কুন করেন ২০ গোল। কিন্তু গার্দিওলার চাওয়া ছিলো আরো বেশি। বল না পায়ে রেখেও যে মাঠে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা যায় আগুয়েরোকে তা শিখিয়েছিলেন গার্দিওলা। ফল স্বরুপ পরবর্তী মৌসুমে নিজেকে আরো শাণিত করেন আগুয়েরো। প্রতি ৯০ মিনিটে আগুয়েরোর স্প্রিন্ট বেড়ে যায় ৪০%। এমনকি প্রতি ম্যাচে এভারেজ দুরত্ব দৌড়ানোও বেড়ে যায় প্রায় এক কিলোমিটার। আরো ক্ষুধার্ত ও শাণিত আগুয়েরো সে মৌসুম শেষ করেন ২১ গোল আর ৬ এসিস্ট নিয়ে। রোটেশন সিস্টেমে আগ্রহী গার্দিওলা সেবার আগুয়েরো খেলিয়েছিলেন মোটে ২৬ ম্যাচে। আর তাতেও অঁরির পর প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে টানা ৫ মৌসুমে প্রিমিয়ারলীগ এ ২০ বা ততধিক গোল করতে বেগ পেতে হয়নি আগুয়েরোর। সেই রেকর্ড একান্তই নিজের করার সুযোগ ছিলো পরের মৌসুমেই। কিন্তু টানা ৬ সিজন আর হলোনা কুনের। আবার ভিলেন সেই ইঞ্জুরিই। বড়সড় ইঞ্জুরির আঘাতে সেবার পুরো মৌসুম জুড়ে খেলেছিলেন মাত্র ১৭ ম্যাচ। তাতেই ১৬ গোল! তাই মৌসুম শেষে ৪ গোলের আক্ষেপ নিয়ে অঁরির সাথে রেকর্ডটি ভাগাভাগি করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় আগুয়েরোকে।

চিরাচরিত সেই গোল উদযাপন; Image Credit : Daily Mail

অন্যদিকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আগুয়েরোর পরিসংখ্যান মেসি রোনালদো লেওয়ানডস্কিদের মতো না হলেও বেশ মানানসই। দলগত ভাবে প্রতিবার সিটিজেনদের মুখ থুবড়ে পড়ার কারণে হয়তো তেমন বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি কুন। তবুও ৫৬ ম্যাচে ৩৬ গোল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের জন্য বেশ ঈর্ষনীয় পরিসংখ্যান। তবে সিটিজেনদের হয়ে একমাত্র অপূর্ণতা চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা কি এইবার তুলে যেতে পারবেন কিনা তা সময়ই বলে দিবে। হয়তো কুনের বিদায়বেলায় তার সতীর্থরাও মনে প্রাণে চাচ্ছেন এই বিদায়ী উপহার দিতে।

এতো গেলো পূর্বসূরিদের সাথে তুলনা। সমসাময়িকদের সাথে? সেক্ষেত্রে আগুয়েরো ধারেকাছেও ঘেষতে দেননি কাউকে। গত চার মৌসুমের হিসাব করলেও বুড়িয়ে যাওয়া আগুয়েরো সবার উপরেই থাকবেন। আগুয়েরোর প্রতি ৯০ মিনিটে গড়গোল যেখানে ০.৯০ সেখানে নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী হ্যারি কেইনের গড় ০.৮২। শটকে গোলে রুপান্তরের ক্ষেত্রে ১৮.৯% নিয়ে অবশ্য আগুয়েরো দ্বিতীয় স্থানে। তার সামনে রয়েছেন ফরাসি স্ট্রাইকার অলিভিয়ের জিরু। এক্সপেক্টেড গোলের ক্ষেত্রে আবার এক নাম্বারে কুন। ম্যাচ প্রতি কুনের এক্সপেক্টেড গোল ০.৮৪ অন্যদিকে পরবর্তী স্থানে থাকা কেইনের ০.৬৯। হ্যাট্রিকের দিক দিয়েও আগুয়েরো সবার উপরে। শিয়েরারের ১১ হ্যাট্রিকের রেকর্ড ভাঙ্গা আগুয়েরোর কাছাকাছি আছেন সমসাময়িকদের মধ্যে একমাত্র হ্যারি কেইন (৮)।

আগুয়েরো আর সিটি যেনো একে অন্যের সমার্থক; Image Credit : Premier league.com

তবে পরিসংখ্যান আসলে কুনের মাহাত্ম্য পুরোপুরি বুঝাতে ব্যর্থ। ইনজুরির শাপ সবসময় না লেগে থাকলে হয়তো গোল করার সামর্থ্যে মেসি রোনালদোদের কাছাকাছিই থাকতেন তিনি। বড় ক্লাবের বিপক্ষে সবসময় নিজেই দায়িত্ব কাধে তুলেনিতেন আগুয়েরো। প্রমাণ হচ্ছে প্রিমিয়ারলীগ এর টপ সিক্সের বিপক্ষে সবচেয়ে বেশি গোল। ৫৪ গোল নিয়ে প্রথমে থাকা আগুয়েরোর পরবর্তী স্থানটি জেমি ভার্ডির। তার ঝুলিতে রয়েছে ৩৭টি গোল। বলতে গেলে অনেকাংশেই গত এক দশক ধরে সিটির গার্ডিয়ান এঞ্জেল হিসেবে কুনের পদচারণা। তাইতো বিদায়বেলায় ডেভিড সিলভা ও ভিনসেন্ট কোম্পানিরপাশে স্ট্যাচু হিসেবে আগুয়েরোকেও রাখার ঘোষনা দেয় সিটি কতৃপক্ষ।

যাদের সাথে আগুয়েরোর তুলনা হয় সবচেয়ে বেশি তারাই বা আগুয়েরোকে কি চোখে দেখেন? অঁরির কাছে তো গত এক দশকে প্রিমিয়ারলীগ এর একমাত্র 'ওয়ার্ল্ড ক্লাস' স্ট্রাইকার কুন আগুয়েরো। শিয়েরার তো এক কাঠি সরেস। শিয়েরারের মতে কুন আগুয়েরো আর তিনিই প্রিমিয়ারলীগ এর সর্বকালের সেরা স্ট্রাইকার। "৩২ বছর বয়সে এসেও সে বাম পা ডান পা দিয়ে গোল করে বেড়াচ্ছে। এই বয়সেও এত ধারাবাহিকতার কারণেই সে আমার কাছে অঁরির চেয়েও উপরে।' ডেইলি মেইলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আগুয়েরোকে নিয়ে এমন মন্তব্য করেন শিয়েরার। শুধু শিয়েরার কিংবা অঁরি নন প্রতিপক্ষ কোচ কিংবা খেলোয়াড় সবার কাছেই আগুয়েরো 'ওয়ার্ল্ড ক্লাস'। এই সম্মানটুকু যে আগুয়েরোর প্রাপ্য তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।

এক মৌসুমের দলগত অর্জনের সাথে আগুয়েরো; Image Credit : Twitter.com

শেখ মনসুর যুগে টাকাকড়ি দিয়ে বেশ ভারী দল সাজিয়েছিলো ম্যানচেস্টার সিটি তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। সেই ভারী দলের প্রথম তারকা বলা যায় সার্জিও আগুয়েরোকেই। যে তারার ঔজ্জ্বল্য সবাইকে ছাড়িয়ে প্রিমিয়ারলীগ এর আকাশেও জ্বলছে আপন মহিমায়। যেখানে আলো ছড়াচ্ছেন শিয়েয়ার, অঁরি, রুনির মতো কিংবদন্তীরাও। সে আলো যে অনন্তকাল ধরে ছড়াবে তাতে বোধকরি আপত্তি জানানোর কেউ নেই।