এ মুহূর্তে রাজস্থান রয়্যালসের খেলোয়াড়েরা যেখানটায় আছেন, সেখানকার সবচেয়ে নিচু দরের কামরাটিতে থাকতে চাইলেও প্রতি রাতের জন্যে আপনাকে গুনতে হবে ৪৬২ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি অঙ্কে যার পরিমাণ হয়ে যাচ্ছে ৩৯,২২৪ টাকা, সঙ্গে আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা নিতে চাইলে আপনাকে গুনতে হবে আরও দশ হাজার। রাজস্থান রয়্যালস নিছকই উদাহরণ, আইপিএলের বাকি সাত দলের খেলোয়াড়-কর্মকর্তারাও থাকছেন এমনই বিলাসবহুল সব পাঁচ-তারকা হোটেলে।

এবং এমন সব জায়গায় গত মাসখানেক ধরে অবস্থান করেও কী যাচ্ছেতাই পারফরম্যান্সই না করে যাচ্ছেন একেকজন! প্রতিটি দলের ফিল্ডিং বাজে হচ্ছে চূড়ান্ত রকমের, এমনকি বিরাট কোহলি-শ্রেয়াস আইয়াররাও ক্যাচ মিস করছেন আজকাল! ব্যাট হাতে কয়েকজন যেন জড়ভরতের প্রতিচ্ছবি, ইনিংসের শেষদিকে নেমেও ব্যাটে-বলে এক করতে পারছেন না বলে ধোনিকে মনে হচ্ছে স্বার্থপর। এবং খেলা যারা দেখেছেন, তাদের কাছে বোলিংয়ের কীর্তন নতুন করে গাওয়াটা হবে বাহুল্য; আর যারা দেখেননি, তাদের কাছ থেকে গোপন করাই শ্রেয়।

প্রশ্নটা তাই অবধারিতভাবেই জেগেছে, এবারের আইপিএলে ক্রিকেটারদের এমন শ্রীহীন পারফরম্যান্সের রহস্য কী? রহস্যোদ্ঘাটনের চেষ্টা করছেন এই লেখক।

স্টিভেন স্মিথ, ডেভিড মিলারদের অর্ধলক্ষ মূল্যের এক কামরায় বিনামূল্যে থাকতে দেখে আপনার কী হচ্ছে জানি না, তবে এই লেখকের ঈর্ষা হচ্ছে ভীষণ। ইশ, একদিনের জন্যেও যদি ওসব কক্ষে থাকবার সাধ্যি হতো!

প্যাডি আপটন জানাচ্ছেন, পাঁচ-তারকা ওসব হোটেলে নাকি এক-দু'দিনের জন্যেই থাকা ভালো। বিশেষজ্ঞ এই ক্রিকেট কোচ তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন, যতই ওয়াই-ফাই, এলইডি টিভি কিংবা এক্সবক্স থাকুক, প্রযুক্তির এসব অত্যাধুনিক কীর্তিগুলো নাকি দিনদুয়েকের জন্যেই মন টানে। কিন্তু মাসের পরে মাস যখন ছোট্ট এক কক্ষই হয়ে যায় শোবার-খাবার-বসবার-রান্নার ঘর, তখন সেই বিলাসী পণ্যগুলোকেই জ্বালা মনে হয় ভীষণ, রুমগুলোতে নিজেকে মনে হয় খুবই একা।

প্যাডি আপটন বলছিলেন কোভিড-পূর্ব যুগের একাকীত্বের কথা। কিন্তু এবার যে একাকীত্বর সংজ্ঞা ভাষা পেয়েছে আরও এক লাইন বেশি। আগের আইপিএলগুলোতে কিছু না হোক, অন্তত দল বেঁধে ঘুরতে যাওয়া যেত, সিনেমা-টিনেমাও দেখে আসা যেত এক ফাঁকে; স্পন্সরদের দূতিয়ালি করতে গিয়ে খেলার বাইরে ফুরসতও মিলতো খুব কম। কিন্তু এবার‍ এসবের সুযোগ তো নেই-ই, যে আমিরাত বিখ্যাত তার শপিংমলগুলোর জন্যে, সেখানে যাবার অনুমতিও নেই। হোটেল-মাঠ-হোটেল করতে করতেই কাটাতে হবে পরের চল্লিশ দিন, যেখানে ইতঃমধ্যেই কেটে গিয়েছে মাসখানেক। অমন বন্দীদশা, পাঁচদিন পরপর করোনা পরীক্ষার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে হাঁপিয়ে উঠতে পারেন যে কেউই। করোনার আগে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা ব্যাটসম্যানটিও হয়তো বা নেতিয়ে পড়তে পারেন একসময়, কোনো কোনো দল হয়তো বা হিমশিম খেতে পারে একাদশ সাজাতে গিয়েই। মানসিক অস্থিরতায় ঘুরপাক খেতে খেতে কোন কাজটাই বা ভালো হয়?

মুখচোরা চরিত্রের ব্যক্তিগুলো হয়তো বা এই বন্দী জীবন পার করে দেবেন একভাবে, হোটেলবন্দী জীবনে তাদের হয়তো বা খারাপও লাগবে না খুব একটা। বই পড়ে, সিনেমা দেখে, কিংবা সম্পূর্ণ নতুন কোনো কাজ নিয়ে পড়ে তারা পার করে দিতে পারবেন কিছুদিন। কিন্তু যারা একটু-আধটু আড্ডাপ্রিয়, যাদের আমরা চিনি বহির্মুখী বলে, মূল শঙ্কাটা তাদের ঘিরেই। এমন অনেক ক্রিকেটারই আছেন, যাদের ভালো থাকতে গেলে বন্ধুবান্ধবের সাহচর্য লাগে, ম্যাচ জয়ের পরে পার্টি লাগে, মাঠ থেকে হোটেলে ফেরার পথে জনতার সোল্লাস লাগে। এমন ক্রিকেটাররা কী করে ৭৫ দিন ওই বায়ো-বাবলে টিকে থাকবেন? কিংবা মাঠে গিয়ে নিজের নামে উল্লসিত চিৎকার শুনে যেসব ফিল্ডাররা অনুপ্রাণিত হন, দর্শকহীন এবারের আইপিএলে তারাই বা ডাইভ দেয়ার আগে ওই বাড়তি রসদটুকু কোথায় পাবেন?

আর আইপিএলের প্রতি দলই তো স্কোয়াড গড়েছিল কুড়ির বেশি খেলোয়াড় নিয়ে। যার মানেটা দাঁড়াচ্ছে, অর্ধেকের বেশি খেলোয়াড়ই বসে থাকবেন বেঞ্চে, অনেকেই হয়তো গোটা মৌসুমে ম্যাচ পাবেন না একটিও। ভারতের ক্রিকেটাররা না হয় স্বদেশী ক্রিকেটারদের সঙ্গে কিছুমিছু নিয়ে কথা বলে কাটিয়ে দেবেন খানিকটা সময়, কিন্তু পরিবার-পরিজন ছেড়ে আসা ওই বেঞ্চ গরম করা বিদেশ-বিভুঁইয়ের ক্রিকেটারের কী হবে? তিনি যদি হন মুখচোরা?

এবারের আইপিএলে সাফল্য পাবার পেছনে তাই বিশেষজ্ঞরা বিশেষ গুরুত্বারোপ করছেন খেলোয়াড়দের মানসিক শক্তির ওপরও। কেউ কেউ দলগুলোকে পরামর্শ দিয়েছিলেন মনোবিদ নিয়োগ করতেও। চেন্নাইয়ের ব্যাটিং কোচ মাইক হাসি টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই তাই বলে দিয়েছিলেন,

"The mental side is going to be important; not only in the game but also dealing with the isolation and stuck in the room alone. So it’s going to be mentally challenging for everyone."