সেই প্রাচীনকাল থেকেই অর্থ ছিল বিনিময়ের এমন এক মাধ্যম যা স্পর্শ করা যেত। অর্থাৎ সব সময় অর্থ বলতে মানুষ নগদ অর্থকেই বুঝে এসেছে। কিন্তু প্রযুক্তির সয়লাবের যুগে ভেঙেছে সেই প্রাচীন ধারণা। গত এক দশকে বিশ্বজুড়ে ডিজিটাল লেনদেনের জয়জয়কার দেখা যাচ্ছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, হয়তো কিছুদিন পর নগদ অর্থের জায়গা হবে জাদুঘরে!

ক্রেডিট কার্ড, বর্তমান বিশ্বে বহুল প্রচলিত এক শব্দ। শুরুর দিকে ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার ও চাহিদার পরিমাণ সীমিত থাকলেও ডিজিটালাইজেশনের সাথে পাল্লা দিয়ে কার্ডগুলোর জনপ্রিয়তা ক্রমশ ঊর্ধ্বগতিতে বেড়েই চলছে। ফলে নগদ অর্থ লেনদেন প্রক্রিয়ার খোলস ভেঙে পৃথিবী ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে ক্যাশ লেস ইকোনমি অর্থাৎ নগদহীন অর্থনীতি সিস্টেমের দিকে। একসময় ক্রেডিট কার্ডকে আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হলেও বর্তমানে এটি হয়ে উঠেছে জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ। চলে এসেছে সাধারণের নাগালের মধ্যে। ফলে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে চাকরিজীবী ও নানা পেশার মানুষ ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করছেন।

কার্ড দিয়ে অর্থ পরিশোধের চিত্রকল্প সবার সামনে সর্বপ্রথম তুলে ধরেন এডওয়ার্ড বেল্যামি, তাঁর ইউটোপিয়ান উপন্যাস 'Looking Backward' এ, ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে। ওই উপন্যাসে তিনি ক্রেডিট কার্ড শব্দটা মোট ১১ বার ব্যবহার করেছিলেন। ক্রেডিট কার্ডের যাত্রা শুরুটা হয় ১৯২৮ সালের দিকে। তখন বর্তমানের আধুনিক ক্রেডিট কার্ডের পূর্বসূরি হিসেবে 'দ্য চারগা প্লেট' নামে এক আয়তাকার ধাতব পাত বানানো হয়। এগুলো তখনকার বড় বড় ব্যবসায়ীরা তাদের সুপরিচিত ও বিশ্বস্ত খদ্দেরদের প্রদান করত। কার্ডগুলো দেখতে বর্তমান সময়ের ডিপার্টমেন্টাল স্টোর কার্ডের মতোই ছিল। ১৯৩৪ সালে 'আমেরিকান এয়ার লাইন্স' এবং 'এয়ার ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন' কাস্টমারদের বিমানের টিকিট ক্রয় সহজলভ্য করতে 'Buy Now & Pay Later' সুবিধার মাধ্যমে এয়ার বিশ্ববাসীর সামনে ট্রাভেল কার্ডের আনয়ন ঘটায়।

১৯৫০ সালে ঘটে যায় এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। 'ডাইনার্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল' এর দুই প্রতিষ্ঠাতা, 'রালফ স্নাইডার' এবং 'ফ্রাঙ্ক ম্যাকনামারা' বিশ্বকে প্রথমবারের মতো চার্জ কার্ড নামে নতুন এক কার্ডের সাথে প্রথমবারের মতো পরিচয় করায়, যা যেকোনো জায়গায় অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাবহার করার যেত। ১৯৫৮ সালে ব্যাংক অফ আমেরিকা 'BankAmericard' নামে একটি মডার্ন ক্রেডিট কার্ড লঞ্চ করে, যেটার গ্রহণযোগ্যতা ছিল সকল জায়গায়। ১৯৬৬ সালে 'BankAmericard' কে টেক্কা দেওয়ার উদ্দেশ্যে, 'Master Charge' নামে একটি কার্ড বাজারে ছাড়া হয়, বর্তমানে যা 'Mastercard' নামে পরিচিত। ১৯৭৬ সালে 'BankAmericard' এর নাম পরিবর্তন করে 'Visa' রাখা হয়। আশির দশকে এসে ক্রেডিট কার্ডে ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ এবং নব্বই দশকে কার্ডে ইএমবি চিপ টেকনোলজি যোগ করা হয়। এভাবেই ধীরে ধীরে প্রযুক্তিগত বিবর্তনের মাধ্যমে আজকে ক্রেডিট কার্ড এই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

ব্যাংক কার্ডগুলো সাধারণত প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা হয়। নির্দিষ্ট কতক ব্যাংক এই কার্ড ইস্যু করে থাকে। তবে নির্দিষ্ট ব্যাংক ছাড়াও কিছু কোম্পানি তাদের ক্লায়েন্টদের অর্থনৈতিক লেনদেন সম্পর্কিত নানাবিধ সেবা প্রদানের জন্য কার্ড ইস্যু করে থাকে। ব্যাংক কার্ডে তথ্যসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ক্লায়েন্টের নাম, ইস্যুয়ারের নাম, ইউনিক কার্ড নাম্বার সহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। কার্ডের অপর পাশে এক ধরনের ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ বা ইলেকট্রনিক চিপ সংযুক্ত থাকে, যা থেকে মেশিনগুলো ডাটা গ্রহণ করে।

এবার আলোচনা করা যাক, ডেবিট কার্ড এবং ক্রেডিট কার্ডের পার্থক্য নিয়ে। ডেবিট কার্ড একজন ক্লায়েন্টের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাথে সরাসরি যুক্ত থাকে। ফলে সে ক্লায়েন্ট কোনো কিছু ক্রয় করলে, এর অর্থ পরিশোধ তিনি তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা-কৃত টাকা থেকেই করতে পারবেন। এছাড়াও তিনি এটিএম (অটোমেটেড টেলার মেশিন) থেকে ক্যাশ উইথড্র'র সুবিধাও পাবেন। অপর দিকে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে একজন ক্লায়েন্ট খরচের জন্য ব্যাংক থেকে অর্থ ধার করতে পারবেন। এই ধার করা টাকার পরিমাণকেই মূলত 'ক্রেডিট অ্যামাউন্ট' বলা হয়ে থাকে। সাধারণত একজন ব্যক্তির মাসিক আয়ের উপর ভিত্তি করে ব্যাংক এই ক্রেডিট অ্যামাউন্ট দিয়ে থাকে। যখন একজন ক্লায়েন্ট তার অর্থ পরিশোধের মাধ্যম হিসেবে ক্রেডিট কার্ডকে বেছে নেন, তখন তার নিজ অ্যাকাউন্ট থেকে কোনো অর্থ কমে না। তখন কার্ড ইস্যুয়ার বা ব্যাংক থেকে তাঁকে একটি 'কুইক লোন' দেওয়া হয়, যা পরবর্তীতে ওই ক্লায়েন্টকে আবার পরিশোধ করে দিতে হবে। একজন ক্লায়েন্ট সারা মাসে যত অ্যামাউন্টের পেমেন্ট করবেন, সেই অ্যামাউন্ট ব্যাংক থেকে একটি বিল হিসেবে ইস্যু করা হবে। তবে, অ্যামাউন্ট একটি নির্দিষ্ট অংকে সীমাবদ্ধ থাকে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওই বিলটি ব্যাংকে পরিশোধ করতে হয়। এই বিল পরিশোধ করলেই এর পরের মাসের ক্রেডিট লিমিট দেওয়া হবে।

ক্রেডিট কার্ডের সুবিধার কথা বললে বলা যায়, এতে দ্রুত লেনদেন, নিরাপত্তা, সুরক্ষা, ঋণ ইত্যাদি সুবিধা একজন গ্রাহক পেয়ে থাকেন। হাতের কাছে টাকা না থাকলেও দামী কোনো জিনিস হুট করেই কিনে ফেলা যায় ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে। এতে কিস্তির সুবিধা বিদ্যমান। তাই, পরবর্তী কয়েকমাস সময় নিয়ে সে মূল্য পরিশোধ করা যায়। বিশ্বব্যাপী বর্তমানে ক্রেডিট কার্ড বেশ নিরাপদ, সুবিধাজনক, ও সহজ একটি অর্থ পরিশোধ প্রক্রিয়া। কারণ, ক্রেডিট কার্ডে ই-কমার্স লাইনে পেমেন্টের মাধ্যমে করে ক্লায়েন্ট প্রতারিত হলে ওই টাকা ফেরত পাওয়ার সুযোগ থাকে। এর ফলে একজন ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারী অনলাইনে কেনা-কাটা বা যেকোনো প্রকার লেনদেনে অনেকটাই নির্বিঘ্ন ও নিরাপদে থাকতে পারেন। বর্তমানে অনেক ক্রেডিট কার্ডেই ডুয়েল কারেন্সির সুবিধা বিদ্যমান। ফলে একজন ব্যবহারকারী তার কার্ড ইন্টারন্যাশনাল পেমেন্টের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়াও ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীরা অনলাইন কেনাকাটা ও পেমেন্টের ক্ষেত্রে প্রায় সময়ই বাড়তি ছাড় পেয়ে থাকেন।

অনেক ক্রেডিট কার্ড তাদের গ্রাহকদের জন্য 'প্রি-ইনস্টলড ইনস্যুরেন্স ফ্যাসিলিটি' অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। ব্যবহারকারী যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার ক্রেডিট কার্ডের লোন পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তখন তার লোন এর উপর সুদ যুক্ত করা হয়। 'creditcards.com' এর তথ্যমতে ২০২২ সালের মার্চ মাসে গ্লোবাল এভারেজ ক্রেডিট কার্ড সুদের হার হলো ১৬.২৫%। একজন গ্রাহক যথা সময়ে তার লোন পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে অতিরিক্ত সুদসহ সে অর্থ পরিশোধ করতে হবে। যতবার সে ব্যক্তি অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হবেন, ততবারই চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ যোগ হতে থাকবে ওই লোনে।

'ক্রেডিট কার্ড ইস্যুকারী' এবং 'ক্রেডিট কার্ড নেটওয়ার্ক প্রোভাইডার' এর মধ্যে কিছু তফাত বিদ্যমান। বেশিরভাগ ক্রেডিট কার্ডই ইস্যু হয় ব্যাংক থেকে। তবে ব্যাংক ছাড়াও এমন কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করে থাকে। ক্রেডিট কার্ড নেটওয়ার্ক প্রোভাইডাররা সাধারণত ব্যাংক বা কার্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে আলাদা হয়। তারা প্রধানত লেনদেনের জন্য ক্রেডিট কার্ডে নেটওয়ার্ক পরিকাঠামো প্রদান করে থাকে। Visa, Master Card, Discover এবং American Express হলো চারটি প্রধান আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড নেটওয়ার্ক, যারা বিশ্বব্যাপী ক্রেডিট কার্ড নেটওয়ার্কের সিংহভাগ নিজেদের করায়ত্তে রেখেছে।

সুইডেনে ব্যক্তি প্রতি নগদ অর্থের লেনদেনের পরিমাণ গত ১০ বছরে কমেছে প্রায় ৮০ শতাংশ। অবাক করেছে নরওয়ে। মোট কেনাবেচার মাত্র ৬ শতাংশ হয় নগদে, বাকিটুকু ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডে। ই-কমার্স সিস্টেমের সবার চেয়ে এগিয়ে আছে নরডিক অঞ্চলের দেশগুলো। তাদের তুলনায় চার থেকে ছয় বছর যুক্তরাজ্য, এবং দশ বছরের মতো পিছিয়ে আছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রযুক্তির চারণভূমি যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে প্রায় ১.০৬ বিলিয়ন ক্রেডিট কার্ড সচল রয়েছে। Shift processing এর তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের ৭০% মানুষ অন্তত একটি, ৩৪% মানুষ অন্তত তিনটি এবং ১৪% মানুষ অন্তত দশটি করে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের আধিক্যতার প্রধান কারণ হলো, ওই দেশের অধিকাংশ মানুষই বেতন পাওয়ার আগেই অনেক জিনিস ক্রয় করার দিকে ঝুঁকে পড়েন। হাতে অর্থকড়ি না থাকলেও ক্রেডিট কার্ড কেনাকাটার সুযোগ দিচ্ছে বলে, সেখানে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীর সংখ্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি। তবে চীন বা অন্য অনেক দেশের চিত্রপট সম্পূর্ণ উলটো। চীনের মানুষ আয়ের পর সে অনুযায়ী ব্যায় করতে পছন্দ করে। তারা মিতব্যয়ী স্বভাবে সিদ্ধহস্ত। এই ব্যাপারে চীনা ধনকুবের জ্যাক মা বলেছেন,

"You Americans love to spend tomorrow's money, and other people's money maybe. We Chinese love to save money."