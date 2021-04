বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর যুগের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ সেমিকন্ডাক্টরের হাতে। আমাদের নিত্য ব্যবহৃত প্রতিটি ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মূল চালিকাশক্তিই শুধু নয়, এসব ডিভাইস যে ফ্যাক্টরিগুলোতে তৈরি হয়, সেগুলোকে চলার শক্তিও দেয় এই সেমিকন্ডাক্টর। আমাদের ল্যাপটপ, স্মার্টফোন, গাড়ি, ওয়াশিং মেশিন এমনকি রেফ্রিজারেটরেও সেমিকন্ডাক্টরের ব্যবহার রয়েছে। নিত্য ব্যবহার্য এ রকম অসংখ্য ডিভাইসের পাশাপাশি পাওয়ার গ্রিড আর সামরিক খাতেও রয়েছে এর বিশাল ব্যবহার। মোটরগাড়ি ইন্ডাস্ট্রি থেকে শুরু করে যোগাযোগ, প্রকৌশল, চিকিৎসা, সামরিক ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর প্রচণ্ড নির্ভরতার ফলে অনেকে একে ডিজিটাল যুগের তেল হিসেবে নামকরণ করেছেন।

কোভিড-১৯ মহামারির প্রথম থেকেই সেমিকন্ডাক্টরের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে দূরত্ব দেখা যাচ্ছিল। সেমিকন্ডাক্টর স্বল্পতার কারণে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে এর প্রভাব দেখা দেয়। বিশ্বজুড়ে এই সংকটটি এখন প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেমিকন্ডাক্টর চিপের এই স্বল্পতার কারণ আলোচনা করার আগে, সেমিকন্ডাক্টর কী জিনিস, তা জানা প্রয়োজন। সেমিকন্ডাক্টর বলতে অর্ধ-পরিবাহী পদার্থ বুঝানো হয়, যার মধ্যে প্রধান হচ্ছে সিলিকন। এ রকম অর্ধ-পরিবাহী দিয়ে ট্রানজিস্টর নির্মাণ করা হয়। সহজ ভাষায়, সিলিকনের মধ্যে ট্রানজিস্টরসহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র উপাদান স্থাপন (embed) করে যে সার্কিট তৈরি হয়, সেটাকে বলা হয় ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা চিপ। কম্পিউটার, সেলুলার ফোন এবং অন্য সকল আধুনিক ইলেকট্রনিক্সের মূল গাঠনিক উপাদান হিসেবে ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়। আজকাল অবশ্য যেসব পণ্যে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন, সেসব পণ্যেই এরকম সার্কিট ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ, সব ইলেকট্রনিক পণ্যেই এই চিপের ব্যবহার রয়েছে।

সেমিকন্ডাক্টরে যে ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়, তা প্রথমবারের মতো ১৯৪৭ সালে উদ্ভাবন করা হয়েছিল। এর উদ্ভাবনকারীরা উইলিয়াম শকলি, ওয়াল্টার ব্রেটেইন ও জন বারডিন পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন। এই আবিষ্কারটি আধুনিক ডিজিটাল দুনিয়ার জন্য একটি ভিত হয়ে দাঁড়ায়। ট্রানজিস্টরের পরে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (আইসি) উদ্ভাবিত হয়, এরপরে হয় মাইক্রোপ্রসেসর। এর ফলে তৎকালীন বিশালাকারের কম্পিউটারগুলো ছোট হতে হতে, আজকে আমাদের ঘরের কোণে টেবিলের উপরে জায়গা নিয়েছে।

আজকের যুগের সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রিটি বিশাল। এর মধ্যে প্রধানত দুইটি ভাগ রয়েছে। কিছু কোম্পানি রয়েছে, যারা চিপ ডিজাইন করে। তাদেরকে বলা হয় 'ফ্যাবলেস' কোম্পানি। অন্য ভাগে রয়েছে, যারা এগুলো নির্মাণ করে। এই কোম্পানিগুলোকে বলা হয়, 'ফাউন্ড্রি'। ফাউন্ড্রি মডেলের সবচেয়ে বড় কোম্পানিগুলো হচ্ছে, ইন্টেল, স্যামসাং ও টিএসএমসি। এদের কাজ করার ধরন ভিন্ন। স্যামসাং এবং ইন্টেল ডিজাইন থেকে শুরু করে উৎপাদন ও বিক্রি সবই করে থাকে। অন্যদিকে টিএসএমসি শুধুই ফাউন্ড্রি। তবে, টিএসএমসির পরিধি বিশাল। অ্যাপল, এএমডি, এনভিডিয়ার মতো কোম্পানিগুলোর ডিজাইনকৃত চিপ তারা নির্মাণ করে দেয়।

এদিক থেকে চিন্তা করলে বেশিরভাগ বড় কোম্পানিই ফ্যাবলেস মডেলটি অনুসরণ করছে। আর তাদের ডিজাইনকৃত পণ্যের অর্ডার তাইওয়ান সেমিকন্ডাক্টর বা স্যামসাংয়ের মতো ফাউন্ড্রির কাছে পাঠাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিপ ইন্ডাস্ট্রি বিক্রির দিক থেকে বিশ্ববাজারের ৪৭ শতাংশ দখল করে রেখেছে। সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, উৎপাদনের দিক থেকে এই সংখ্যাটি মাত্র ১২ শতাংশ।

সেমিকন্ডাক্টর চিপ সময়ের সাথে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে, একইসাথে পাল্লা দিয়ে তাদের ক্ষমতাও বাড়ছে। আমেরিকান জায়ান্ট ইন্টেলের সহপ্রতিষ্ঠাতা গর্ডন মুর ১৯৬৫ সালে একটি নীতি বর্ণনা করেছেন, চিপের মধ্যে ব্যবহৃত ট্রানজিস্টরের সংখ্যা প্রতি দুই বছরে দ্বিগুণ পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। তার মানে, কম্পিউটারগুলোর সক্ষমতা এই সময়ে দ্বিগুণ হবে। সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আকার কমানোর ব্যাপারে এটা একটা নির্দেশক।

আমরা অনেকেই হয়তো এই ব্যাপারটা উপলদ্ধি করতে পেরেছি। কত দ্রুত প্রযুক্তির এক জেনারেশন থেকে আরেকটি জেনারেশনে পা দিচ্ছি আমরা। প্রচণ্ড গতির ফাইভজি সংযোগ দ্রুতই সাধারণের নাগালে এসে পড়ছে। ইন্টারনেট অব থিংসের ব্যবহার বাড়ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সমর্থিত প্রযুক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া চিপের এই ক্ষমতা ব্যবহার করছে। চিপগুলোর ক্ষমতা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদের প্রস্তুতকারীরা সাপ্লাই চেইনের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে তত দক্ষ হচ্ছে। এই ব্যাপারটিও কিছুটা চিপ সংকটের জন্যে দায়ী। চিপের চাহিদা অনুযায়ী মূল উৎপাদনকারীর সংখ্যা অনেক কম।

চিপের প্রতি জেনারেশনের সাথে তার দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাঁচ ন্যানোমিটারের চিপ উৎপাদনের জন্যে কমপক্ষে ৫.৪ বিলিয়ন ডলারের ফ্যাসিলিটি দরকার হয়। এ রকম একটি চিপের উদাহরণ হলো, অ্যাপলের এ১৪ বায়োনিক। অ্যাপল দাবি করে, এটা পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রত স্মার্টফোন প্রসেসর। এই চিপগুলো টিএসএমসিতে তৈরি। অথচ এই নামটি অনেকেই শুনেনি, যেরকমভাবে সবাই অ্যাপলের নাম শুনেছে। কিন্তু টিএসএমসির সাহায্য ছাড়া অ্যাপল এটা করতে পারতো না। একই কথা হুয়াওয়ের ক্ষেত্রেও বলা যায়।

গত বছরের শুরু থেকেই কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির কারণে মানুষ ঘরে বসে অফিস, মিটিং, ক্লাস করতে বাধ্য হয়। একেবারে সাধারণ যোগাযোগটিও করতে হয়েছে ঘরে বসেই। তাই অনেক মানুষকে নতুন ডিভাইস কিনতে হয়েছে। অনেকে কম্পিউটার কিনেছে, স্মার্ট স্পিকার কিনেছে। কোয়ারেন্টিনে ঘরে বসে বিনোদনের জন্যে প্রচুর ভিডিও গেম অডিয়েন্স বেড়েছে। অনেক কোম্পানিকে 'রিমোট ওয়ার্ক সিস্টেম' তৈরি করতে হয়েছে। বিশ্বব্যাপী এ রকম কার্যক্রমের চাপে ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের অবকাঠামো বেড়েছে। এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই দরকার হয়েছে অসংখ্য সেমিকন্ডাক্টর চিপ। করোনার প্রাথমিক ধাক্কায় সাপ্লাই চেইনে এ করকম ভাঙন দেখা গিয়েছিল। কিন্তু যখন তা আবার কাজ করা শুরু করলো, তাতেও এই চাহিদার কোনো কমতি দেখা গেল না।

২০১৯ সালে পুরো বিশ্বে সেমিকন্ডাক্টর বিক্রি হয়েছিল ৪১২.৩ বিলিয়ন ডলার। সেখানে, ২০২০ সালে তা ৬.৫ শতাংশ বেড়ে হলো ৪৩৯ বিলিয়ন ডলার। ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে বিক্রি হয়েছিল ৩৯.২ বিলিয়ন ডলার, যা ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের তুলনায় ৮.৩ শতাংশ বৃদ্ধি।

সেমিকন্ডাক্টর স্বল্পতার আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে, অটো ইন্ডাস্ট্রি। গাড়িগুলো দিন দিন অত্যাধুনিক হয়ে উঠছে। গাড়ির ভেতর স্মার্ট সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এবং এ সমস্ত কাজের জন্যেই তাদের সেমিকন্ডাক্টরের অনেক দরকার পড়ছে। গাড়ির ভেতরে ক্রমবর্ধমান জটিল কম্পিউটার সিস্টেমের জন্যে অত্যাধুনিক চিপের প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে, পাওয়ার কিংবা স্টিয়ারিং সিস্টেমের জন্যে প্রয়োজন হয় কিছু কম উন্নত সেমিকন্ডাক্টর।

এএমডির লিসা সু অনুমান করেছেন, এই স্বল্পতা আরও ছয়মাস দীর্ঘ হতে পারে। বাজার বিশ্লেষকরা এ সময়ের ব্যপ্তি কীভাবে কমানো যায় তা নিয়েও ভাবছেন। তবে, এখনো খুব একটা উন্নতি দেখা যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন এ রকম সংকট যেন ভবিষ্যতে আবারো দেখা না দেয়, তা নিয়ে পরিকল্পনা করছেন। সে দেশের সেমিকন্ডাক্টর সাপ্লাই চেইনে ফাঁকফোকর খুঁজে বের করতে অর্থনৈতিক ও জাতীয় নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদেরকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

We need to stop playing catch-up after the supply chain crisis hit. We need to prevent the supply chain crisis from hitting in the first place and in some cases building resilience will mean increasing our production of certain types of elements here at home. And others will mean working more closely with our trusted friends and partners, nations that share our values so that our supply chains can't be used against us as leverage.