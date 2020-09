www বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব, যা ছাড়া আজকের দুনিয়া কল্পনা করাও দুষ্কর। আমাদের জীবনের প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপে ব্যবহৃত হওয়া www এর জন্ম কিন্তু খুব বেশিদিন আগে নয়। তবে আবিষ্কারের পর জনপ্রিয়তা লাভ করতে এর খুব বেশি সময় লাগেনি। চলুন, আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এ www এর আবির্ভাবের কাহিনীটা জানা যাক।

www এর আবিষ্কর্তা হলেন স্যার টিম বার্নারস-লি, যিনি একজন ইংরেজ কম্পিউটার বিজ্ঞানী। ১৯৫৫ সালের ৮ জুন লন্ডনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা মা দুজনেই কম্পিউটার বিজ্ঞানী ছিলেন। প্রাথমিক কম্পিউটারের আবিষ্কারে তাদের অবদানও ছিল।

স্যার টিম বার্নারস লি, Source: vanityfair.com

ছোটবেলায় স্যার টিমের প্রবল আকর্ষণ ছিল রেলগাড়ির প্রতি। তার ঘরে রেলওয়ের আস্ত একটা মডেল ছিল। এই রেলগাড়ি চালানোর জন্য তিনি কিছু ইলেকট্রনিক গ্যাজেট তৈরি করেন। ধীরে ধীরে রেলগাড়ির চাইতে ইলেকট্রনিক্সের প্রতি তার আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরবর্তীতে কলেজে থাকাকালীন তিনি পুরনো টেলিভিশন সেট ব্যবহার করে তৈরি করেন কম্পিউটার।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হওয়ার পর তিনি যোগ দিলেন সার্নে। সার্ন (SERN), যা সুইজারল্যান্ডের জেনেভার নিকটে অবস্থিত পৃথিবীর সবচাইতে বড় কণা পদার্থবিজ্ঞান গবেষণাগার। সারা দুনিয়া থেকে বিজ্ঞানীরা এখানে আসতেন সার্নের পার্টিকেল এক্সেলারেটর ব্যবহারের জন্য। স্যার টিম লক্ষ্য করলেন, তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে তারা বেশ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

কণা পদার্থবিজ্ঞান গবেষণাগার সার্ন, Source: cern.ch

টিমের ভাষ্যমতে, "তখনকার সময় বিভিন্ন তথ্য জমা ছিল ভিন্ন ভিন্ন একেকটি কম্পিউটারে। তথ্য সংগ্রহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কম্পিউটারে লগ অন করার প্রয়োজন হত। কোন কোন সময় একেকটি কম্পিউটারে ভিন্ন একেকটি প্রোগ্রাম শেখারও প্রয়োজন পড়ত। ব্যাপারটা এতই জটিল ও সময়সাপেক্ষ ছিল যে এর চাইতে কফি খাওয়ার সময় কাউকে জিজ্ঞেস করে নেওয়াটাই সহজ ছিল!"

টিম এ সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজতে লাগলেন। ইতোমধ্যেই মিলিয়ন মিলিয়ন কম্পিউটার, ক্রমবিকাশমান অন্তর্জাল বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে একে অন্যের সাথে সংযুক্ত ছিল, টিম বুঝতে পারলেন এসব কম্পিউটারগুলোকে তথ্য আদান প্রদানে সক্ষম করে তোলা সম্ভব হবে, আর তা করতে হবে হাইপারটেক্সট নামক একটি উদীয়মান প্রযুক্তির মাধ্যমে।

১৯৮৯ সালের মার্চে টিম তার চিন্তা ভাবনা লিপিবদ্ধ করলেন, যার নাম দিলেন, "Information Management: A Proposal"। বিশ্বাস না হলেও সত্যি, টিমের এ প্রাথমিক প্রস্তাব গৃহীত হল না! এমনকি তার বস, মাইক সেনডাল, তার প্রস্তাবের ওপর লিখে রাখলেন "অস্পষ্ট, তবে চমকপ্রদ।" তবে ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বরে মাইক টিমের জন্য আলাদা সময় বরাদ্দ করলেন এর ওপর কাজ করার জন্য, কারণ তখনও এটি সার্নের কোন অফিসিয়াল প্রজেক্ট ছিল না। টিম কাজ শুরু করলেন নেক্সট কম্পিউটারে, যা ছিল স্টিভ জবস এর প্রাথমিক সময়কার একটি পণ্য। দূর্ঘটনাবশত এটি যাতে বন্ধ না হয়ে যায়, সেজন্য লাল কালিতে হাতে লেখা একটি নোট এতে লাগানো ছিল যাতে লেখা ছিল, "This machine is a server. DO NOT POWER IT DOWN!!"

টিমের প্রস্তাব, Source: computerweekly.com

১৯৯০ সালের অক্টোবরের মধ্যে টিম তিনটি মৌলিক প্রযুক্তি লিখে ফেললেন, যা আজকের ওয়েবের বুনিয়াদ। আমাদের ব্রাউজারেও আমরা এগুলো এখন ব্যবহার করি-

HTML - হাইপারটেক্সট মার্কআপ ল্যাংগুয়েজ। এটি ওয়েবের বিন্যাসের ভাষা।

URI - ইউনিফর্ম রিসোর্স আইডেন্টিফায়ার। এটি অনেকটা 'ঠিকানার' মত, যা প্রতিটি তথ্যের জন্য স্বতন্ত্র। আমরা এখন একে URL বলি।

HTTP - হাইপারটেক্সট ট্রান্সফার প্রটোকল। যা ওয়েব থেকে সংশ্লিষ্ট তথ্য উদ্ধার করে।

এছাড়াও টিম প্রথম ওয়েব পেজ এডিটর/ব্রাউজার (WorldWideWeb.app) ও প্রথম ওয়েব সার্ভার (httpd) লেখেন। info.cern.ch হল পৃথিবীর প্রথম ওয়েবসাইট এবং ওয়েব সার্ভার, যা সার্নের নেক্সট কম্পিউটারে চলছিল। আর প্রথম ওয়েব পেজ অ্যাড্রেস হল http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html

তখনও অল্প কিছু ব্যবহারকারীরই অনুমতি ছিল এই নেক্সট কম্পিউটারে প্রবেশের, যেখানে চলছিল পৃথিবীর প্রথম ব্রাউজার। তবে খুব শীঘ্রই "লাইন মোড ব্রাউজার" নামক আরেকটি ব্রাউজার উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছিল যা যেকোন সিস্টেমেই চলতে সক্ষম।

পৃথিবীর প্রথম ব্রাউজার, Source: webdesign.tutsplus.com

১৯৯০ সালের শেষদিকে, ওপেন ইন্টারনেটে প্রথম ওয়েব পেজ প্রকাশিত হয় এবং ১৯৯১ সালে সার্নের বাইরের মানুষ এই নতুন ওয়েব কমিউনিটিতে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রিত হয়। এ পর্যায়ে দু'ধরণের ব্রাউজার ছিল, একটি হল মূল ভার্সন, যা কেবল নেক্সট মেশিনের জন্য, আরেকটি ছিল লাইন মোড ব্রাউজার, যা যেকোন প্ল্যাটফর্মেই সহজে ইন্সটল করা যেত এবং ব্যবহারকারীদের জন্য ছিল বেশ সুবিধাজনক, তবে এর কিছু সীমাবদ্ধতাও ছিল। ১৯৯৩ সালে শুরুতে ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সুপারকম্পিউটিং অ্যাপ্লিকেশন্স (NCSA) মোজাইক ব্রাউজারের প্রথম ভার্সন প্রকাশ করে। এই সফটওয়্যারটি এক্স-উইন্ডো সিস্টেমে চলত, যা রিসার্চ কমিউনিটির মধ্যে বেশ জনপ্রিয় ছিল। কিছুদিন পরেই NCSA পিসি এবং ম্যাকিনটশ ভার্সন প্রকাশ করে যা WWW এর ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে বেশ সহায়ক ছিল।

পৃথিবীর প্রথম ওয়েব পেজ, Source: webdesign.tutsplus.com

ওয়েবের ক্রমবিকাশের সাথে সাথে টিম বুঝতে পারলেন, এর সত্যিকারের সম্ভাবনা তখনই প্রকাশ পাবে, যখন যে কেউ, যেকোন স্থান থেকে, কোনরকম খরচ বা অনুমতি ছাড়াই এটি ব্যবহার করতে পারবে। টিমের মতে, "আপনি কখনোই কোন কিছুকে সার্বজনীন বলতে পারবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেটার ওপর আপনার নিয়ন্ত্রণ আছে।" তাই স্যার টিম এবং অন্যেরা সার্নকে রাজি করালেন কোনরকম রয়্যালটি ছাড়াই চিরকালের জন্য মূল কোড উন্মুক্ত করতে। ১৯৯৩ সালের এপ্রিলে, যখন এ উন্মুক্তির ঘোষণা আসল, পুরো পৃথিবীতে সৃজনশীলতা, সহযোগীতা এবং আবিষ্কারের এক নতুন শিখা প্রজ্জ্বলিত হল যা এর আগে কোনদিন দেখা যায়নি। যার ফলস্বরূপ, ২০১৪ সালে যখন ওয়েবের ২৫ বছর পূর্তি, তখন পৃথিবীর প্রতি পাঁচজনের মধ্যে দু'জন ওয়েব ব্যবহারকারী।

মোজাইক ব্রাউজার তখন বেশ জনপ্রিয় ছিল, Source: webdesign.tutsplus.com

১৯৯৪ সালে টিম সার্ন ছেড়ে এম আই টি তে যোগ দেন। ওপেন ওয়েবের বিকাশসাধনের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন একটি আন্তর্জাতিক কমিউনিটি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব কনসোর্টিয়াম (W3C)। আজ পর্যন্ত তিনি W3C এর কর্ণধার। এই ওয়েব কমিউনিটি কিছু যুগান্তকারী ধারণার প্রবর্তন করে যা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তো বটেই, বরং এখন প্রযুক্তির সীমানা ছাড়িয়ে আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে-

বিকেন্দ্রীকরণঃ ওয়েবে কোন কিছু প্রকাশ করার জন্য কতৃপক্ষের কাছ থেকে কোন প্রকার অনুমতির প্রয়োজন নেই, যা মানুষকে কেন্দ্রীয় নজরদারি থেকে মুক্তি দিয়েছে।

ভেদাভেধহীনতাঃ ধরুন, আমি ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য সামান্য খরচ করি এবং সেই অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা পাই। আপনি অনেক বেশি খরচ করেন যার ফলে আপনার প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা অনেক বেশি। তথাপি, আমরা একে অপরের সাথে একই পর্যায়ে যোগাযোগ করতে পারি। ন্যায়বিচারের এ আদর্শ 'নেট নিউট্রালিটি' হিসেবে পরিচিত।

সর্বজন অংশগ্রহণকৃত নকশাঃ একদল বিশেষজ্ঞ দ্বারা কোড লেখা ও নিয়ন্ত্রণের বদলে, সকলের নজরদারির মাধ্যমে এর উন্নতিসাধন করা হয়, যা নিশ্চিত করে যথাযথ পরীক্ষণ এবং সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ।

সার্বজনীনঃ পৃথিবীর যে কেউ, যেকোন প্রান্ত থেকে ওয়েবে যোগাযোগ কিংবা তার মতামত প্রকাশ করতে পারেন। ওয়েবে যুক্ত সকল কম্পিউটারের ভাষা এক, তা সে যেকোন হার্ডওয়্যারই ব্যবহার করুক না কেন। মানুষটির বর্ণ, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক বিশ্বাস কোন কিছুই এক্ষেত্রে বিবেচ্য নয়।

ঐক্যঃ দলবদ্ধ কোন কাজের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আদর্শ থাকাটা খুব জরুরী। W3C এর স্বচ্ছ এবং সার্বজনীন অংশগ্রহণের নিয়মের ফলে টিম এবং অন্যরা এরকম একটি আদর্শ তৈরি করতে পেরেছেন যা সবাইকে এক সুতোয় গাঁথতে সক্ষম হয়েছে।

২০০৯ সালে স্যার টিম বার্নারস-লি প্রতিষ্ঠা করেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ফাউন্ডেশন, যা সকলের অংশগ্রহণ, মত প্রকাশ এবং যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি উন্নত সমাজ গড়ে তুলতে সচেষ্ট। শত শত বছর ধরে মনীষিগণ সকলকে একই কাতারে নিয়ে আসার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, স্যার টিম তাকে বাস্তব রূপ প্রদান করেছেন। যার প্রমাণ হল,২০১২ সালের অলিম্পিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে স্যার টিমের করা একটি টুইট,

"This is for everyone"