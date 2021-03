রাডার কিভাবে কাজ করে?

তাহলে কি স্টেলথ বিমান রাডারে শনাক্ত করা অসম্ভব?

অনেক সময় খবরে দেখবেন যে বলা হচ্ছে অমুক রাষ্ট্র স্টেলথ বিমান বানিয়েছে, তমুক রাষ্ট্র স্টেলথ শনাক্তকারী রাডার বানিয়েছে। এটি আসলে প্রোপাগান্ডামূলক কথাবার্তা। কারণ 'স্টেলথ' এর পুরো বিষয়টি একটি আপেক্ষিক বিষয়। এটি সহজে বুঝানোর জন্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করুন আপনি-আমি আমাদের একটি পাখিকে ২০ মিটার দূর থেকে নির্ভুলভাবে শনাক্ত করতে পারি। অতঃপর আপনি দোকান থেকে দূরবীন কিনলেন। এখন আপনি পাখিটিকে ৪০ মিটার দূর থেকে দেখতে পারেন, আমার থালি চোখের রেঞ্জ আগের মতোই ২০ মিটার। তাহলে পাখিটি আপনার সাপেক্ষে যতটা স্টেলথ, আমার সাপেক্ষে তার চেয়ে বেশি স্টেলথ। অর্থাৎ আপনার চোখে পাখিটি যত দ্রুত ধরা পড়বে, আমার চোখে তার চেয়ে দেরিতে ধরা পড়বে। এবার পাখিকে বিমান এবং চোখকে রাডার হিসেবে কল্পনা করুন। একটি রাডারের রেঞ্জে থাকা অবস্থায় একটি বিমান যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারবে সেটাই হলো স্টেলথ। অর্থাৎ 'More Stealth, Less Detectable'। এখন কোনো রাডারের 'রেঞ্জের ভিতর' কত কিঃমিঃ পর্যন্ত 'Undetected' থাকবে সেটি বিমান ও রাডার ভেদে ভিন্ন হয়। যেমন পাখিটি আপনার অনেক কাছে উড়ে চলে আসার পর সেটি দেখার জন্য আপনার আর দূরবীন প্রয়োজন হবেনা। একইভাবে স্টেলথ যুদ্ধবিমান শত্রু রাডারের রেঞ্জের যত ভিতরে ঢুকবে ততই তার স্টেলথ ক্ষমতা হ্রাস পাবে এবং একটি সময় স্টেলথ বিমানটি রাডারে ধরা পড়বে। তাই এই শ্রেণীর বিমানের প্রধান যুদ্ধকৌশল হলো স্টেলথ থাকার সুবিধা নিয়ে রাডারকে আরো আগেই ধ্বংস করে দেয়া।

রাডার ক্রস সেকশন ও নাজি টেকনোলজির গল্প :

স্টেলথ বিমানের ডিজাইন ও স্টেলথ কোটিং :

স্টেলথ বোমারু বিমানের কার্যকারিতা সম্পর্কে একটু আগেই বলেছি। এবার বলবো স্টেলথ ফাইটার জেট নিয়ে। আধুনিক যুগের আকাশযুদ্ধ বা ডগফাইটের ধারণা পরিবর্তন করে দিয়েছে Beyond Visual Range (BVR) মিসাইল। এখন দুই শত্রু পাইলট একে অপরের বিমানকে চোখে না দেখেই ভূপাতিত করতে সক্ষম যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু হওয়া ডগফাইট বা আকাশ যুদ্ধের নিয়মের ব্যতিক্রম। এর বাইরেও অত্যাধুনিক শর্ট ও মিডিয়াম রেঞ্জ মিসাইল রয়েছে। এসব মিসাইলের সবচেয়ে কার্যকর ব্যবহার হতে পারে স্টেলথ যুদ্ধবিমানের মাধ্যমে। প্রতিটি মিসাইলের একটি নির্দিষ্ট রেঞ্জ থাকে যেই রেঞ্জে থেকে ফায়ার করলে টার্গেট মিস করার কোনো সুযোগ নেই। একে মিসাইলের No Escape Zone (NEZ) বলে। জানেন নিশ্চই যে, আধুনিক যুগের যুদ্ধবিমানগুলোতে রাডার লক নোটিফিকেশনের জন্য অত্যাধুনিক আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম এবং ধেয়ে আসা মিসাইল শনাক্তের জন্য মিসাইল ওয়ার্নিং রিসিভার থাকে। এর ফলে হামলার শিকার হলে শত্রুবিমানের পাইলট মিসাইল ফাঁকি দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা (জ্যামার/চ্যাফ/ফ্লেয়ার/ডিকয়) নিতে পারে। কিন্তু উক্ত হামলাটি স্টেলথ যুদ্ধবিমান দিয়ে করা হতো তবে ফলাফল হবে একেবারে ভিন্ন। স্টেলথ টেকনোলজির সুবিধা নিয়ে পাইলট তার মিসাইলের নো এস্কেপ জোনের ভিতরে/যত সম্ভব কাছাকাছি গিয়ে ফায়ার করবেন। এতে মিসাইলের হাত থেকে শত্রু বিমানের বাঁচার সম্ভাবনা একেবারে কমে যায়।

আকাশে স্টেলথ যুদ্ধবিমান আসলে কতটা কার্যকর সেটি সম্পর্কে একটি ঘটনা বলি।

২০১৩ সালে মধ্যপ্রাচ্যে আন্তর্জাতিক আকাশসীমায় উড়তে থাকা একটি মার্কিন এমকিউ-১ ড্রোনকে ইন্টারসেপ্ট করতে আসে দুটো ইরানি এফ-৪ ফ্যান্টম যুদ্ধবিমান। এগুলো ষাটের দশকের আমেরিকান টেকনোলজি হলেও আজকের যুগে একেবারে অচল যে তা কিন্তু নয়। ড্রোনকে রক্ষা করতে আকাশে একটু দূরেই তখন উড়ছিল দুটো এফ-২২ র্যাপ্টর যা আজ অবধি নির্মিত সবচেয়ে স্টেলথ ফাইটার জেট। সাধারণত ড্রোন প্রটেকশনের জন্য যুদ্ধবিমান থাকেনা। তবে কিছুদিন আগেই সিরিয়ার আকাশে একটি মার্কিন ড্রোন ইরানি সু-২৫ যুদ্ধবিমান কর্তৃক ভূপাতিত হয়েছিল বিধায় বাড়তি সতর্কতা নেয়া হয়েছিল। ইরানি ফ্যান্টম ড্রোনের পিছু নিয়েছে খবর পেয়ে ফ্যান্টমকে পাল্টা ইন্টারসেপ্ট করতে রওনা দেয় দুটো এফ-২২ র্যাপ্টর। ইরানি ফ্যান্টমগুলো ড্রোনের ১৬ কিঃমিঃ দূরে থাকতেই ইন্টারসেপ্টেড হয়। মজার ব্যাপার হলো হটাৎ করে একটি ইরানি ফ্যান্টমের নিচ দিয়ে উড়ে গিয়ে বামদিক দিয়ে ভোজবাজির মত উদয় হওয়ার আগ পর্যন্ত ইরানি ফ্যান্টম পাইলট মার্কিন র্যাপ্টরের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতেই পারেনি! অর্থাৎ রাডারে স্টেলথ বিমানটি ধরা পড়েনি। আন্তর্জাতিক আকাশসীমায় থাকায় ও যুদ্ধে লিপ্ত না থাকায় বিমান দুটো কেউ কাউকে হামলা করার অনুমতিপ্রাপ্ত নন। এসময় র্যাপ্টর পাইলট ইরানি পাইলটকে রেডিওতে বলেন "you really ought to go home"। বিশেষজ্ঞরা বলছেন ফ্যান্টম হয়তো রাডার বন্ধ করে প্যাসিভ মুডে (মানে ড্রোন থেকে আগত সিগন্যাল পর্যবেক্ষণ) ছিল যার ফলে র্যাপ্টর যে একদম ঘাড়ের পিছনে এসে পড়েছে সেটা টের পায়নি ইরানি পাইলট। এই ঘটনায় যদি মিসাইল ফায়ার করা হতো তবে কিছু বুঝে উঠার আগেই ফ্যান্টম ভূপাতিত হত। স্টেলথ এর বিরুদ্ধে বিমানের রাডার তেমন কার্যকর নয় বিধায় বর্তমানে ইঞ্জিনের তাপ খুঁজে বের করতে ইনফ্রারেড সার্চ এন্ড ট্র্যাক (IRST) সেন্সর আধুনিক যুদ্ধবিমানে ব্যবহার করা হয়। তবে রেঞ্জ খুবই সীমিত বিধায় আকাশ যুদ্ধে স্টেলথ ফাইটার জেট এখনও প্রায় অজেয় বলা যায়।