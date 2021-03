গান শোনা এ যুগের যেকোনো সভ্যতার একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, মানব সভ্যতার কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসেই সঙ্গীতের একটি গুরুত্ব রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায়, ইন্টারনেট আসার পরে, গত বিশ বছরে এই জগতে একটি বড় পরিবর্তন এসেছে। আমরা কীভাবে সঙ্গীত উপভোগ করতে পারি সে জায়গায় মিউজিক স্ট্রিমিং সার্ভিস একটি বড় পরিবর্তন এনেছে। এই স্ট্রিমিং সার্ভিসের শুরুর দিকে ছিল পাইরেসির ইতিহাস। পাইরেসি দিয়ে যেটা শুরু হয়েছিল, সেটা আজকে ১১ বিলিয়ন ডলারের মার্কেটে পরিণত হয়েছে, ২০১৯ সালে যা পুরো ইন্ডাস্ট্রির ৫৬ শতাংশ দখল করেছিল। গ্রাহকের সংখ্যার দিক দিয়ে এখন পর্যন্ত যে কোম্পানিটি এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী, সেটি হলো স্পটিফাই।

অ্যাপল, অ্যামাজন ও গুগলের মতো দানবাকারের কোম্পানিকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে স্পটিফাই পুরো মিউজিক স্ট্রিমিং দুনিয়াতে আধিপত্য স্থাপন করেছে। সমগ্র পৃথিবীতে স্পটিফাইয়ের প্রিমিয়াম গ্রাহক রয়েছে ১৩০ মিলিয়ন। অবশ্য, ২০১৯ সালের তথ্য অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্পটিফাই এখনো অ্যাপলের পেছনে দুই নাম্বার জায়গাতে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে, স্পটিফাই তাদের বাজার দখলের জন্যে অনেকগুলো সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেমন: কমেডিয়ান জো রোগ্যানের তুমুল জনপ্রিয় পডকাস্টটির স্বত্ব তারা কিনে নিয়েছে। আবার, কিম কারড্যাশিয়ান ও ডিসি কমিকসের সাথে চুক্তি করেছে। এসবেরই পেছনে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, শুধুমাত্র সঙ্গীত দুনিয়ার বাঁধন থেকে বের হয়ে এসে তারা পুরো অডিও ইন্ডাস্ট্রিরই জায়ান্ট হতে চায়। স্পটিফাইয়ের চিফ কনটেন্ট অফিসার ডন অস্ট্রোফ বলেছেন,

The companies that we bought and the talent that we have brought onto the platform will help us become the number one audio platform in the world.