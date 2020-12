ইন্টারনেটের দুনিয়ায় বর্তমানে ১৪০ টিরও বেশি সার্চ ইঞ্জিন রয়েছে । কিন্তু সেসব ব্যবহার করা তো দুরের কথা, আমরা ক’টারই বা নাম জানি?। সার্চ ইঞ্জিন বলতে বেশিরভাগ মানুষ গুগলকেই চিনে থাকে, তবে ইন্টারনেটের সাথে যাদের পুরনো যোগসুত্র রয়েছে এবং দীর্ঘসময় ধরে সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে আসছেন তারা গুগলের পাশাপাশি ইয়াহু-কে রাখতে চাইবেন। কেননা এই সার্চ ইঞ্জিনটিই একসময় নেটের দুনিয়ায় রাজত্ব করেছে। ২০০৫ সালে ইয়াহু ছিলো বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ওয়েবসাইটগুলোর মাঝে অন্যতম। আজকে যেমন আমরা গুগলের মেইল বা জিমেইল ব্যবহার করছি, সেসময় প্রায় অধিকাংশই ইয়াহু মেইল ব্যবহার করতো, ২০১১ সালে কদিনের জন্য শীর্ষস্থানও দখল করেছিলো ইয়াহু মেইল। কিন্তু ধীরে ধীরে গুগল যেন ইয়াহুর থেকে সবই ছিনিয়ে নিতে লাগলো। অবশেষে ২০১৬ সালের জুলাইয়ে মার্কিন টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি ভেরাইজনের কাছে ৪.৪৮The history of yahoo বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে মুল ব্যবসা বিক্রির সম্মতি প্রকাশ করে ইয়াহু। এই চুক্তিকে ফোর্বসের লেখক ব্রায়ান সলোমন প্রযুক্তি দুনিয়ার সবচেয়ে দুঃখজনক চুক্তি আখ্যায়িত করেন। ইয়াহুর পতনের সাক্ষী হয়তো আমরা সবাই কিন্তু এর গৌরবের দিনগুলো সম্পর্কে কমই জানি, চলুন জানা যাক সে গল্প।

শুরুর ইতিহাস

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ডেভিড ফিলো এবং জেরি ইয়াং এর হাত ধরে ১৯৯৪ সালে ইয়াহু তার যাত্রা শুরু করে। তবে শুরুতে কিন্তু নাম ইয়াহু ছিলো না, ডেভিড এবং জেরি তাদের ওয়েবসাইটের নাম দিয়েছিলেন - “David and Jerry’s guide to the World Wide Web” । ৯৪ সালেরই মার্চ মাসে ওয়েবসাইটটির নাম পরিবর্তন করে ইয়াহু রাখা হয়। সেসময় পুরো ইন্টারনেট জগত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিলো। তাই ওয়েবসাইটটি তৈরির মুল উদ্দেশ্য ছিলো টেলিফোন ডিরেক্টরির মতো ওয়েবসাইটের একটি ডিরেক্টরি তৈরি করা। সেসময় সদ্য দুই গ্রাজুয়েটের এই ওয়েবসাইট ছিলো প্রযুক্তিজগতের অন্যতম বৃহৎ প্রচেষ্টাগুলোর মাঝে অন্যতম।

ফিলো এবং ইয়াং Image source: Getty Images

ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের পরিচিতি সেভাবে না থাকা সত্ত্বেও নব্বই-এর দশকে ইয়াহু অনেক দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৯৬ সালে ইয়াহুর যখন প্রথম পাবলিক অফারিং হয় তখন এর মুল্য ছিলো প্রায় ৯০০ মিলিয়ন ডলার। সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় থাকলে যে সফল হওয়া সম্ভব ইয়াহু তার চরম একটি উদাহরণ। পরবর্তী দু বছরে কোম্পানিটির স্টক মুল্য প্রায় ৬০০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৮ সালের মাঝেই ইয়াহুতে যুক্ত হয় ইমেইল, শপিং, গেমস, ট্রাভেলিং, ম্যাপস, ওয়েদার, অনলাইন ম্যাগাজিন সহ নানা সেবা। ইয়াহুর শেয়ার বাড়তে বাড়তে সেই সালে মোট মুল্য গিয়ে দাড়ায় ৪০ বিলিয়ন ডলারে। ঝড়ের গতিতে যাত্রা শুরু করেছিলো ইয়াহু, সার্চ ইঞ্জিন এবং ফ্রি ইমেইল সেবা প্রদানের মধ্য দিয়ে শীঘ্রই প্রযুক্তিবাজারের শীর্ষস্থানীয় তালিকায় নাম লিখিয়ে নেয় কোম্পানিটি। তবে তখনো গুগল তার যাত্রা শুরু করেনি, কালো ছায়ার দিন যে সামনেই তা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি।

ইয়াহুর সময়গুলো ছিলো তরঙ্গের মতো- কখনো উপরে তো কখনো নিচে। ২০০০ সালে ইয়াহুর নেট মুল্য ছিলো ১২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা কোম্পানিটির ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এর পরপরই ডট কম সাইটগুলো হুট করেই অসম্ভব জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে এবং মুল্যও অত্যাধিক বেড়ে যায়। একে ডট কম ক্রাশ বা Dot com bubble বলা হয়। এসব সাইটের উচ্চমুল্যের কারণে ইয়াহুর মুল্য ধীরে ধীরে কমতে থাকে, মাত্র ২ বছরেই ১২৫ বিলিয়ন থেকে ২০০২-এ গিয়ে নেমে যায় ১০ বিলিয়নে। যা অতীত গৌরবের নিছক ছায়া শুধুই।

ইতিহাসে ইয়াহুর মার্কেট শেয়ার Image Source: Business Insider

আজকে আমরা যে সেবাগুলোকে প্রাপ্তি হিসেবে গ্রহন করি যেমন ইউটিউব, ফেসবুক এগুলোর ধারণাও জন্মেছিলো ইয়াহু থেকেই। ইউটিউবের মতো একটি প্লাটফর্ম ছিলো Broadcast.com, যা পরবর্তীতে Yahoo TV হিসেবে চালানো হয়। এছাড়া ছিলো ইন্সটাগ্রামের মতো Flickr, Evernote এর মতো Yahoo Notebook এবং Yahoo Music ছিলো সেসময়ের Spotify। তবে কোথায় হারিয়ে গেলো সেসব?

ভুল সিদ্ধান্তের পাহাড়

ইয়াহুর পতনের পিছনে হয়তো লোকেরা নানা থিওরিই দাড় করাতে পারবে, কিন্তু ইয়াহুর নেয়া সিদ্ধান্তগুলোতে যে ব্যাপক ভুল ছিলো এই কথায় সবাই সম্মতি জানাবে। গুগলের আজকের অবস্থানে আসার পিছনেও ইয়াহুর ভুলই দায়ী। ১৯৯৮ সালে স্ট্যানফোর্ডেরই দুজন পিএইচডি স্টুডেন্ট ইয়াহুর কাছে তাদের অ্যালগরিদম বিক্রির জন্য এসেছিলেন। এক মিলিয়ন ডলারে ওই অ্যালগরিদম কেনা তখন ইয়াহুর যুক্তিযুক্ত মনে হয় নি। কারা ছিলেন ওই দুই ব্যাক্তি জানেন? গুগলের প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি পেজ এবং সের্গেই ব্রিন। তাদের তৈরি পেজর‍্যাঙ্ক অ্যালগরিদমের কারণেই আজ আমরা গুগলে একটি শব্দ লিখলেই কাঙ্ক্ষিত জিনিসটি পেয়ে যাচ্ছি। গুগল ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পরেও ল্যারি এবং সের্গেই গুগলকে ইয়াহুর কাছে বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তবে ইয়াহুর তৎকালীন সিইও টেরি সেমেল তা গায়েই লাগান নি। যখন তার সম্মতি প্রদানের ইচ্ছে হলো তখন গুগলের দাম বেড়ে ৫ বিলিয়ন ডলার হয়ে গিয়েছে। ভাবা যায় যদি সেসময় গুগল বিক্রি হয়ে যেতো আজ প্রযুক্তি কোথায় গিয়ে দাড়াতো!

ওই সময়ের আশেপাশেই এক ২২ বছর বয়সি যুবক ইয়াহুর প্রস্তাবকে ফিরিয়ে দিয়েছিলো, সেই যুবকটি ছিলো মার্ক জাকারবার্গ। ১ বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে ফেসবুককে কিনতে চেয়েছিলো ইয়াহু কিন্তু জাকারবার্গ রাজি হন নি। তবে নানা উৎস হতে জানা যায় অফারটি বাড়িয়ে ১.১ বিলিয়ন ডলার করা হলেই ইয়াহু বোর্ড থেকে জাকারবার্গ বিক্রি করতে বাধ্য করা হতো।

শুধু কেনার ক্ষেত্রেই নয়, বিক্রির ক্ষেত্রেও ইয়াহু নিয়েছিলো ভুল সিদ্ধান্ত। ২০০৮ সালে মাইক্রসফট ৪৪.৬ বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে ইয়াহুকে কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করে। যা ইয়াহুর বর্তমান মুল্যের চেয়ে ঢের বেশি। কিন্তু তখন সেটিও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিলো।

ভুল বিনিয়োগ

শুরুতে বলেছিলাম আমরা আজকে যা যা ব্যবহার করছি সেসবের সাদৃশ্যকর সাইট ইয়াহুরও ছিলো, কিন্তু একটিও সফল হতে পারেনি। ১৯৯৯ সালে ইয়াহু দুটি বিখ্যাত অধিগ্রহণ চুক্তি করেছিলো, যা প্রযুক্তির ইতিহাসে অন্যতম দুটি বাজে চুক্তি হিসেবে বিবেচিত। এর মাঝে একটি Geocities এবং আরেকটি হচ্ছে Broadcast.com।

জিওসিটিস ওয়েবসাইট Image source: Fastcompany.net

সেসময়ে Geocities ইন্টারনেট বিশ্বে তৃতীয় সর্বাধিক ব্রাউজ করা সাইট ছিলো। ১৯৯৯ সালে ইয়াহু ৩.৭ বিলিয়ন ডলারে জিওসিটিস কিনে নেয়। এটি দিয়ে মুলত ব্যবহারকারীরা ইন্টারনেটে তাদের নিজেদের হোমপেজ তৈরি করতো। সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং নতুনত্ব না থাকায় ধীরে ধীরে এটিও তার ব্যবহারকারী হারাতে থাকে এবং ২০০৯ সালে এটি বন্ধ করে দেয়া হয়।

Broadcast; Image Source: Business Insider

একই বছরে অনলাইন ভিডিও স্ট্রিমিং সার্ভিস ব্রডকাস্টকে ৫.৭ বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে কিনে নেয় ইয়াহু। পরবর্তীতে ইয়াহু ব্রডকাস্ট থেকে পৃথকভাবে মিউজিক এবং ভিডিও সার্ভিস চালু করে। ভিডিও স্ট্রিমিং এর জন্য সেসময়ের ইন্টারনেট অনেক ধীরগতির ছিলো। বলা যায় ব্রডকাস্ট ছিলো সময়ের চেয়ে অগ্রসর। ইয়াহু ঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা না করতে পারলেও ব্রডকাস্টের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক কিউবান নাম কামিয়ে নিয়েছিলেন।

২০০৫ সালে ইয়াহু ফটো শেয়ারিং সাইট Flickr-কে ৩০ মিলিয়ন ডলারে কিনে নেয়। তারা এটিকে সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে রুপান্তর করতে চাইলেও দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে সেখানেও ব্যর্থ হয়। নতুনত্ব না এনে কীভাবে বাচিয়ে রাখা যায় সেটিই ছিলো মূল চিন্তা। একই সালে ইয়াহু আলিবাবার ৪০ শতাংশ শেয়ার কিনে নিয়েছিলো। পরবর্তীতে এটির কারণেই ইয়াহু দেউলিয়া হওয়া থেকে রক্ষা পায় এবং এই শতাংশের বর্তমান মুল্য প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার।

কিন্তু কেন এতো ব্যর্থতা ভর করেছিলো ইয়াহুকে? কারণ ইয়াহুর কোন সিইও-ই আদর্শ ছিলেন না। শুরু থেকেই কোম্পানিকে কীভাবে চালিত করা হবে এ নিয়ে কারোরিই স্পষ্ট কোন দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো না। তারা ছিলো না কোন সার্চ কোম্পানি, না কোন টেক কোম্পানি। ইয়াহু ছিলো একটি মিডিয়া কোম্পানি যাদের কাছে প্রযুক্তি ছিলো লাভ তৈরির একটি ক্ষেত্র। ব্যর্থতার পিছনে সিইও ছাড়াও যারা দায়ী তারা হচ্ছে কর্মীরা। অদক্ষ কর্মীতে ভরপুর ছিলো ইয়াহু। যার ফলে কোন সেক্টরেই নতুনত্ব আনতে তারা সক্ষম হয়নি । ২০১৫ সাল পর্যন্ত ইয়াহু ১১৪ টি কোম্পানি অধিগ্রহন করেছিলো যার একটিও তাদের গৌরব ফিরিয়ে দিতে পারেনি।

মেলিসা মেয়ার Image Source: Forbes

২০১২ সালে ইয়াহুতে সিইও হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন সাবেক গুগল কর্মী মেলিসা মেয়ার। ইয়াহুর ইতিহাসে এই একজনই পারতেন কোম্পানিকে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু মেলিসার আসতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিলো। সর্বস্ব হারানো কোম্পানিকে মেলিসাও ঠিকভাবে দিকনির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হন এবং শেষপর্যন্ত ২০১৬ সালে ইয়াহুর ইন্টারনেট ব্যবসার ইতি ঘটে এবং কোম্পানির বাকি অংশগুলো নিয়ে Altaba.Inc গঠিত হয়।

প্রযুক্তির স্রোতের সাথে তাল মিলাতে না পারলে বিলিয়ন ডলার কোম্পানিও যে ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে ইয়াহু তার বাস্তব উদাহরণ। ফিলো এবং ইয়াং যা তৈরি করেছেন নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার, কিন্তু তারা ইয়াহুকে পরিচালিত করতে পারেন নি। ভুল সিদ্ধান্ত ও বাজে ব্যবস্থাপনাই ইয়াহুর অস্তিত্বকে বিলীন করে দিয়েছে। ইয়াহুর নেয়া ভুল পদক্ষেপগুলো যেকোনো প্রযুক্তি কোম্পানির জন্য শিক্ষণীয় হয়ে রইবে।