সময়টা ১৩০ খ্রীষ্টপূর্ব।শিল্প ও জ্ঞানচর্চায় উৎকর্ষ সাধন করেছে চীন। চীনের হান্‌ রাজবংশ চীনকে পৃথিবীর বুকে শিল্পবিপ্লবের রাজধানী ক

রতে মরিয়া।পশ্চিমা বিশ্বের সাথে পুর্ব অর্থাৎ চীনের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছাড়া এ ধরনের লক্ষ্য পুরন করা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে তৎকালীন হান্‌ বংশ পুর্ব-পশ্চিম শিল্পবিপ্লব তৈরি করতে চীনের অর্থনীতি পশ্চিম বিশ্বের নিকট উন্মুক্ত করে দেয়। এই ব্যবসার প্রসারে পুর্ব-পশ্চিম উভয় দিক থেকে পন্য আদানপ্রদান শুরু হয়।

প্রাচীন সিল্ক রোড

অবশ্য সিল্ক রোড এর ইতিহাস আরো পুরনো যা শুরু হয় পারস্যের রয়্যাল রোড এর মাধ্যমে। পারস্য অর্থাৎ মধ্য এশিয়ায় বাণিজ্যের সম্প্রসারনের জন্য খ্রীষ্টপুর্ব ৫০০ থেকে খ্রীষ্টপুর্ব ৩০০ পর্যন্ত আকামেনিদ সম্রাজ্য রাস্তা নির্মান করে। এই বাণিজ্য পথটি ছিল সুসা, উত্তর পারস্য (বর্তমানে ইরান) থেকে এশিয়া মাইনর(বর্তমানে তুরস্ক)এবং ভুমধ্যসাগর পর্যন্ত।

পারস্য রয়্যাল রোড

There are in the world nothing in the world that travels faster than these Persian couriers. Neither snow nor rain not heat nor darkness of nights prevents these couriers from comparing their designated stages with utmost speed.

-Histories VII.98

পারস্য রয়্যাল রোড এমনভাবে বানানো যে এর সাথে সংযুক্ত পার্শবর্তী সড়ক ব্যবস্থা যুক্ত ছিল। এর মধ্যে প্রধান ছিল মেসোপটমিয়া এবং ভারতীয় উপমহাদেশ যা পরবর্তীতে স্নংযুক্ত হয় চীন এর সিল্ক রোড এর সাথে।

কিভাবে এই যাত্রাপথের নাম সিল্ক রোডঃ

আসলে সিল্ক রোড হল একটি ব্যবসায়িক স্বার্থে তৈরিকৃত যোগাযোগ ব্যবস্থা যার উদ্দেশ্যই ছিল চীনকে অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং পশ্চিমা বিশ্বে চীনের প্রভাব গড়ে তোলা। বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে চীন চা, রঙ, মুল্যবান পাথরের পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি পাঠাত সিল্ক। সিল্ক চীনা সভ্যতার ঐতিহ্যবাহী একটি পণ্য।খ্রীষ্টপুর্ব ৩৬৩০ সাল এ চাইনিজ নিওথিলিক পিরিওড এ সর্বপ্রথম সিল্ক এর ব্যবহার শুরু হয় হেনান প্রদেশে। প্রথম দিকে সিল্ক শুধু অভিজাত লোকদের পোশাক থাকলেও পরবর্তীতে সর্বস্তরের লোকজন তা পরিধান করা শুরু করে। হান্‌ রাজত্বের সময় সিল্ক মুদ্রা হিসেবেও ব্যবহৃত হতে থাকে অর্থাৎ কৃষকেরা তাদের খাজনা সিল্ক এর বিনিময়ে পরিশোধ করত।এই ধারাবাহিকতায় বর্হিবিশ্বে সিল্ক এর কদর বাড়তে থাকে এবং সিল্ক বাণিজ্য পশ্চিমে বিস্তার লাভ করে। সেই থেকে এই বাণিজ্যিক যোগাযোগ ব্যবস্থা সিল্ক রোড নামে পরিচিত।

চীনা নারীরা সিল্ক এর কাপড় বুনন করছে।

পশ্চিম ইউরোপ এ সিল্ক বাণিজ্যের বিকাশঃ

পুর্ব-পশ্চিম বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধির ফলে হান্‌ সাম্রাজ্য থেকে বাণিজ্য বিস্তার লাভ করে মধ্য এশিয়া , আনাতোলিয়া, রোমান সাম্রাজ্য,বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য এমনকি ভুমধ্যসাগর পর্যন্ত। খ্রীষ্টপুর্ব ৫৫০ সালে কন্সটেন্টিনোপল এ প্রথমবারের মত সিল্ক মথ এর ডিম নিয়ে আসেন চীনা সন্যাসীরা ,যারা বাইজেন্টাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ান এর গুপ্তচর হিসেবে কাজ করত। ডিম গুলো আনা হয়েছিল বাঁশের লাঠির ভিতরে। এভাবের মধ্য এশিয়ায় শুরু হয়ে যায় সিল্ক কালচার। থেভ্‌স, করিন্থ, আর্গস(বর্তমানে গ্রীস) হয়ে উঠে ইউরোপ এর সিল্ক বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু। ইটালি এবং ফ্রান্স এও সিল্ক শিল্প গড়ে উঠে। কিন্তু সিল্কমোথ সৃষ্ট রোগ মহামারিতে রুপ নিলে ফ্রান্স এর সিল্ক শিল্প ধ্বংস হয়ে যায় । পরবর্তীতে পাস্তুর এর প্রতিষেধক আবিষ্কার করলে ইটালির সিল্ক খারখানা গুলো কোনরকমে রক্ষা পায়।

তৎকালীন বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য

ইউরোপীও সিল্ক এর নিদর্শন



ওদিকে বাইজেন্টাঈনরা সিল্ক শিল্পকে গুরুত্বের সাথে নিলেও গুণমান রক্ষায় চীনাদের সাথে পেরে উঠতে পারেনি। তাই অনুন্নত সিল্ক এর সরবারহকারী হিসেবেই তারা সুনাম অর্জন করে।

বাইজেন্টাইন সিল্ক এর একটি নমুনা

৬ষ্ট শতাব্দীতে পারস্যে সিল্ক উৎপাদন শুরু হয়। অন্যান্য দের মত চীনাদের অনুকরন না করে তারা নিজেদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং সংস্কৃতিকে তুলে ধরে।

প্রাচীন সিল্ক রোড এর ইতিঃ

বাণিজ্য বিস্তৃতির জন্যে ইউরোপীও সভ্যতা লাভবান হতে থাকে। দীর্ঘসময় ধরে বিভিন্ন নগরী এই পথ ব্যবহার করে সমৃদ্ধ হতে থাকে। কিন্তু মংগল সাম্রাজ্য পতনের পরে এই বানিজ্যে টান পড়ে। যদিও তৈমুর লং তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার সাম্রাজ্যের উপর দিয়ে বয়ে চলা সিল্ক রোড সকলের বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করে রাখেন। ১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে তৈমুর এর মৃত্যুর পর মঙ্গল রাজবংশে অরাজকতার সৃষ্টি হয় যা ফলশ্রুতিতে সামারখান্দ যুদ্ধ বিদ্রোহে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে এবং সিল্ক রোড বন্ধ হয়ে যায়। যদিও সামারখান্দ কে পাশে রেখে পাশাপাশি অঞ্চল সমুহ দিয়ে চীনের সাথে পারস্যের বাণিজ্য তখনো অব্যাহত থাকে।

তৈমুর লং এর সাম্রাজ্য

সমসাময়িক সময়ে মধ্য এশিয়ায় গড়ে উঠে প্রভাবশালী অটোম্যান সাম্রাজ্য। অটোম্যান সুলতানেরা স্বভাবতই ইসলামিক শাসন ব্যাবস্থা পুরোবিশ্বে প্রচলন করার জন্যে আগ্রহী ছিলেন। এই পথে মুল বাধা হয়ে উঠে রোমান সাম্রাজ্য। অপরদিকে চীন থেকে মধ্য এশিয়ার উপর দিয়ে পশ্চিমে চলা বানিজ্যে রোমান সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করছিল। অটোম্যান সুলতান এটি বন্ধ করতে মধ্য এশিয়ার উপর দিয়ে ইউরোপ এ বিশেষকরে রোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্র কন্সটেণ্টিনপোল এ সবরকম পণ্য বাণিজ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে । পরবর্তীতে ১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মেহমেদ এর কন্সটেন্টিনপোল এর দখল করে নেওয়ার মাধ্যমের রোমান সম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং দীর্ঘদিনের পুর্ব-পশ্চিম বাণিজ্যের মেরুদন্ড সিল্ক রোড এর ইতি ঘটে।

অটোম্যান সাম্রাজ্যের সুচনা এবং কন্সটেন্টিনোপল এর পতন

সিল্ক রোড বন্ধ হওয়ায় তার পাদদেশে গড়ে উঠা অসংখ্য নগরী, শহর সভ্যতা ধংস হয়ে যায়। অপরদিকে স্থলপথের বাণিজ্য বন্ধ হবার পরে পশ্চিম ইউরোপ বাণিজ্যের বিকল্প ব্যবস্থা ভাবতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীতে নৌপথ এবং নৌযান এর উন্নতির ফলে নৌপথে ব্যবসা অধিক লাভজনক হয়ে উঠে। শুরু হয় পুর্ব-পশ্চিম বাণিজ্যের নতুন সম্ভাবনা।

এর মাঝে পনেরশ শতাব্দীতে স্থলপথে বাণিজ্য বন্ধ হবার পর ইউরোপীও বণিকরা চীন এ যাবার নতুন পথ খুঁজতে থাকে। ইউরোপীওরা জানতে পারে পৃথিবী গোলাকার। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপীও বণিক ক্রিষ্টোফার কলম্বাস আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে চীন যাবার পথে নতুন একটি মহাদেশ আবিষ্কার করেন। যা এখন আমেরিকা নামে পরিচিত।



একই সময়ে পুর্তগীজ নাবিক ভাস্কো ডা গামা আফ্রিকা ঘুরে ভারতীয় মহাসাগর পর্যন্ত নৌপথ আবিষ্কার করেন যা ভারতীয় উপমহাদেশ হয়ে চীন এ ব্যবসার পথ সুগম করে।

ভাস্কো ডা গামা আবিষ্কৃত নৌপথ

ষোড়শ এবং সপ্তাদশ শতাব্দীতে সিল্ক শিল্পের পরিবর্তনঃ

পনেরশ শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ায় পুর্বের সাথে স্থলবাণিজ্য বন্ধের পর পশ্চিম ইউরোপীও অঞ্চলগুলো চীনের বিকল্প খুজতে থাকে। এসময় ইরান সিল্ক শিল্প রপ্তানীর কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠে। তৎকালীন পারস্য সাফাভিদ শাসক শাহ আব্বাস (১৫৮৭-১৬২৯)ইরানকে সিল্ক ব্যবসার কেন্দ্ররুপে গড়ে তুলে যার রাজধানী ছিল ইসফাহান নগরী। এখানে ১৭শ শতাব্দী জুড়ে ডাচ্‌ এবং ব্রিটিশ বনিকদের ব্যবসার প্রতিযোগিতা চলে।



অপরদিকে অটোম্যান এবং সাফাভিদ সাম্রাজ্যের মধ্যুকার অরাজকতার জন্য ইউরোপীও বনিকদের রাশিয়ার ভলগা নদী হয়ে মস্কোভিট দিয়ে পারস্য যেতে হত। বাণিজ্য প্রসার এবং সাম্রাজ্য উন্নতির জন্যে অবশেষে অটোম্যান সাম্রাজ্য সাফাভিদ সাম্রাজ্যের সাথে চুক্তি করে । চুক্তি অনুযায়ী পশ্চিমা বনিকগণ এখন থেকে ইউরোপ থেকে ভুমধ্যসাগর হয়ে এলেপ্পো এবং আনাতোলিয়া পর্যন্ত নির্ভয়ে ব্যবসা করতে পারবে।এর ফলসরুপ আনাতোলিয়া সিল্কশিল্পের একটি কেন্দ্র হিয়ে উঠল।

ভলগা নদী হয়ে কাস্পিয়ান সাগর

অটোম্যান এবং সাফাভিদ সাম্রাজ্য

পশ্চিমা বিশ্ব থেকে চীনকে বিচ্ছিন্ন করে এভাবে মধ্য এশিয়া অঞ্চলে অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় এবং মধ্য এশিয়া ও ইউরোপ এর উন্নতি নতুন রুপ ধারণ করে।



অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপ শিল্প ক্ষেত্রে নিজেদের প্রভাব ফেলতে শুরু করে এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যের অন্যতম নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠে। প্রাচীন সিল্ক রোড ততদিনে বিলীন হয়ে গিয়েছে এবং তার সাথে বিলীন হয়েছে এর দুপাশে গড়ে উঠা অসংখ্য নগরী। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দুজন ব্রিটিশ পর্যটক রবার্ট উড এবং জেমস্‌ ডাউকিন্স্‌ পালমিরা ভ্রমন করেন যখন তারা আবিষ্কার করেন মরুভুমির মাঝে বড় বড় সুন্দর কলাম ,ধ্বংস হয়ে যাওয়া টেম্পল যেগুলো একসময়ের বিখ্যাত শহরেরই জানান দিচ্ছিল। এটাই ছিল Ancient great semitic city যা ব্যবসা পথের ট্রানপ্সিট হিসেবে ব্যাবহৃত হত। এটি বর্তমানে সিরিয়ার ১৪টি হোমস্‌ গভরনেট গুলোর একটি।

সিরিয়ায় পালমিরার বিখ্যাত ট্রায়াম্পাল আর্ক

এক শতাব্দী পর তারিম বেসিন এর উপর প্রত্নতত্ত্ববিদদের আকর্ষন সৃষ্টি হয়। তারিম বেসিন ছিল তিনটি বিখ্যাত সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু এবং একই সাথে সিল্ক রোড এর প্রধান ট্রানজিট। এর চারদিকে তিনটি সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পুর্বে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রাশিয়ান সাম্রাজ্য, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য উত্তর হতে ভারতীয় উপমহাদেশ পর্যন্ত এবং চীনা সাম্রাজ্য পশ্চিমে জিংজিয়ান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

তারিম বেসিন

এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন ইউরোপীও দেশ থেকে প্রত্নতত্ত্ববিদরা তারিম বেসিন এ অনুসন্ধান করতে আসেন এবং তাদের পাওয়া প্রমান এর ভিত্তিতে ফ্রান্স,জার্মানী,আমেরিকা,রাশিয়া,জাপান থেকে প্রত্নতত্ত্ববিদরা আসেন যৌথ অভিযান এ। তারা যা আবিষ্কার করেন তা ছিল এ যাবৎকালের মানব ইতিহাসের অন্যতম নিদর্শন গুলোর একটি। যার মধ্যে রয়েছে প্রচুর ধনসম্পদ,মুদ্রা-যা এককালের চীন হতে পারস্যের বাণিজ্যের ইতিহাস ধারন করে। বৌদ্ধ মুর্তি যা এককালে এ অঞ্চলে চীনা সন্যাসীদের দ্বারা প্রচারিত বৌদ্ধ সংস্কৃতির জানান দেয়।

অন্যদিকে দুনহুয়াং শহরে হাঙ্গেরিও-ব্রিটীশ প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার আরেল স্ট্যালিন খুঁজে পান চীনা টাং ডাইন্যাস্টীর মুল্যবান পান্ডুলিপির সংগ্রহ। এসব পান্ডুলিপি বর্তমান চীনের ইতিহাস কে নতুন রুপে লিখতে অনন্য ভুমিকা পালন করেছে।

সিল্ক রোড যে শুধু বাণিজ্যের প্রবর্তক ছিল তা নয় বরং ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যকার সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের সেতু ছিল বলা যায়। ঊনিশ শতকের অরিয়েন্টাল যুগে ইংল্যান্ড এর জর্জ IV Brighton Palace ইন্দো-পার্সিয়ান ধাঁচে তৈরি করেন এবং আসবাব পত্র তৈরি করেন চীনা ধাঁচের।ইউরোপের লোকদের মধ্যে সিল্ক এর তৈরি পোষাক পরিধানের অভ্যাস বৃদ্ধি পায়। কাস্মিরী এবং চাইনিজ সিল্ক এর তৈরি স্কার্ভ ধীরে ধীরে ইউরোপীও সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠে। ভাষা, ধর্ম, ইতিহাস এর মিশ্রন ঘটে পুরো ইউরোপ জুড়ে। পুর্ব চীন এর সিল্ক এর চাহিদা যেমন পশ্চিমে বৃদ্ধি পায় তেমন পশ্চিমে তা থেকে তৈরি বুনন, ফ্যাব্রিক এর চাহিদা পুর্ব এশিয়ায় বৃদ্ধি পায়।

Brighton Palace

সিল্ক রোড এর বর্তমান প্রেক্ষাপটঃ

সর্বোপরি এককালের বাণিজ্যিক,ঐতিহাসিক,সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনের স্বাক্ষী সিল্ক রোড সময়ের সাথে বিলীন হয়ে গেলেও তার ছাপ রেখে গেছে সংলগ্ন নগরী,জাতি,সংস্কৃতি এবং বানিজ্যে। ১৯৯০ সালে বেশ কয়েকটি এশিয়ান দেশ মিলে একটী সমঝোতা চুক্তি বাস্তবায়ন করে ঐতিহ্যবাহী সিল্ক রোড কে পুনরুদ্ধার করতে। এ উদ্দেশ্যে তিন লেন এর আন্তঃদেশীও মহাসড়ক নির্মান এর উদ্যোগ নেয়া হয়। তুরস্ক এবং ইরান এ এই সড়ক আগে থেকেই ছিল বাকি তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান,কাজাখস্তান এ সড়ক নির্মান এর কাজ হাতে নেয়া হয়। কিন্ত ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন এর পতন, ২০০১ সালের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার হামলার পর মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়া আমেরিকার প্রভাব বিস্তার, আল কায়েদা ,ইসলামিক স্টেট এর মত জংগী গোষ্ঠির তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সেখানকার অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অবস্থা নড়বড়ে হয়ে যায় এবং সিল্ক রোড এর আশা ক্রমান্বয়ে নিভে যেতে থাকে। বর্তমান সময়ে চীন নিজ অর্থায়নে পাকিস্তান,তুর্ক্মেনিস্তান,কাজাখস্তান এর সাথে পশ্চিম চীন এর সাথে সংযোগ মহাসড়ক নির্মান করছে যার কিছু অংশ কারাকোরাম পর্বতশ্রেনীর মত দুর্গম অঞ্চল হয়ে অতিক্রম করেছে। পাশাপাশি সমুদ্রপথেও বার্মা, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া,পাকিস্তান পর্যন্ত বাণিজ্যিক সমুদ্র অঞ্চল গড়ে তুলতে কিছু জায়গায় নিজ অর্থায়নে কড়া সুদে এবং শর্তে সমুদ্রবন্দর নির্মান করছে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে ঠিক কি কারনে চীন এর মধ্যপ্রাচ্যে এত বড় হস্তক্ষেপ করছে, কি কারনে সমুদ্রপথে নিজ অর্থায়নে সমুদ্রবন্দর নির্মান করে এক শতকের জন্য নিজেদের করে নেয়া, কেনই দক্ষিন চীন সাগরে সামরিক ঘাটি গড়ে তোলা ,এসব কি শুধু নতুন সিল্ক রোড এর নতুন সুচনা যার নেপথ্যে কি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে নাকি অন্য কোন কারন। নতুন সিল্ক রোড যা চীন এর বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিসিয়েটিভ নামে পরিচিত, সেটা কি চীনকে ভবিষ্যত সুপারপাওয়ার করে তুলবে আর তার পাদদেশে থাকা বাংলাদেশ সহ তৃত্বীয় বিশ্বের দেশগুলোর ভবিষ্যত এর কেমন পরিবর্তন হবে নিয়ে একটি বড় প্রশ্ন থেকেই যায়।

চীনের বেল্ট এন্ড রোড ইনিসিয়েটীভ প্রজেক্ট

