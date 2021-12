মুসলিম কিংবদন্তী বলে, দুজন দরবেশ আকাশে উড়ে উড়ে দূরের কোনো দেশ থেকে পশ্চিমে যাচ্ছিলেন। আনাতোলিয়ার মাঝামাঝি এসে একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে কি নামবো?" আরেকজন জবাব দিলেন, "নিশ্চয়ই, নামো। "(kon ya!)" এই দরবেশের চয়ন করা বাক্য থেকে শহরের নাম হয়েছে কোনিয়া।

রোমান কিংবদন্তী অনুসারে, শহরের মানুষেরা এক রাক্ষসের ভয়ে-অত্যাচারে তটস্থ ছিল। বীরযোদ্ধা পার্সিয়াস এই রাক্ষসকে হত্যা করে নগরবাসীকে মুক্তি দেন। তখন তার সম্মানে এক স্মারক নির্মাণ করা হয়, যাতে তার ছবি (Icon) খোদিত ছিল। সেখান থেকে শহরের নাম হয়েছে আইকনিয়াম।

কিংবদন্তী যা-ই হোক, নামটি হোক কোনিয়া বা আইকনিয়াম, বাস্তবে শুধু রোমান বা মুসলিম নয়, ঐতিহাসিক অনেক সভ্যতার স্মৃতিচিহ্নই ধারণ করে আছে তুরস্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই শহর। কোনিয়াকে আপনি খুঁজে পেতে পারেন জালালুদ্দিন রুমির ভালোবাসায়, নাসিরুদ্দীন হোজ্জার বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুকে বা ইউনুস এমরের শান্তি ও মানবতার বাণীতে।

আনাতোলিয়ার মধ্যভাগে অবস্থিত এই শহর ভৌগলিকভাবে মালভূমি এবং নিম্ন সমভূমি দিয়ে গঠিত। দক্ষিণ অংশ পর্বতময়, টরাস পর্বতে ঘেরা।

ইতিহাসে কোনিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব সাত হাজার বছর আগে, নিওলিথিক যুগে। এশিয়া মাইনরের এই অঞ্চলেই প্রথম কৃষিকাজ ও আগুনের ব্যবহার শুরু হয়। মানুষ সমাজবদ্ধ জীবনযাপন শুরু করে। তারপর একে একে হিট্টি, ফ্রাইজিয়ানদের হাত ধরে সভ্যতার নবসূচনা ঘটে এখানে। পার্সিয়ানদের হাত গড়িয়ে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া কোনিয়ার। রোমান রাজা ক্লডিয়াসের সময় রোমানদের অধীনে কনিয়া ছিল Claudioconium হিসেবে। খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসেও কোনিয়া গুরুত্বপূর্ণ। যীশুর শিষ্য সেইন্ট পল এই এলাকায় খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেছিলেন। কোনিয়া দশম শতাব্দীর দিকে তুর্কি অভিযানের আগপর্যন্ত বাইজেন্টাইনদের অধীনেই ছিল।

১০৭১ সালে মানজিকার্টের যুদ্ধে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের শোচনীয় পরাজয়ের পর আনাতোলিয়া হয়ে যায় সেলজুক সুলতান আলপ আরসালানের, আর কোনিয়া তুর্কিদের। আনাতোলিয়ায় সেলজুক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ১০৭৪ সালে, ইজনিক ছিল তার রাজধানী। প্রথম ক্রুসেডেে ইজনিক হারিয়ে সেলজুকরা কোনিয়াকে তাদের নতুন রাজধানী করে নেয়। পরের দু'শো বছর প্রতাপশালী সেলজুকদের সাম্রাজ্যের যোগ্য রাজধানী ছিল কোনিয়া।

সুলতান আলাউদ্দীন কায়কোবাদের সময়ে বিজ্ঞান ও শিল্পকলার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে শহরটি। সেই বারো শতক ছিল কোনিয়ার স্বর্ণযুগ। সেলজুক আমলের স্থাপনাগুলোতে সেই সোনালি ঐতিহ্যের ছাপ এখনো স্পষ্ট। সেলজুক শাসনের অবসান হলো, কোনিয়া চলে গেল কারামানিদের হাতে। তবে বেশিদিনের জন্য নয়।

উসমানিদের কাছে কোনিয়া ছেড়ে দিতে হয় কারামানিদের। তবে কারামানিরা এত সহজে কোনিয়ার মায়া ত্যাগ করেনি। উসমানিদের জ্বালিয়ে গেছে প্রতিনিয়ত। ফলাফল হিসেবে কোনিয়া সীমান্তে কারামানি-উসমানি যুদ্ধ লেগেই থাকত। পরে সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহর হাতে কারামানি রাজবংশের পতনের পর অবশ্য কোনিয়া পুরোপুরি উসমানিদের হয়।

উসমানিদের আমলেও কোনিয়া সেজেছে বিচিত্রভাবে- মসজিদ, হাসপাতাল, খানকাহ, ব্রীজসহ আরও অনেক কিছুর দ্বারা। ১৯ শতকে কোনিয়া তার সব জৌলুস হারিয়ে মৃতপ্রায় এক শহরে পরিণত হয়। সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের সময়ে কোনিয়া আবার জেগে ওঠে, শিক্ষা ও যাতায়াত ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি ও বহু পুর্নর্নির্মাণ কাজের মাধ্যমে। আর আজকের আধুনিক কোনিয়া তুরস্কের কোনিয়া প্রদেশের রাজধানী, তুরস্কের সপ্তম বৃহত্তম শহর। জালালুদ্দিন রুমির মাজার, তার সুফি জীবনাদর্শ ও অসংখ্য মসজিদে ঘেরা কোনিয়া তুরস্কের সবচেয়ে রক্ষণশীল ও ধর্মীয় মেজাজের শহরও বটে। কোনিয়ার রাস্তায় হেঁটে গেলে পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মসজিদ-মাদ্রাসার শোভা, আজানের সুর, পথচারীদের পোশাক বা আচরণের রক্ষণশীলতা ছুঁয়ে শহরের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাস ফিসফিস করে আপনার কানে এই কথাই বলে যাবে, "তুমি এখন কোনিয়ায়।"

প্রিয় পাঠক, চলুন আজ জেনে আসা যাক কোনিয়ার কোন কোন পর্যটন আকর্ষণ ঘুরে দেখলে আপনি কোনিয়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে সবচেয়ে কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। কোনিয়াযাত্রায় স্বাগতম!

