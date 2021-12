ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের উৎস অনেকের কাছে বাইবেলের ঘটনার সমসাময়িক মনে হলেও আধুনিক যুগে এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত উনবিংশ শতাব্দীতে। মধ্যযুগ থেকেই ইউরোপে থাকা ইহুদিরা বৈষম্যের শিকার হতো, তাদেরকে মূল সমাজ থেকে আলাদা করে ‘ঘেটো’তে রাখা হতো, শহরের মূল রাস্তায় প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না। কোনো মহামারী ঘটলেও দায়ী করা হতো ইহুদিদেরকে, ব্ল্যাক ডেথের সময় কয়েক হাজার ইহুদিকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে স্রেফ এই সন্দেহেই।

১৮৭০ এর দশকে রাশিয়ায় ইহুদিদের ওপর পরিকল্পিত গণহত্যা শুরু হলে সেখান থেকে অন্যত্র পালাতে থাকেন তারা। এমন সময়েই জায়োনিজমের প্রবর্তক থিওডর হার্জল দাবি করেন- ইহুদিদের নিরাপত্তার জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র প্রয়োজন, আর সেটার জন্য আদর্শ স্থান বাইবেলের পবিত্র ভূমি, অর্থাৎ তৎকালীন উসমানি সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা ফিলিস্তিন। ১৫ বছরের মধ্যে হার্জলের জায়োনিজম তত্ত্বে বিশ্বাসী প্রায় ২৫ হাজার ইহুদি তখন ইউরোপ থেকে ফিলিস্তিনে পাড়ি জমান। ১৯০১ সালে ‘পবিত্র ভূমি’ পুনঃবাস্তবায়নের জন্য ফিলিস্তিনে জমি কেনার জন্য ইহুদিরা ‘জ্যুইশ ন্যাশনাল ফান্ড’ গঠন করে, যার শর্ত হিসেবে উল্লেখ থাকে এই জমি কখনোই বিধর্মীদের কাছে বিক্রি করা যাবে না।

মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই প্রভাবশালী ধনাঢ্য ইহুদি ব্যক্তিদের অনুরোধে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদরা বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জন্য একটি স্থায়ী আবাসভূমি গড়ার প্রতিশ্রুতি দেন। উসমানি সাম্রাজ্যের পতন ঘটার পর ফিলিস্তিন ব্রিটেনের হস্তগত হয়। এই সময়েই ইউরোপ থেকে আসা ইহুদিরা দলে দলে ভিড়তে থাকে, কিনে নিতে থাকে একের পর এক জমি। উপরন্তু, ইহুদিদের জমিতে আরব শ্রমিকের কাজ করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ক্রমাগত একের পর এক অভিবাসী-ভর্তি ইহুদিদের জাহাজ বন্দরে ভেড়া শুরু করতেই স্থানীয় আরব জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে যে, শীঘ্রই তারা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবে। অন্যদিকে ইহুদিরাও নিজেদের গোপনে সশস্ত্র করতে থাকে। ১৯২০-এর দশকেই ফিলিস্তিন জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে ইহুদি-আরব দাঙ্গা।

১৯৩৭ সালে ইহুদি ও আরবদের মধ্যে সমগ্র ফিলিস্তিন দুই ভাগে ভাগ করার পরিকল্পনা ঘোষণা করা হলে আরবদের মধ্যে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে, যা কঠোরভাবে দমন করা হয়। এদিকে ইউরোপে নাৎসিদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে উদ্ধার হওয়া ইহুদিদের জাহাজ ভর্তি করে ইসরায়েলে পাঠাতে থাকা জায়োনিস্টরা, এবং এদেরকে দেখিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর ওপর চাপ দিতে থাকে ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠনের জন্য।

বিশ্বযুদ্ধের পর দুর্বল হয়ে পড়া ব্রিটিশদের ওপর পরিকল্পিত আক্রমণ করা শুরু করে ইহুদি আধা-সামরিক বাহিনীগুলো। একের পর এক আক্রমণে পর্যুদস্ত ব্রিটিশরা একপর্যায়ে ফিলিস্তিন থেকে তাদের নাগরিকদের ব্রিটেনে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। জাতিসংঘ এ সমস্যা সমাধানের জন্য আলাদা কমিটি গঠন করে। আরবদের জন্য গাজা উপত্যকা ও পশ্চিম তীর অংশ রেখে বাকি সবটুকু অঞ্চল নিয়ে ইহুদিপ্রধান ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের বিরোধিতা সত্ত্বেও দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পেয়ে জাতিসংঘে এ প্রস্তাব পাশ হয়।

১৪ মে, ১৯৪৮; ব্রিটিশরা তাদের শেষ সেনাদল ইসরায়েল থেকে সরিয়ে নেওয়ার কাজ শেষ করতেই ইহুদি নেতা ডেভিড বেন গুরিয়ন ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। দুই পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিলেও, স্বীকৃতি দিতে নারাজ আরব রাষ্ট্রগুলো ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তবে কোনো দেশই তাদের মূল সেনাদল পাঠায়নি এবং অনেকগুলো দেশ একত্রে হামলা করলেও তাদের মোট সৈন্যসংখ্যা ইসরায়েলের চেয়ে কম ছিল। এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তার করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের একটি মিত্রের প্রয়োজন ছিল, ইসরায়েল ছিল সেরকমই একটা দেশ। তাই শুরু থেকেই তাদের সাহায্য করে যাচ্ছিল যুক্তরাষ্ট্র। প্রথম আরব-ইসরায়েলি যুদ্ধ শেষে ইসরায়েল সমগ্র ফিলিস্তিনের ৭৮ শতাংশ ভূমি দখল করে নেয়, যেখানে UN Resolution 181-তে ৫৭ শতাংশ ভূমি নিয়ে ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের উল্লেখ ছিল।

১৯৫৬ সালে সুয়েজ খাল সংকটের পর ১৯৬৭ সালে ছয় দিনের যুদ্ধে মিশরের সিনাই উপত্যকা, সিরিয়ার গোলান মালভূমিসহ পশ্চিম তীর ও গাজা দখল করে নেয় ইসরায়েল। ঐ বছরেই অধিকৃত অঞ্চল থেকে ইসরায়েলকে সরে যাওয়ার জন্য জাতিসংঘে UN Resolution 242 গৃহীত হয়। রেজল্যুশনে ফিলিস্তিনিদেরকে ‘শরণার্থী’ হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং বেশ কিছু দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়। কোন কোন অঞ্চল থেকে ইসরায়েল সরে যাবে তা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ না থাকায় ইসরায়েল সমগ্র অঞ্চল থেকে সরে যেতে অস্বীকৃতি জানায়, বিশেষ করে গাজা উপত্যকা ও পশ্চিম তীর থেকে। আর এ সময় থেকেই ইসরায়েল সরকার এই দুই অঞ্চলে ইহুদি বসতি (Settlement) তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়, এবং সামরিক শাসন জারি করে।

মূলত UN Resolution 242 -এর মাধ্যমেই মার্কিন সরকার ও গণমাধ্যম ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত নিয়ে যেকোনো ঘটনায় শব্দ নির্বাচনে কৌশলী হয়ে ওঠে, যা অব্যাহত রয়েছে এখন পর্যন্ত। মার্কিন মিডিয়া কীভাবে শব্দ, প্রসঙ্গ (Context) সহ অন্যান্য দিকের অপব্যবহার ঘটিয়ে ইসরায়েল-ফিলিস্তিনি সংঘাত ভুলভাবে চিত্রায়ণ করে তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ২০০৪ সালে প্রকাশিত সুট ঝালি ও বাথশেবা রাটজকফের পরিচালিত প্রামাণ্যচিত্র ‘পিস, প্রোপাগান্ডা অ্যান্ড দ্য প্রমিসড ল্যান্ড’-এ ।

“Israel is waging a two-pronged battle: one is a military battle against the Palestinians to occupy their land, the other is a fight to occupy and control American media coverage, and keep it pro-Israel.” - Robert Jensen