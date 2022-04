ආර්මේනියාව යනු අප රටට එතරම් හුරු රටක් නොවේ. ආර්මේනියාව යනු නිරන්තරයෙන් ප්‍රවෘත්ති මවන රටක් ද නොවේ. 2020 දී ආර්මේනියා හා අසර්බයිජානය යුද්ධයකට පැටළුණු අතර ඊට පෙර ආර්මේනියාව 2018 ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යවල කතාබහට ලක් වූයේ බලයේ සිටි අගමැතිවරයාට ඉල්ලා අස්වීමට සිදු වූ ජනතා අරගලයක් සම්බන්ධයෙනි. වෙල්වට් විප්ලවය ලෙස ද හදුන්වන මෙම අරගලය මේ දිනවල ශ්‍රී ලාංකීය අපට ද මහඟූ ආදර්ශ සපයන්නකි.

සර්ග් සාර්ගියාන්, 2008 දී ආර්මේනියාවේ තෙවැනි ජනාධිපතිවරයා ලෙස තේරී පත්වන්නේ 52%ක බහුතර මහජන ඡන්දයෙනි. එම මැතිවරණයේ දී හමුදා මැදිහත්වීම් හරහා දූෂණ සිදු වූ බවට විපක්ෂයෙන් චෝදනා එල්ල විය. ඊට සමගාමී ව පැවත් වූ උද්ඝෝෂණ හමුදාව යොදා මර්දනය කිරිමට සාර්ගියාන් ආණ්ඩුව ක්‍රියා කළේ ය. රජයේ හමුදා ක්‍රියාත්මක කළ මර්දනය හේතුවෙන් අරගල කරුවෝ දස දෙනෙක් මිය ගියහ. සර්ග් සාර්ගියාන් ජනාධිපතිවරයා බලයට පත්වන්නේ ලේ තැවරුණු අතීතයක් සමඟිනි.

2013 දී පැවති ජනාධිපතිවරණයෙන් සාර්ගියාන් 59% ක බහුතර ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලැබුව ද එම ඡන්ද ප්‍රතිඵලය ද අතිශය දූෂිත බව බහුතර මතය විය. ආර්මේනියානු ව්‍යවස්ථාවට අනුව එක පුද්ගලයකුට ජනාධිපති දූර දැරිය හැක්කේ දෙවරක් පමණි. සාර්ගියාන් රුසියාවේ පුටින්ගේ ආදර්ශය අනුව යමින් 2015 දී ආර්මේනියා ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් හරහා ජනාධිපතිවරයා සතු ව පැවති බලතල අගමැතිවරයාට පවරා, ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුව හරහා තෝරා ගැනෙන බලතල නොමැති නාමික තනතුරකට පත් කළේ ය.

ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයා ආර්මේනියානු අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස 2018 අප්‍රේල් මස 17 වන දින දිවුරුම් දීමට නියමිතව සිටියේ ය. ඒ වනවිටත් ආමේනියාවේ රැකියා විරහිතභාවය 20%ක් දක්වාත්, දරිද්‍රතාව 33% දක්වාත් ඉහළ ගොස් තිබිණි. මේ සියල්ලට ම වඩා ආර්මේනියාවේ ජන සංක්‍රමණය ඉතා ඉහළ අගයක් ලෙස පැවතිනි. ආර්මේනුවන්ගෙන් මිලියන 3ක පිරිසක් ආර්මේනියාවේ ජිවත්වන අතර මිලියන 12 ක් ම ජීවත්වන්නේ ආර්මේනියාවෙන් පිටත ය. දේශපාලන වශෙයෙන් මෙන්ම සමාජීය වශයෙන් ද ආර්මේනියාව අර්බුදයට යමින් තිබිණි. සර්ග් සාර්ගියාන් ජනාධිපතිවරයා පූර්ණ බලතල සහිත අගමැති ධුරයට හුදු බල තණ්හාව පාරදැරි ව පත්වන්නේ මේ අර්බුද මධ්‍යයේ ය.

සාර්ගියාන්ගේ දුර්දාන්ත ක්‍රියාවන්ට එරෙහි ව එවකට ආර්මේනියානු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් මෙන්ම මාධ්‍යවේදියෙක් ද වූ නිකොල් පශින්යන් සමාජ මාධ්‍ය අරගලයක් අරඹන්නේ මේ අතර ය. ෆේස් බුක් හරහා ජනතාව කැඳවමින් ඔහු මේ අරගලය තනිව ම ආරම්භ කළේ ය.

නිකොල් මේ අරගලය ආරම්භ කළේ අපුරු වාක්‍යයකිනි.

ඔවුහු හොරකම් කළහ, ඔවුහු හොරකම් කරති, ඔවුහු අනාගතයේ ද හොරකම් කරන්නෝ ය. (They robbed, they rob and they will rob).