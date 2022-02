1947 වසරේ තිරගත වූ ‘කඩවුණු පොරොන්දුව' සිනමාපටයෙන් ඇරඹුණු ශ්‍රී ලාංකේය කතානාද වෘත්තාන්ත සිනමාව, සිය ගමන් මගේ වජ්‍ර ජයන්තියට මෙම වසරේ ජනවාරි 21 වෙනිදා පා තැබී ය. හැත්තෑ පස් වසරක් වයසැති ඉතිහාසයකට ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාව හිමිකම් කීව ද, මෙකී කොදෙව්වෙන් එහා ගිය ජාත්‍යන්තර සිනමා වෙළෙඳපොළක් තවමත් ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාවට හිමි ව නොමැති බව නොරහසකි. වාර්ෂිකව ලොව පුරා පැවැත්වෙන විවිධ ස්වරූපයේ හා විවිධ ප්‍රමිතියේ ජාත්‍යන්තර සිනමා උළෙල හේතුකොටගෙන, ‘ශ්‍රී ලංකාව’ නම් වූ දිවයිනේ සිනමාවක් පවතින බව ලොවට හඬ ගා කියන්නට දේශීය සිනමා නිර්මාණවේදීන්ට ඉඩ හසර හිමි ව තිබීම යම්තාක් දුරකට හෝ අස්වැසිල්ලකි.

ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොළක් මෙන්ම, සාපේක්ෂව සිනමාපට නිර්මාණයෙහිලා වූ කාලානුරූපී තාක්ෂණික මෙවලම්ද ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාව සතු නොවුනද, ජාත්‍යන්තර සිනමා උළෙලක් හා මුහුවීමට ඉඩහසරක් ලද සැණින්, එකී උළෙල නියෝජනය කරන ලොව ප්‍රබල රාජ්‍යයන් පරයා යමින් තමන් වෙත කිත් පැසසුම් ලඟා කර ගැනීමට ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාපට මෙන්ම ඒ හා සම්බන්ධිත ශිල්ප ශිල්පිනියන්ද සමත්ව තිබීම ප්‍රශංසාජනක ය. ඒ අයුරින් දශක හතක් ඉක්මවාලූ කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ ශ්‍රී ලාංකේය දීර්ඝ වෘත්තාන්ත සිනමාපට ජාත්‍යන්තරය තුළ සම්මානනීය වූ අවස්ථා අතුරින් සුවිශිෂ්ටතම අවස්ථා ගොන්න, දේශීය සිනමාවට හැත්තෑ පස් වසරක් සපිරීම වෙනුවෙන් ලියවෙන මෙකී ලිපිය තුලින් මෙසේ දිග හැරේ.

දේශීය කතානාද වෘත්තාන්ත සිනමාවේ ආරම්භය 1947 වසරේ සටහන්ව තිබුණද, මෙරට කතානාද වෘත්තාන්ත සිනමාපටයකට අන්තර්ජාතික සිනමා උළෙලක් නියෝජනය කරනු වස් මංගල දොරටුව විවරව ඇත්තේ ඊට දස වසරකට පසු 1957 වසරේය. ඒ ලොව විශිෂ්ටතම අන්තර්ජාතික සිනමා උළෙල ලෙසින් කිරුළ දරන ප්‍රංශයේ කාන්ස් සිනමා උළෙලේ ප්‍රධානතම තරගකාරී අංශය නියෝජනය කිරීමේ අවස්ථාව ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස්ගේ ‘රේඛාව’ සිනමාපටයට හිමිවීමෙනි. එහෙත්, එලෙසින් 1957 වසරෙන් ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාව ජාත්‍යන්තර ගමන් ඇරඹූවද, ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාව හට ජාත්‍යන්තර සම්මානයක් දෝත දැරීමේ පළමු අවස්ථාව උදාවන්නේ ඊට හත් වසරකට පසුය.

ඒ 1965 වසරේ ජනවාරි මස ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි නුවර පැවති 03 වෙනි ඉන්දියානු අන්තර්ජාතික සිනමා උළෙලේදී "හොඳම දීර්ඝ වෘත්තාන්ත සිනමාපටයට පිරිනමන රන මයුර සම්මානය" (Golden Peacock Award for Best Feature Film) ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස්ගේ "ගම්පෙරළිය" සිනමාපටය දිනා ගැනීමෙනි. එතැන් පටන් ගෙවීගිය 2022 ජනවාරි දක්වා වූ වසර 57 ක් පුරාවට ශ්‍රී ලාංකේය දීර්ඝ වෘත්තාන්ත සිනමාපට ජාත්‍යන්තරව ලද ජයග්‍රහණ සංඛ්‍යාව 360 කට ආසන්න වේ.

පෙරකී ලෙසින් විවිධ ස්තරයේ ජාත්‍යන්තර සිනමා උළෙල තුළ 360 කට ආසන්න අවස්ථාව ප්‍රමාණයකදී සම්මානනීයව ඇති ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාව, එදා මෙදා තුර ලද ඉහළම හෙවත් විශිෂ්ටතම ජාත්‍යන්තර සිනමා සම්මානය වන්නේ, විමුක්ති ජයසුන්දර අධ්‍යක්ෂණය කළ "සුළඟ එනු පිණිස" චිත්‍රපටය 2005 වසරේ ප්‍රංශයේ පැවති 58 වෙනි කාන් සිනමා උළෙලේදී ලද සම්මානයයි. එහිදී එම වසරේ එකී උළෙල නියෝජනය කළ නවක සිනමාකරුවන්ගේ සියලුම චිත්‍රපට අභිබවා යමින් උළෙලේ විශිෂ්ටතම කුළුදුල් සිනමා නිර්මාණයට හිමි "කැමරා දෝ සම්මානය" (Camera d'Or Award) හෙවත් "රන් කැමරා සම්මානය" දෝත දැරීමට විමුක්ති ජයසුන්දර සමත්විය.

එයින් අනතුරුව ශ්‍රි ලංකාව ලද දෙවෙනි විශිෂ්ටතම සම්මානය ලෙසින් ශ්‍රේණිගත වන්නේ, ප්‍රසන්න ජයකොඩි අධ්‍යක්ෂණය කළ "සංකාර" චිත්‍රපටය 2006 වසරේදී ඊජිප්තුවේ පැවති 30 වෙනි කයිරෝ අන්තර්ජාතික සිනමා උළෙලේදී ලද සම්මානයි. එහිදී උළෙලේ ප්‍රධානම තරගකාරී අංශය යටතේ තරග වැදුණු ප්‍රසන්න ජයකොඩි එකී අංශයේ "හොඳම අධ්‍යක්ෂකවරයාට පිරිනැමූ රජත පිරමීඩ විශේෂ ජූරි තිළිණය"ට (Silver Pyramid Special Jury Prize for Best Director) හිමිකම් කීය.

(01). ශ්‍රි ලාංකේය සිනමාව මෙතෙක් ලද ඉහළම සම්මානය අතැතිව සිටින විමුක්ති- 2005 කාන්ස් උළෙල

ශ්‍රී ලංකාව ලද ඉහළම සම්මාන ද්විත්වය අදාළ සිනමාපටවල නිර්මාණ කාර්යය වෙනුවෙන් හිමිව තිබෙද්දී, තෙවෙනි, සිව්වෙනි හා පස්වෙනි ස්ථානයන්හී ශ්‍රේණිගත වන සම්මාන ත්‍රිත්වයම රංගන කාර්යය වෙනුවෙන් රංගන ශිල්පිනියන් හට හිමිව තිබීම කැපී පෙනේ. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව ලද තෙවැනි ඉහළම ජාත්‍යන්තර සම්මානයේ හිමිකාරිත්වය ඩී.බී නිහාල්සිංහ අධ්‍යක්ෂණය කළ "මල්දෙණියේ සිමියොං" චිත්‍රපටයේ රගපෑ අනෝජා වීරසිංහ හට හිමිව ඇති අතර, ඒ 1987 වර්ෂයේ ඉන්දියාවේ නව දිල්ලි නුවර පැවති 11 වෙනි ඉන්දියානු අන්තර්ජාතික සිනමා උළෙලේදී "හොඳම නිළිය සඳහා වූ රජත මයුර සම්මානයෙන්" (Silver Peacock Award for Best Actress) පිදුම් ලැබීම හේතුකොටගෙනය.

ඉන් අනතුරුව ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාපටයක් ලද සිව්වෙනි ඉහළම සම්මානයේ හිමිකාරිත්වය විදේශීය රංගන ශිල්පිනියක් නමින් ලියවී තිබීම කැපී පෙනේ. ඒ ප්‍රසන්න විතානගේ අධ්‍යක්ෂණය කළ "ඔබ නැතුව ඔබ එක්ක" චිත්‍රපටයේ රගපෑ ඉන්දීය නිළි අංජලී පටෙල්, 2012 වසරේ ඉන්දියාවේ ගෝව නගරයේ පැවති 43 වෙනි ඉන්දියානු අන්තර්ජාතික සිනමා උළෙලේදී "හොඳම නිළිය සඳහා වූ රජත මයුර සම්මානයෙන්" (Silver Peacock Award for Best Actress) පිදුම් ලැබීම හේතුකොටගෙනය.

එයින් පසුව පස්වෙනි ඉහළම ජයග්‍රහණයේ හිමිකාරිත්වය 1975 වසරේ රුසියාවේ පැවැති 09 වෙනි මොස්කව් අන්තර්ජාතික සිනමා උළෙලේදී ධර්මසේන පතිරාජගේ " එයා දැන් ලොකු ළමයෙක්" චිත්‍රපටයේ රංගනය වෙනුවෙන් "විශේෂ ඩිප්ලෝමාවකින්" (Special Diploma- Acting) පිදුම් ලද මාලනී ෆොන්සේකාට හිමිව ඇත. එහිදී ඉතා තියුණු තරගයකින් අනතුරුව උළෙලේ "හොඳම නිළිය" සම්මානය මාලනී ෆොන්සේකාට අහිමිව ගියද, චිත්‍රපටය තුළ වූ ඇගේ රංගන විශිෂ්ටත්වය අගයනු වස් උළෙලේ අන්තර්ගත ප්‍රධානතම නිළ ජුරිය විසින් ඇයට ජූරීයේ විශේෂ ඩිප්ලෝමාව (මෙය වර්තමානයේදී විශේෂ ජූරි සඳහනකට සමාන වේ) පිරිනමා ඇත. ඒ අනුව 1975 වසරේදී ලොව තරගකාරීම අන්තර්ජාතික සිනමා උළෙල ත්‍රිත්වයෙන් එකක් ලෙසට මොස්කව් උළෙල ජගත් සිනමා උළෙල වර්ගීකරණයන් අතරට ඇතුළත්ව තිබූ නිසා, මාලනී ලද ඩිප්ලෝමාව, ශ්‍රී ලංකාව මේ දක්වා ලද පස්වෙනි විශිෂ්ටතම ඇගයීම ලෙසින් ශ්‍රේණිගත වේ.

ශ්‍රී ලංකාව මේ දක්වා ලද ඉහළම සම්මාන ලෙසින් පෙර සඳහන් කළ සම්මාන පහ ජයග්‍රහණය කළ සිනමා උළෙල හතරම, එකී වසර වලදී ලොව "ඒ" ශ්‍රේණියේ තරගකාරී සිනමා උළෙල ලෙසින් "ෆිඇෆ්ප්" ( FIAPF- International Federation of Film Producers Association) ආයතනයේ වර්ගීකරණට ලක් වූ සිනමා උළෙල වේ. එහිදී "සුළඟ එනු පිණිස" හැර අනෙකුත් නිර්මාණ හතර, අදාළ උළෙලවල ප්‍රධාන තරගකාරී අංශය යටතේ තරගවදිමින් සම්මාන ලද නිර්මාණ විය. ඒ අනුව එකී චිත්‍රපට හතර ලද සම්මාන හතර හැරුණුකොට, ෆිඇප්ෆ් අනුමත "ඒ" ශ්‍රේණියේ තරගකාරී සිනමා උළෙලක ප්‍රධානතම තරගකාරී අංශය නියෝජනය කරමින් ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාපටයක් ප්‍රධාන ජූරියේ ඇගයීමට ලක්වු අනෙක් එකම අවස්ථාව වන්නේ, 1977 වර්ෂයේ ඉන්දියාවේ නව දිල්ලි නුවර පැවති 06 වෙනි ඉන්දියානු අන්තර්ජාතික සිනමා උළෙලේදී අමරනාත් ජයතිලකගේ "සිරිපාල සහ රන් මැණිකා" චිත්‍රපටයේ රංගනය වෙනුවෙන් මාලනී ෆොන්සේකා ලද ජූරියේ "විශේෂ ගෞරව සඳහන"යි (Special Honorable Mention).

එහෙයින් මාලනී ලද එකී ඇගයීම ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ලද තවත් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලෙසින් සම්මාන ශ්‍රේණිගත කිරීම් අතරට නිරායාසයෙන්ම ඇතුළත් වේ. එසේම ෆිඇප්ෆ් අනුමත "ඒ" ශ්‍රේණියේ තරගකාරී සිනමා උළෙලක් ලෙසින් වර්ගීකරණය වන ස්පාඤ්ඤයේ සෙන් සෙබස්තියන් අන්තර්ජාතික සිනමා උළෙලේ 50 වෙනි අදියරේදී (2002 වසරේදී), සමලිංගික, ද්විලිංගික සහ සංක්‍රාන්ති ලිංගික යන තේමාවන්ගෙන් යුක්ත වූ විශිෂ්ටතම සිනමාපට උදෙසා අශෝක හඳගමගේ "තනි තටුවෙන් පියාඹන්න" සිනමාපටයට පිරිනමන ලද ‘සෙබස්ටියාන් සම්මානය’ත් (Sebastiane Award) ශ්‍රී ලාංකේය චිත්‍රපටයක් ලෝක මට්ටමෙන් ලද සුවිශිෂ්ට සිනමා සම්මානයක් වේ. එයට අමතරව ෆිඇප්ෆ් අනුමත "ඒ" ශ්‍රේණියේ තරගකාරී සිනමා උළෙලක් ලෙසින් සැලකෙන ජපානයේ ටොකියෝ අන්තර්ජාතික සිනමා උළෙලේ 14 වෙනි අදියරේදී (2002 වසරේදී), උළෙලේ තිරගත වූ "හොඳම ආසියානු චිත්‍රපටය" (Best Asian Film) ලෙසින් අශෝක හඳගමගේ "තනි තටුවෙන් පියාඹන්න" සිනමාපටය ලද සම්මානයත් ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාව ජාත්‍යන්තර තලයේ ලද ඉහළ පිළිගැනීමකට ලක්වන සම්මානයකි.

සම්මාන ලද සිනමා උළෙල අදාළ වර්ෂවලදී ෆිඇප්ෆ් අනුමත ලොව "ඒ" ශ්‍රේණියේ තරගකාරී සිනමා උළෙලක් ලෙසින් වර්ගීකරණයට ලක්ව නොතිබුනද, එකී උළෙලවලට එකී වර්ෂවලදී හිමිව තිබූ ඉහළ ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීම හේතුවෙන්, එවන් උළෙලවල ජයග්‍රහණය කළ සම්මානද ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ලද උසස් තලයේ සිනමා සම්මාන ලෙසින් සැලකේ. ඒ අනුව 1965 වර්ෂයේ ඉන්දියාවේ නව දිල්ලි නුවර පැවැති 03 වෙනි ඉන්දියානු අන්තර්ජාතික සිනමා උළෙලේදී, ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස්ගේ "ගම්පෙරළිය" සිනමාපටය ලද "හොඳම වෘත්තාන්ත සිනමාපටය සඳහා වූ රන මයුර සම්මානය"ත් (Golden Peacock Award for Best Feature Film), "හොඳම වෘත්තාන්ත සිනමාපටය සඳහා වූ විචාරක සම්මානය"ත් (Critics Prize for Best Feature Film) එවන් ස්වරූපයේ සම්මාන ද්විත්වයකි.

යම් භූගෝලීය කලාපයකට හෝ කලාපවලට අයත් රටවල සිනමාපටවලට පමණක් තරගකාරීත්වය විවෘත වූ තත්වයක් තුළ වුවද, පෙර සඳහන් කළ ස්වරූපයේ සිනමා උළෙලවලදී ශ්‍රී ලංකාව සම්මානයට පාත්‍ර වී ඇත්නම්, එකී සම්මානද ජාත්‍යන්තරව ශ්‍රී ලංකාවට ඉහළ වටිනාකමක් හිමිකර දුන් සම්මාන වේ. ඒ අනුව ආසියානු, අප්‍රිකානු හා ලතින් ඇමෙරිකානු රටවල සිනමාපටවලට පමණක් ප්‍රධාන තරගකාරී අංශය විවෘත වූ 39 වෙනි ඉන්දියානු අන්තර්ජාතික සිනමා උළෙලේදී (2008 වසරේදී) ප්‍රසන්න විතානගේ අධ්‍යක්ෂණය කළ "ආකාස කුසුම්" චිත්‍රපටයේ රංගනය වෙනුවෙන් මාලනී ෆොන්සේකා ලද "රජත මයුර විශේෂ ජූරි සම්මානය"ත් (Silver Peacock Special Jury Award), 1978 වසරේ ඊජිප්තුවේ පැවති 03 වෙනි කයිරෝ අන්තර්ජාතික සිනමා උළෙලේදී ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස්ගේ "අහසින් පොළොවට" සිනමාපටය ලද "තෙවන ලෝකයේ හොඳම සිනමාපටය උදෙසා වූ අක්නටන් තිළිණය"ත් (Akhnaton Prize for Best Film from Third World), ආසියානු හා අප්‍රිකානු රටවල සිනමාපටවලට තරගකාරීත්වය සීමා වූ සිනමා කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් විමුක්ති ජයසුන්දරගේ "අහසින් වැටෙයි" සිනමාපටයේ කැමරාකරණය වෙනුවෙන් 2009 වසරේ 06 වෙනි ඩුබායි අන්තර්ජාතික සිනමා උළෙලේදී චන්න දේශප්‍රිය ලද "හොඳම කැමරා ශිල්පියා" (Best Cinematographer- Muhr AsiaAfrica) සම්මානයත්, 2014 වසරේ නෙදර්ලන්තයේ පැවති 43 වෙනි රොටර්ඩෑම් අන්තර්ජාතික සිනමා උළෙලේදී හොඳම ආසියානු සිනමාපටය ලෙසින් ප්‍රසන්න ජයකොඩිගේ "28" චිත්‍රපටය ලද "නෙට්පැක් සම්මානය"ත් (NETPAC Award), ආසියානු ශාන්තිකර කලාපීය රටවල සිනමාපටවලට පමණක් තරගකාරීත්වය විවෘත වන ඕස්ට්‍රේලියාවේ "ඒෂීයා ෆැසිෆික් ස්ක්‍රීන් අවෝර්ඩ්ස්" උළෙලේ 14 වෙනි අදියරේදී (2021 වසරේදී) සංස්කෘතික විවිධත්වය ප්‍රවර්ධනයෙහිලා හා සුරැකීමෙහිලා උපරිම දායකත්වය ලබා දුන් විශිෂ්ටතම සිනමාපටය වෙනුවෙන් ප්‍රසන්න විතානගේගේ "ගාඩි" සිනමාපටය ලද "සංස්කෘතික විවිධත්ව සම්මානය"ත් (Cultural Diversity Award) ජාත්‍යන්තරව ශ්‍රී ලංකාවට ඉහළ වටිනාකමක් හිමිකර දුන් සිනමා සම්මාන අතර වේ.

ජාත්‍යන්තර සිනමා උළෙලවල ප්‍රසාරණයත් සමග විවිධ ශානරයේ සිනමාපට උදෙසාම වෙන්වූ සිනමා උළෙල බිහිවීම දක්නට ලැබුණි. එසේම පසුකාලීනව එකී සිනමා උළෙල අතුරින් ඇතැම් උළෙල ලොව සුපතල උළෙල බවට මෙන්ම, එකී උළෙලවල පිරිනමන සම්මාන එකී ශානරයට අදාළව ජාත්‍යන්තරයේ පිරිනමන ප්‍රමුඛ පෙළ සම්මාන ලෙසද සැලකිල්ලට ගැනුණි.

ඒ අනුව 1980 වර්ෂයේ ඉතාලියේ පැවති 10 වෙනි ජිෆෝනි අන්තර්ජාතික ළමා සිනමා උළෙලේදී ටයිටස් තොටවත්තගේ "හඳයා" චිත්‍රපටය ලද "හොඳම චිත්‍රපට කතාව සඳහා වූ පළමු තිළිණය"ත් (1st Prize for Best Film Story) , 2015 වර්ෂයේ චෙක් ජනරජයේ පැවති ස්ලීන් සිනමා උළෙලේදී ඉන්දික ෆර්ඩිනැන්ඩුගෙ "හෝ ගාන පොකුණ" චිත්‍රපටය ලද " හොඳම ළමා රංගනය උදෙසා වූ ස්ලීන් නගරයේ සම්මානය"ත් (City of Zlin Award for Best Children Performance), 2000 වර්ෂයේ ඉරානයේ පැවති 15 වෙනි ඉස්ෆහාන් අන්තර්ජාතික ළමා හා යොවුන් සිනමා-විඩියෝ උළෙලේදී "සරෝජා" චිත්‍රපටය වෙනුවෙන් සෝමරත්න දිසානායක ලද "හොඳම අධ්‍යක්ෂක සඳහා වූ රන් සමනල සම්මානය" (Golden Butterfly Award for Best Director) හා නිත්‍යවානි කන්දසාමි හා ප්‍රමුදි කරුණාරත්න සමව ලද "හොඳම ළමා නළුවා-නිළිය සඳහා වූ රන් සමනල සම්මානය"ත් (Golden Butterfly Award for Best Child Actor-Actress), 2002 වර්ෂයේ ඉරානයේ පැවති 17 වෙනි ඉස්ෆහාන් අන්තර්ජාතික ළමා සිනමා උළෙලේදී සෝමරත්න දිසානායකගේ "පුංචි සුරංගනාවී" චිත්‍රපටය වෙනුවෙන් නිත්‍යවානි කන්දසාමි ලද "හොඳම රංගනය සඳහා වූ රන් සමනල සම්මානය"ත් (Golden Butterfly Award for Best Performance), ළමා චිත්‍රපට ශානරය වෙනුවෙන් වෙන්වූ ලොව සුපතල ළමා සිනමා උළෙලවලදී ශ්‍රී ලංකාව ලද සුවිශිෂ්ට සම්මාන වේ.