ෆිලිප් පොසෝ ඩි බොර්ගෝ යනු ප්‍රංශ-කෝර්සිකානු ජාතික ව්‍යාපාරිකයෙක්. ඔහු "Champagne Pommery" නම් සුප්‍රකට ෂැම්පේන් ව්‍යාපාරයේ අධ්‍යක්ෂ ලෙසත් සේවය කළා. ඊටත් පෙරාතු ව ෆිලිප් පැරිස් නගරයේ පිහිටි "Particulier" නම් හෝටල් ව්‍යාපාරයේ හිමිකරු වූ අතර, එය ඔහුට උරුමයෙන් ලැබුණු බව පැවසෙනවා. ෆිලිප් කියන්නේ උපතින් ම ධනය උරුම කර ගත් ප්‍රභූවරයෙක්. ප්‍රංශ ආදිපාදවරයා ගේ දෙවැනි පුත්‍රයා ලෙස ඔහු හැදී වැඩුණේ මාලිගාවක යි. ෆිලිප් ගේ පරපුරත් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1500 දක්වා අතීතයට විහිදෙන, ප්‍රංශ දේශපාලනයේ වැදගත් කාර්යභාරයක් කළ පරපුරක්.

මෙලෙස ධනයෙන් සහ සමාජ තත්ත්වයෙන් ප්‍රංශයේ උපරිම තලයක සිටි ෆිලිප් ගේ ජීවිතය 1993 දක්වා ඉතා හොඳින් ගෙවී ගියා. ඉන්පසු ඔහුට උදා වුණේ කිසිදු මිනිසකුට දැරිය නොහැකි තරමේ අතිශය දුෂ්කර කාල පරිච්ඡේදයක්.

පැරග්ලයිඩිං අනතුර

1993 වර්ෂයේ එක්තරා විවේකී දිනක ෆිලිප් බොර්ගෝ "පැරග්ලයිඩිං" නම් ක්‍රීඩාවේ යෙදීම පිණිස ඇල්ප්ස් කඳුකරයේ "මවුන්ට් බිසෑන්" පෙදෙසට පැමිණියා. ෆිලිප් යනු පැරග්ලයිඩිං ක්‍රීඩාවේ අවුරුදු ගණනාවක් යෙදුණු ප්‍රවීණයෙක්. සැහැල්ලු සහ නිදහසේ පාවෙන පැරෂුටයක් ආකාර "පැරග්ලයිඩරයක්" ආධාරයෙන් උස් ප්‍රපාතයකින් පැන සිදු කරන මේ ක්‍රීඩාවට මනා පුහුණුවක් සහ ස්වයං අවධානයක් තිබීම අනිවාර්ය කරුණක්. ඉතා පළපුරුදු නියමුවකු ගේ සහභාගීත්වයෙන් නුපුහුණු සංචාරකයකුට වුවත් පැරග්ලයිඩිං අත්දැකීමක් විදිය හැකි යි.

පැරග්ලයිඩිං ක්‍රීඩාව - www.wortheverymile.com

තීරණාත්මක දිනයේ දී ෆිලිප් සිටියේ එතරම් සතුටකින් නොවෙයි. "Champagne Pommery" ව්‍යාපාරයේ ස්විස්ටර්ලන්තයට අනුබද්ධ ආයතනයක කම්කරුවන් ගණනාවක් සේවයෙන් පහ කිරීමට ගත් දුෂ්කර තීරණය ගැන ඔහු ඒ වනවිටත් සිතමින් සිටියා. ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන අතරතුර ෆිලිප් ගේ අවධානය වෙන අතකට යොමු වීමට තරම් ඒ සිතිවිල්ල ප්‍රබල වුණා.

එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඔහු ගේ පැරග්ලයිඩරය කඩා වැටුණු අතර, කොඳු ඇට පෙළ බිඳී ෆිලිප් සදාකාලික ආබාධිතයෙක් බවට පත් වුණා. ෆිලිප් ගේ බෙල්ලෙන් පහළ කිසිදු අවයවයක් ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. ඉතා ක්‍රියාශීලි දින චර්යාවක් අනුගමනය කළ ඔහුගේ ජීවිතයේ ඉතිරි භාගය සම්පූර්ණයෙන් ම පාහේ අකර්මණ්‍ය වුණා.

අනතුරෙන් පසු තමා වටා තිබූ ධන‍යේ වටිනාකම ගැන ෆිලිප්ට එතරම් හැඟීමක් නොතිබෙන්නට ඇති. මෙවැනි තත්ත්වයක පවා කොන්දේසි විරහිත ව තමා අසල රැඳෙන මිනිසුන් ෆිලිප් සතු වටිනා ම දේ වූයේ නිරායාසයෙන්ම යි. ෆිලිප් ගේ බිරිය, ඔහු රැකබලා ගන්නා බව සපථ කළත්, වසර තුනක් මුළුල්ලේ පිළිකාව සමඟ කළ දිගු සටනකින් පසු ඇය මිය පරලොව ගියා. අනතුරෙන් අත් වූ ආබාධිත ස්වභාවය සහ බිරිය ගේ මරණය නිසා ෆිලිප් ගැඹුරු මානසික අවපීඩනයකට ලක් වූ අතර, නිවසේ තනි වී සිටි ඔහුගේ සෑම අවශ්‍යතාවක් ම උදෙසා තවත් කෙනකුගේ උපකාරය අනිවාර්ය වුණා.

සෙලූ පවුලේ යක්ෂයා!

මේ අතර ෆිලිප් ගේ දෛවය වෙනස් මානයකට රැගෙන යා හැකි පුද්ගලයකු ගේ ආගමනයට අවශ්‍ය පිඹුරුපත් සොබාදහම මඟින් සකසමින් තිබුණා. අබ්ඩෙල් සෙලූ නම් වූ මේ තරුණයා, ඇල්ජීරියාවේ උපත ලබා ප්‍රංශයට සංක්‍රමණය වූ තරමක් හිතුවක්කාර ඇවතුම් පැවතුම් ඇති හාදයෙක්. දරුවන් නව දෙනකු ගෙන් යුත් විශාල පවුලක සාමාජිකයෙක් වූ අබ්ඩෙල්ගේ මේ මුරණ්ඩු ගතිගුණ නිසා සාමකාමී සෙලූ පවුලට පහළ වූ "යක්ෂයෙක්" ලෙසත් ඔහු හැඳින්වුණා.

"The Intouchables" චිත්‍රපටයේ එන දර්ශනයක් - www.rogerebert.com

වයස අවුරුදු හතරේ දී අබ්ඩෙල් පැරිසීයේ ඥාතීන් සමඟ ජීවත් වීම පිණිස ප්‍රංශයට පැමිණියා. වයස අවුරුදු 10 වනවිට තම පාසල් මිතුරන්ගෙන් භාණ්ඩ සොරකම් කිරීමට පුරුදු වූ අබ්ඩෙල්, කප්පම් ගැනීමට පවා පෙලඹුණා. ඉතා ඉක්මනින් ඔහු ගේ ක්‍රියාකලාපය ප්‍රංශ පොලීසියේ අවධානයට යොමු වූ නිසා අබ්ඩෙල්ට පාසලෙන් ඉවත් වීමට සිදු වුණා. අධ්‍යාපන‍යෙන් ඈත් වූ පසු සංචාරකයන් ගෙන් සොරකම් කිරීම සහ මුදල් පසුම්බි සොරා ගැනීම වැනි සමාජ විරෝධී ක්‍රියාවලට දායක වූ මේ තරුණයා, යොවුන් වියේදී ම සිරභාරයට ගැනුණා.

යොවුන් වියේ සිටි අබ්ඩෙල් සෙලූට තවමත් ජීවිතය හරියාකාර ව ඇරඹීමේ අවස්ථාව ලැබී තිබුණේ නැහැ. සමාජ විරෝධියකු ලෙස රජයේ භාරයේ සිටි ඔහුට තවත් අවස්ථාවක් ලබා දීමේ වැදගත්කම ඉස්මතු වූයේ ඒ නිසා යි. රැකියාවක නිරත වීමේ හැකියාව ඇත්නම් රජයේ සහාය ලැබෙන අන්දමේ වැඩසටහනකට ඔහු ඇතුළත් කර ගැනුණා. අබ්ඩෙල් ගේ උපදේශකයා රෝද පුටුවක සිටින මිනිසකුගේ සහායකයෙක් ලෙස සේවයට බැඳෙන ලෙස ඔහුට උපදෙස් දුන්නේ ඒ අනුව යි.

සම්මුඛ පරීක්ෂණය

ධන කුවේරයකු වූ ෆිලිප් බොර්ගෝ ගේ රැක බලාගන්නා ලෙස සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට මුහුණ දුන් අබ්ඩෙල්, ආරම්භයේ දී රැකියාව භාර ගැනීමට පසුබට වුණා. සිර ගත ජීවිතයෙන් ඔහුගේ ආකල්ප වඩාත් රළු වී තිබූ අතර, තමාගේ අතීතය ෆිලිප් හමුවේ දිග හැරීමට අබ්ඩෙල් එතරම් කැමැත්තක් දැක්වූයේ නැහැ. ඔහු ඒ කරුණු සැඟවීමට උත්සහ කළේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය සමත් වීමේ පරමාර්ථයකින් හෝ වඩාත් හොඳ ප්‍රතිරූපයක් උදෙසා හෝ නොවෙයි. ඔහු අකමැති නම් අකමැති යි. තමා පත්ව සිටින තත්ත්වය කොතරම් නරක වුවත්, ෆිලිප් වැනි ඉහළ පැළැන්තියේ පුද්ගලයකු ඉදිරියේ පවා අබ්ඩෙල් තම සෘජු බව රැක ගැනීමට උත්සහ කළා.

හොලිවුඩ් ප්‍රතිනිර්මාණය - www.amazon.de

ෆිලිප් ඒ වනවිට පුද්ගලයන් 90 දෙනෙකු සමඟ සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා තිබුණා. අබ්ඩෙල් තරම් වෙනත් කිසිදු අපේක්ෂයෙක් ඔහුගේ සිත් ගත්තේ නැහැ. තමාගේ තත්ත්වය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු නොකරන පුද්ගලයෙක් ෆිලිප්ට තදින් ම අවශ්‍ය වූ අතර, අබ්ඩෙල් සතුව ඒ ගුණාංගය පමණටත් වඩා තිබුණා. වරෙක ෆිලිප් එක්තරා පුවත්පතකට මෙලෙස පවසා තිබුණා.

"ඔහු නොසැලෙන සහ මූලිකත්වය ගෙන ක්‍රියාත්මක විය හැකි තැනැත්තෙක් බව මං දැන සිටියා. හිරෙන් නිදහස් වූ පුද්ගලයෙක් යන කාරණය මට අදාළ වුණේ නැහැ. ඉතින් මට ඔහු අවශ්‍ය වුණා."

අබ්ඩෙල් රැකියාවට බඳවා ගත් පසු ඔහුට වෙනම නවාතැනක් තම නිවසේ ම සකස් කර දීමට ෆිලිප් කටයුතු කළා. අබ්ඩෙල්ට ඒ නිවසේ කිසිදු අඩුපාඩුවක් තිබුණේ නැහැ.

අබ්ඩෙල් සෙලූ සහ ෆිලිප් බොර්ගෝ - www.mirror.co.uk

අහිමි වීමට කිසිම දෙයක් නැත

ෆිලිප් සහ අබ්ඩෙල් ගේ තත්ත්වය එක සමාන වුණා. ඔවුන්ට අහිමි වීමට කිසිම දෙයක් නොතිබුණු අතර, දෙදෙනා ගේ ජීවිත අරමුණුවලින් තොර වූවා. සමහර විට ෆිලිප්ට අවශ්‍ය වුණෙත් එවැනි පුද්ගලයෙක් වන්නට ඇති. අබ්ඩෙල් කවදාවත් තමාගේ මුවින් පිටවන වචනවල බරපතලකම ගැන සිතුවේ නැහැ. බොහෝ මිනිසුන්ට එය අප්‍රසන්න හැඟීම් ඇති කරවිය හැකි වුවත්, ෆිලිප් ඊට කැමැත්තක් දැක්වූවා.

"අබ්ඩෙල් මට අනුකම්පා කළේ නැහැ. ඔහු නොසැලකිලිමත්, අවිනීත සහ හාස්‍යජනක පුද්ගලයෙක්. හදිසියේ ම මං ආපසු ජීවිතය බුක්ති විඳින බවක් දැණුනා. ඊළඟට සිදු වන්නේ කුමක්දැයි මා දැන සිටියේ නැහැ."

ෆිලිප් හමුවන විට අබ්ඩෙල් යාන්තම් 21 ලැබුවා පමණ යි. ෆිලිප් ඒ වනවිට 42 හැවිරිදි වියේ පසු වුණා. අබ්ඩෙල් ෆිලිප්ගේ හැඟීම් ඒ ආකාරයෙන් ම තේරුම් ගත් අපූරු තරුණයෙක්. ෆිලිප් ගේ තත්ත්වය සලකා ඔහුට විශේෂයෙන් සැලකීමේ පිළිවෙතක් අබ්ඩෙල්ට තිබුණේ නැහැ.

"අපි අපේ ජීවන රටාවෙන් මිදීමට මඟක් සොයමින් සිටි බලාපොරොත්තු සුන් වූ දෙදෙනෙක්. එක්කෙනෙක් ගෙලෙන් පහළ අප්‍රාණික වූ ධනවතෙක්. අනෙකා සිර ගෙදරින් පැමිණ සියල්ල විනාශ කිරීමේ මානසිකත්වයක් තිබුණු තරුණයෙක්. අන්තිමේ දී සමාජ මායිම් දෙකක සිටි දෙදෙනෙක් එකිනෙකාගෙන් යැපෙන තැනට ම ආවා."

ඔවුන් ගේ අසාමාන්‍ය මිතුදම ඇරඹුණේ මෙලෙසින්. ඉන් පසු කාටවත් නොලැබෙන විදිහේ වික්‍රමාන්විත ජීවන රටාවක් ඔවුන්ට නිරායාසයෙන් ම උරුම වුණා!

"The Intouchables" සඳහා මූලාශ්‍රයක් කරගත් කෘතිය - www.amazon.com

අබ්ඩෙල් සමඟ ජීවිතය

මානසික අවපීඩනයෙන් පෙළෙන ඕනෑම මොහොතක සිය සගයා සතුටු කිරීමේ හැකියාව අබ්ඩෙල්ට තිබුණා. ෆිලිප් තම රැකබලා ගන්නාට කොතෙක් ආදරය කළා ද යත්, අබ්ඩෙල් සිය "භාරකාර යක්ෂයා" ලෙස හැඳින්වීමට ෆිලිප් පුරුදු වුණා. ඒ ඔහුගේ රළු ගති පැවතුම්වලට යටින් තිබූ මානුෂීය ගුණාංග නිසා යි. අබ්ඩෙල් සිය සගයා ගේ රෝද පුටුව වැඩි දියුණු කරමින් එයට එංජිමක් සවි කළ අතර, දෙපළට ම එය එකට ධාවනය කළ හැකි වුණා.

ෆිලිප් සහ අබ්ඩෙල්ට ම අනන්‍ය වූ විසුළු සහගත හැසිරීම් රටා ද තිබුණා. උදාහරණයක් ලෙස ෆිලිප් ගේ සුඛෝපභෝගී මෝටර් රථයක නැඟී අධික වේගයෙන් පැරීසිය වටා ගමන් කිරීම ඔවුන් ගේ විනෝදාංශයක් වූ අතර, පොලීසිය ක්‍රියාත්මක වී වාහනය නතර කළ වහාම ව්‍යාජ රෝගී තත්ත්වයක් මවා ගන්නා ෆිලිප්, වේගයට හේතුව නිරායාසයෙන් ම පොලීසියට හැඟවෙන පරිදි රංගනයක යෙදෙනවා. පොලීසිය ළඟ ම ඇති රෝහල වෙත දෙදෙනා ම පිටත් කළ අවස්ථා එමට යි. ඔවුන් අතර මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය පවා තිබුණා. මේ සියලු ක්‍රියා ෆිලිප් ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයට අහිතකර වුවත්, අබ්ඩෙල් යම් සීමාවක සිට ෆිලිප්ට ජීවිතය රිසි සේ ගත කිරීමට ඉඩකඩ සලසා දුන්නා.

"කෙසේ නමුත්, මේක පහසු ගමනක් නොවෙයි. ෆිලිප් වරක් තම ඔක්සිජන් බටය ගෙල වටා ඔතා ගනිමින් සියදිවි නසා ගැනීමට උත්සහ කළා. එවැනි ක්‍රියාවක් ගැන මෙනෙහි කළ දින ගණනාවක් තමා පසු කළ බව ඵු පවසා තිබෙනවා.. තමා අනවශ්‍ය බරක්යැ යි සිතෙන නිසාත් එවැනි හැඟීම් ඔහුට පහළ වෙනවා."

ඒ අබ්ඩෙල් සෙලූ ගේ වචන යි.

ෆිලිප් ගේ දෙවන විවාහයේ බිරිය සහ දරුවෝ - www.ranker.com

සුහද සමුගැනීම

අබ්ඩෙල් සහ ෆිලිප් හොඳ ම මිතුරන් ලෙස ජීවිතයේ බොහෝ දේවල් බෙදා හදා ගත්තා. ජීවිතය විඳින්නත් හැකි සෑම අවස්ථාවක ම උත්සහ කළා. මේ සියලු දේ මැද ඔවුන් ගේ ජීවිතවලට නොදැනුම්වත්ව ම වාගේ නැවතත් අරමුණු හමුවීම ඇරඹුණා. ඒ ඔවුන්ට සිය අනාගත සහකාරියන් මුණ ගැසීම නිසා යි. වරෙක මිතුරන් දෙදෙනා සංචාරයක් උදෙසා මොරොක්කෝවට ගිය අතර, එහි දී අබ්ඩෙල්ට තම ජීවන සහකාරිය මුණ ගැසුණා. ෆිලිප්ටත් මොරොක්කෝවේ දී සිය අනාගත බිරිය හමුවුණා. ඒ අනුව ෆිලිප් සහ අබ්ඩෙල් අතර තිබූ වෘත්තීය බැඳීම 2003 දී අවසාන වුණා.

"සහකාරියන් මුණ ගැසීමෙන් පසු අබ්ඩෙල් සහ මා අතර තිබූ සහයෝගීතාව අවසන් කිරීමට තීරණය කළා. අපි එකට ගත කළ කාලය දුකකින් හෝ අපහසුවකින් තොරව නිමාවක් දුටුවා." අබ්ඩෙල් සෙලූ ගේ කෘතිය. කවරය සඳහා "The Intouchables" හි රංගන ශිල්පීන් දෙදෙනාගේ රූපයක් යොදා තිබෙනවා - www.amazon.com

ෆිලිප් මුහුණ දෙන තත්ත්වය අනුව ඔහු සහ ඔහුගේ පවුලේ උදවිය පැරීසියේ සිට මොරොක්කෝවේ "එසුවෙරා" ප්‍රදේශයට සංක්‍රමණය වූ බව සඳහන්. එහි තිබෙන මෘදු දේශගුණය ෆිලිප් ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයට වඩාත් හිතකර වුණා. අබ්ඩෙල් නැවතත් තම උපන් දේශය වූ ඇල්ජීරියාවට පිටත් වුණා. කිසිවක් නොමැති ව සමාජයෙන් ප්‍රතික්ෂේප වූවකු ලෙස ෆිලිප් අසලට පැමිණි අබ්ඩෙල්, දැන් ව්‍යාපාරියෙක්. වෘත්තීය සහයෝගීතාව අවසාන වුවත්, ඔවුන්ගේ මිතුදම බිඳකින්වත් දුර්වල වුණේ නැහැ. අබ්ඩෙල් අවම වශයෙන් වසරකට වතාවක් හෝ ෆිලිප් මුණ ගැසීමට පැමිණෙනවා.

ෆිලිප් සහ අබ්ඩෙල් එළි දැක්වූ කෘති ගැන සාකච්ඡා කරමින් - www.mirror.co.uk

මිතුදම ලොවට කියාපෑම

මේ අපූරු මිතුදම පාදක කරගත් "Le Second Souffle (The Second Wind)" නම් ග්‍රන්ථය ෆිලිප් ගේ මූලිකත්වයෙන් 2001 දී එළි දැක්වුණා. 1998 දක්වා දෙදෙනා ගේ ජීවන අත්දැකීම් එහි අඩංගු බව පැවසෙනවා.

2012 දී අබ්ඩෙල් සෙලූ "You Changed My Life" නමින් ග්‍රන්ථයක් එළි දැක්වූ අතර, ඔහුගේ දෘෂ්ටිකෝණයට අනුව මේ අපූරු මිතුදම එහි විස්තර වෙනවා. 2011 දී "The Second Wind" ග්‍රන්ථය මූලාශ්‍ර කර ගත් "The Intouchables" චිත්‍රපටය නිකුත් වීමෙන් පසු අබ්ඩෙල්-ෆිලිප් මිතුදම ලෝක සිනමාවේ දිග් විජය කිරීම ඇරඹුණා. එහි සාර්ථකත්වය නිසා ම 1998 සිට 2004 දක්වා ෆිලිප් සහ අබ්ඩෙල් ගේ ජීවිත විස්තර කළ අලුත් "The Second Wind" සංස්කරණයක් එළි දැක්වීමට ප්‍රකාශකයන් ක්‍රියා කළා.

දකුණු ඉන්දීය ප්‍රතිනිර්මාණය වූ "Oopiri" චිත්‍රපටයත් බොහෝ දෙනාගේ ආදරය දිනා ගත්තා - www.imdb.com

ඔබ දකුණු ඉන්දීය සිනමාවට ඇලුම් කරන්නෙක් නම් මේ කතාව තරමක් හුරු පුරුදුත් ඇති. ඔව්, ඔබේ අනුමානය හරි! කාර්ති සහ නාගර්ජුන රංගනයෙන් දායක වන "Oopiri" චිත්‍රපටය "The Intouchables" හි ප්‍රතිනිර්මාණයක් වෙනවා. එමෙන් ම, හොලිවුඩයෙන් දායාද වූ "The Upside" චිත්‍රපටයත් එහි ම ප්‍රතිනිර්මාණයක්. මේ සිනමා කෘති තුනෙන් එකක්වත් ඔබ තවම නරඹා නැත්නම් එකක් හෝ නරඹන්නට කියා අප ආරාධනා කරනවා. මේ පීඩාකාරී කාලවකවානුවේ දී යම් සහනයක් ගෙන දිය හැකි වටිනා කතාවක් මේ චිත්‍රපට තුනේ ම අඩංගු යි.