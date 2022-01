ගෙවී ගිය පසුගිය කාලය ඇතුළත ලෝකයේ විවිධ ආකාරයේ ආන්දෝලනාත්මක චරිත බිහිවීම ඉතාමත් සුලබ තත්ත්වයක් බවට පත් විය. එම කාලය තුළ ලොව පුරා බොහෝ දෙනාගේ අවධානය දිනාගැනීමට Elon Musk නැතහොත් අද වන විට ලොව අංක 1 බිලියනපතියාට හැකියාව ලැබිණි.

තාක්ෂණ ලෝකයේ ඉදිරි පියවර කරා ඉතාමත් වේගයෙන් ළඟාවීමට උත්සාහ දරන Elon Musk විවිධ ආකාරයේ දියුණු, නවීන තාක්ෂණික අදහස් මෙන් ම නිෂ්පාදන ද ලොවට හඳුන්වා දීමට සමත් විය. එලෙස මෑත කාලයේ දී ඉතාමත් ජනප්‍රිය වූ ඔහුගේ සංකල්පයක් ලෙස Tesla Model Pi ජංගම දුරකථනය හඳුන්වා දීම දක්වන්නට පුළුවන. මෙම ලිපිය දිගහැරෙන්නේ Smartphone ලෝකයේ ඉදිරි පිම්ම ලෙස බොහෝ දෙනා හඳුන්වන Tesla Model Pi Smartphone දුරකථනය සම්බන්ධව යි.

පසුගිය කාලයක ඉතාලි ජාතික සංකල්පීය සැලසුම් ශිල්පී Antonio De Rosa නිකුත් කළ Tesla Pi දුරකථනයේ සැලසුම සම්බන්ධයෙන් ලොව පුරා ඉතා දැඩි කතාබහක් ඇතිවීම දක්නට ලැබිණි. Tesla සමාගම හෝ Elon Musk නිල වශයෙන් මෙම දුරකථනය පිළිබඳ ව දැනුම් දී නොමැති නමුත් යම් විශ්වාසවන්ත ආරංචි මාර්ග අනුව එම දුරකථනය පිළිබඳ ව බොහෝ තොරතුරු නිකුත් වීම සිදුවිය.

වර්තමානයේ අප භාවිත කරන දුරකථනවල සංඥා සදහා යොදා ගන්නා ක්‍රමයට වඩා වෙනස් ක්‍රමයක් මෙම දුරකථනය සඳහා යොදා ගන්නා බවට වාර්තා වී ඇත. පසුගිය කාලය තුළ Tesla සමාගම එළි දැක් වූ Starlink චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය මත පදනම් ව එය ක්‍රියාත්මක වේ.

වාර්තාවල පැවසෙන ආකාරයට Tesla Pi දුරකථනය, Qualcomm Snapdragon 898 හෝ ඊට ඉහළ මට්ටමේ Processor, 2 TB Internal Memory, 6.5 inches Super AMOLED Display, 6 GB හෝ ඊට ඉහළ ධාරිතාවක RAM, Quad Camera සහ Sub-Screen Front Camera Setup එකක් සහිත ඉහළ මට්ටමේ විශේෂාංග ඇතුළත් දුරකථනයක් වන බවට අදහස් පළ වේ. වෙනත් දුරකථන සඳහා නොමැති ඉතාමත් දියුණු තාක්ෂණික මට්ටමකින් ද එය සමන්විත බව ද ආරංචි මාර්ග පවසයි.

අද ලෝකය තුළ Elon Musk පිළිබඳ සදහන් කරන විට බොහෝ දෙනකුගේ මුවඟට නැගෙන්නේ අඟහරු තරණය කිරීමට උත්සාහ කරන මෙන් ම 2025 වන විට අඟහරු මත මිනිස් ජනාවාස ඉදිකිරීමට වෙර දරන පුද්ගලයකු ලෙස යි.

1. Star-Link චන්ද්‍රිකා ජාලය සමඟ සම්බන්ධව ක්‍රියා කිරීම

Tesla Pi දුරකථනය Star-Link චන්ද්‍රිකා ඔස්සේ සන්නිවේදනය කිරීම සදහා නිර්මාණය කර ඇති බව ආරංචි මාර්ගවල සඳහන් වේ. එමනිසා යම් දිනෙක අඟහරු මත මානව ජනාවාස ඉදිකළහොත් එහිදී ද කිසිදු ගැටලුවකින් තොර ව මෙම දුරකථන භාවිත කළ හැකි බව ඔවුන්ගේ විශ්වාසය යි.

Elon Musk ඉදිරිපත් කළ තවත් සංකල්පයක් වන්නේ Neuralink Project ව්‍යාපෘතිය යි. මෙම ව්‍යාපෘතියට අනුව මිනිසාගේ මොළය මගින් පරිගණකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පාලනය කිරීම සදහා විශේෂ තාක්ෂණයක් යොදා ගැනීමට ඔවුන් බලාපොරොත්තු වන බව දන්වා ඇත. Tesla Pi දුරකථනය සදහා ද මෙම තාක්ෂණය යොදාගන්නා බව ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

මෙම කරුණ සම්බන්ධව බොහෝ මතයන් පවතින නමුත් Elon Musk විසින් Tesla Pi සදහා මෙම තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමට යම් අදහසක් ඇති බවට ඉඟි පළකරමින් විවිධ අවස්ථාවල අදහස් ප්‍රකාශ කර ඇත.

"Definitely not. Smartwatches & phones are yesterday’s technology, Neuralinks are the future."

— Elon Musk (@elonmusk) September 14, 2020