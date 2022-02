android ජංගම දුරකථනයක් භාවිත කරන ඕනෑම කෙනෙක් තමන්ගේ දුරකථනයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබාගන්න කැමති යි. බොහොමයක් ජංගම දුරකථන නිර්මාණකරුවන් තමන්ගේ උපාංගවල පරිශීලකයන්ට අවශ්‍ය වෙන apps බොහොමයක් අඩංගු කරලා එවන්න අමතක කරන්නේ නැහැ.

ඒ කොහොම වුණත් අපි බොහෝ දෙනෙක් අපේ වැඩ පහසු කරගන්න අවශ්‍ය apps, Play Store එකෙන් තමයි ලබාගන්න පුරුදුවෙලා ඉන්නේ. මේ කියන්න යන්නේ ඔබගේ ජංගම දුරකථනයෙන් වැඩ කරගන්න උපරිමයෙන් උදව් වෙන apps කිහිපයක් ගැන යි.

Search Widget (Material You) - Yt.com

1. Search Widget: අපුරු Search Widget එකක්

නවත ම Android 12 OS එක භාවිත වෙන Pixel උපාංගවලට හරි ම ලස්සන Search box එකක් තියෙනවා කියලා ඔයාල දැකලා ඇති. Android 12 එක්ක මේ පහසුකම තවත් උපාංග බොහොමයකට ලැබෙන්න නියමිත යි. හැබැයි ඔයාලගේ device එක Android 12 වලට සහාය දක්වන්නේ නැති වුණත් මේ අපුරු Search box එක ඔයාගේ දුරකථනයට ගන්න Search Widget (Material You) ඔබට පහසුකම ලබා දෙනවා. Pixel search box එක වගේම මේක සතුවත් ඔයාගේ Wallpaper එකේ පාට අනුව ඉබේ ම වෙනස් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතර ව ඔබේ කැමැත්ත පරිදි සම්පුර්ණයෙන් ම එය සතුව තියෙන buttons වෙනස් කරගන්නත් ඔයාට පුළුවන්. ඔබ third-party launcher එකක් භාවිත කරනවා නම් මෙය වඩාත් හොඳින් ඔබට භාවිත කරන්න හැකි වේවි.

Refresh Rate එක වැඩි කරන SmartHertz - Playstore

2. Phone Refresh Rate එක වැඩි කරමු ද?

ඕනෑම ෆෝන් එකක Refresh Rate එක වැඩි කරගන්න එක දැන් ඉස්සර තරම් අමාරු නැහැ. ගොඩක් දුරකථනයෙන් Games ගහන අයට නම් මේ app එක ගොඩාක් වැදගත් වේවි. ඊට අමතර ව එදිනෙදා වැඩක් වුණත් ගොඩක් smooth කරගන්න ඔබගේ ජංගම දුරකථන අත්දැකීම smooth කරගන්නත් මේ app එක ඔයාට උදව්වක් වෙන බව විශ්වාසයි. App එකේ නම තමයි SmartHertz කියන්නේ. මේක හැම දුරකථනයකට ම වැඩ කරයි කියන එක නම් කියන්න අමරුයි. හැබැයි මේක නොමිලේ download කරලා කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අත්හදා බලන්න ඔයාට පුළුවන්. ඒවගේම කියන්න ඕනේ ගොඩක් ඉහළ refresh rate එකක දී බැටරිය බහින එක ටිකක් වැඩිපුර සිද්ධ වෙනවා. මේනිසා අවශ්‍ය appsවලට විතරක් මේ app එක භාවිත කරන්න.

Cleanfox Inbox newsletters cleaner - YT.com

3. Spam Emailවලට තිත තියන Inbox newsletters cleaner

Email ලිපිනය භාවිත කරන ඕනෑම කෙනකුට Spams, News Letters, Promotional Email කියන්නේ කරදරකාරී දේවල්. මේ Gorilla Mail වගේ තාවකලික Email ක්‍රමවේදයක් භාවිත නොකරනවා නම් ඔබට මේ ගැටලුව අනිවාර්යයෙන් ම තියෙනවා ඇති. මේකට කරන්න තියෙන එක පහසුම විසඳුමක් තමයි Inbox newsletters cleaner එකක් භාවිත කරන එක. ඉතාම පහසුවෙන් ඔයාගේ සම්පුර්ණ Inbox එකම ස්පෑම් ෆ්‍රී කරගන්න ඔයාට පුළුවන් වේවි.

Charging Animation වෙනස් කරන අලුත් විදිහ Pika! Charging show

4. Charging Animation වෙනස් කරන අලුත් විදිහ Pika! Charging show

Phone එක charge කරන්න plug කරනකොට පෙන්නන animation එක වෙනුවට ඔයා කැමති ඕනෙම animation එකක් හරි ඔයාගේ Gallery එකේ තියෙන video එකක් හරි දාගන්න කැමති ද? එහෙනම් මේ app එක ඔයාට හොඳටම ගැළපෙන එකක්. නොමිලේ භාවිත කරන්න පුළුවන් ලෙස නිර්මාණය කරලා තියෙන මේ app එකේ premium animations වෙනම දැකගන්න පුළුවන්. මුදල් නොගෙවා app එක තුළින් ම ads බලලා rewardවලින් ඒවා unlock කරගන්න ඔයාට පුළුවන්. ඒ විතරක් ම නෙමෙයි මේ app එකේ wallpaper gallery එකකුත් ඔබට දැකගන්නට පුළුවන් වෙනවා.

ගමනාන්තයට ලඟා වෙනකම් සුව නින්දකට මග සලසන Are We There Yet

5. ගමනාන්තයට ළඟා වෙනකම් සුව නින්දකට මග සලසන Are We There Yet

පොදු ප්‍රවාහන ක්‍රමවේදයන් භාවිත කරන ඔබටත් මටත් ඇතුළු බොහෝ දෙනකුට බස් රථ කෝච්චි ඇතුළේ එක වරක් හෝ නින්ද ගිහින් තියෙනවා. පෞද්ගලිකව මට නම් බහින තැන වැරදිලා අකරතැබ්බ කිහිපයකටත් මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ සියල්ලට විසඳුම් අරගෙන Are We There Yet app එක දැන් නොමිලේ ඔබට download කරගන්න පුළුවන්. ඔබේ ගමනාන්තය ලකුණු කරලා කොයි තරම් දුරකට පෙර ඔබට දැනුම් දෙන්න අවශ්‍යද කියන එක app එකට ඇතුළු කරන්න විතරයි ඔබට තියෙන්නේ. ඔබ ගමනාන්තයට ළඟා වෙනකම් සුව නින්දක් දාන්න මේක ඔබට උදව් වේවි. කොහොම වුණත් මේ වසංගත සමයේ නම් පොදු ප්‍රවාහන ක්‍රමවේද භාවිතයේ දී ප්‍රවේසම් වෙන්න වගබලා ගන්න.

ජංගම දුරකථන ආරක්ෂකයා Don't touch my phone - YT.com

6.ජංගම දුරකථන ආරක්ෂකයා Don't touch my phone

ඔබේ කාර්යාලයේ හෝ නිවසේ මේසයක් මත, එසේ නැති නම් ඔබ ආහාර ගන්නට යන අවන්හලේ මේසයක් මත ඔබේ ජංගම දුරකථය දමා සමහර අවස්ථාවල ඉවතට යාමට සිදු වෙන අවස්ථා ඕනෑ තරම් ඇති. එවැනි අවස්ථාවක ඔබේ ජංගම දුරකථනය කෙනෙක් සොරා ගත්තොත් විශාල ගැටලු ගණනාවකට මුහුණ දෙන්නට සිදුවෙනවා. Don't touch my phone app එක ඔබේ සහායට එන්නේ අන්න එවැනි අවස්ථාවලදී යි. ඔබ කොහේ හෝ තැනක ඔබේ ජංගම දුරකථනය දමා යනවා නම් මේ යෙදුම ක්‍රියාත්මක කර එය දමා යන්න. යම් අයකු ඔබේ ජංගම දුරකථනය තිබෙන තැනින් එසවූ සැණින් විශාල නාදයක් නිකුත් වීම සිදු වෙනවා. එය නවත්වන්නට නම් app එක setup කරද්දී ඇතුළු කළ පින් අංකය හෝ ඔබේ ඇඟිලි සලකුණ අවශ්‍ය වෙනවා.