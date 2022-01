යුක්රේන රජයේ වෙබ් අඩවි ගණනාවක් ඉලක්ක කරගෙන විශාල සයිබර් ප්‍රහාරයක් දින කිහිපයකට පෙර එල්ල වුණා. මේ විශාල සයිබර් ප්‍රහාරයෙන් යුක්රේන රජයේ වෙබ් අඩවි ගණනාවක් අකර්මණ්‍යය වුණ සේම දත්ත ගබඩා රැසක් ඒ නිසා විනාශ වුණා. මේ සයිබර් ප්‍රහාරයේ වගකීම නම් කිසිම සයිබර් අපරාධකරුවන් පිරිසක් භාරගෙන නැහැ. කොහොම නමුත් මේ ප්‍රහාරය සිදු කළ බවට සැක පළ වෙන්නේ රුසියාව දෙසට යි.

යුක්රේනය රුසියාවට චෝදනා නඟමින් තව දුරටත් සඳහන් කරන්නේ මෙය යුක්රේනය පමණක් ඉලක්ක කරගෙන සිදු කළ ප්‍රහාරක් නොවන බවත්, යුරෝපය ඉලක්ක කරගෙන රුසියාව එල්ල කිරීමට සුදානම් වන දැවැන්ත ප්‍රහාරයක ආරම්භය බවත් ය. මේ දැවැන්ත ප්‍රහාරයට රුසියානු රජයේ සහ ක්‍රෙම්ලිනයේ සම්බන්ධයක් ඇති බවටත් යුක්රේනය දෙසින් චෝදනා එල්ල වෙනවා. කොහොම නමුත් මේ සයිබර් ප්‍රහාරය නිසා ම තවත් රටවල් කිහිපයක් ම තම රටවල්වල සයිබර් ආරක්ෂණ විධි විධාන තර කරන්න පියවර ගනිමින් ඉන්නා බව විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කරනවා.

යුක්රේනයට වසර 54කින් සිදු වූ දරුණුත ම ප්‍රහාරක් ලෙස සැලකෙන මෙය මේ වන විට රජයේ ආයතන 70කට පමණ බලපෑම් කර තිබෙනවා. ඒ වෙබ් අඩවි හරහා සිදු කෙරෙන ක්‍රියාවලින් රාශියක් සම්පුර්ණයෙන් ම පාහේ අඩපණ කරවන්නට මේ ප්‍රහාරය සමත් වුණා.

මීට පෙර මේ මට්ටමට යුක්රේනයට දැවැන්ත ම සයිබර් ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණේ 2015 වසරේදී යි. එය වසර දෙකක් පුරාවට ම යුක්රේනය වෙත දැඩි බලපෑම් එල්ල කළා. මෙම ප්‍රහාරය පිටුපසත් රුසියාව සිටින බවටයි එකලචෝදනා එල්ල වුණේ. කොහොම නමුත් මෙවර ප්‍රහාරයත් 2015 සිදු වූ ප්‍රහාරයට සමාන බවට Microsoft Threat Intelligence Center විශේෂ ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. මේ ප්‍රහාරයේ ඉලක්ක වෙන්නෙත් මයික්‍රසොෆ්ට් සමාගමේ වින්ඩොව්ස් මෙහෙයුම් පද්ධති ආශ්‍රිත ව ක්‍රියාත්මක වන පරිගණක සහ සර්වර්ස්.

පරිවේෂණ සාක්ෂි නිසා ම මේ දැවැන්ත සයිබර් ප්‍රහාරය පිටුපස රුසියානු රජයේ හස්තයක් සහ න්‍යාය පත්‍රයක් ක්‍රියාත්මක වන බවට මතුවෙන සැක නම් තවත් තීව්‍ර වෙනවා. මේ මොහොත වෙනකොට නම් ක්‍රෙම්ලිනය දෙසින් මේ ගැන කිසිදු නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර තිබෙන බවක් අපිට දැකගන්නට ලැබෙන්නේ නම් නැහැ.

ransomware එකක් හෝ Malware එකක් ලෙස බැලු බැල්මට පෙනෙන මේ වයිරසය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ පරිගණකය ක්‍රියාවිරහිත කළ මොහොතෙදී ම යි. මේ ransomware එක හාර්ඩ් ඩිස්ක් එකේ දත්ත කියවීමට උපකාරී වන අතිශය වැදගත් කොටසක කේත වෙනස් කරනවා. ඉන් අනතුරුව ඔබ එය භාවිත කරන්නට සුදානම් වෙද්දී පහත කප්පම් ඉල්ලීමේ පණිවිඩය ඔබේ දර්ශන තිරයේ සටහන් වෙනවා.

Your hard drive has been corrupted.

“In case you want to recover all hard drives of your organization, You should pay us $10k via bitcoin wallet 1AVNM68gj6PGPFcJuftKATa4WLnzg8fpfv and send message via tox ID 8BEDC411012A33BA34F49130D0F186993C6A32DAD8976F6A5D82C1ED23054C057ECED5496F65 with your organization name.

“We will contact you to give further instructions.”