පසුගිය දිනෙක පැවති තම වාර්ෂික Tech Summit එකේ දී Qualcomm සමාගම ඔවුන්ගේ නවත ම Snapdragon 8 Gen 1 chip එක පිළිබඳ ව නිල වශයෙන් නිවේදනය කළා. මේ සමඟ ම නව පරම්පරාවේ chip ඇතුළත් එළඹෙන වසරේ නිකුත් වීමට නියමිත පෙරළිකාර දුරකථන ගණනාවක් පිළිබඳත් අනාවරණය වුණා.

කොහොම වුණත් මේ නව Snapdragon 8 Gen 1 chip එක ගැන මේ වෙද්දීත් විවිධාකාර රතු එළි දැල්වෙමින් පවතිනවා. ඒකට හේතු ගණනාවක් බලපාල තියෙනවා. ඒ අතරින් Privacy පිළිබඳ ගැටලු සහ යම් යම් දුරකථනවල Prototype දුරකථන overheat වීමේ ගැටලුත් දැනටමත් වාර්තා වෙමින් පවතිනවා.

බොහෝ දෙනකුට අමතක වුණත් අද වෙද්දී අපේ Smart ජංගම දුරකථනය ඔබට හැම විට ම සවන් දෙමින් ඉන්නේ. “Hey Siri” එහෙම නැති නම් “Hey Google” යන විධානය දුන් සැණින් අපි බොහෝ දෙනකුගේ ජංගම දුරකථන තුළ ඉන්න Virtual Assistant අවදි වෙලා අපේ විධාන බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා. මේ Virtual Assistantට අමතර ව කියන දේවල් එක්ක සහ කතා කරන දේවල් අනුව අපි ට්‍රැක් වෙනවා සහ ඒ අනුව ඇඩ්ස් වගේ දේවල් සමාජ මාධ්‍යවල පෙන්වනවා කියන එක සුලබ ව මතුවෙන චෝදනාවක්.

ඒත් බහුතරයක් මේක බැහැර කරන්නේ එය එතරම් වැදගත් නොවන බව සිතන නිසා යි. හැම විට ම ඔබ දෙසත් වටපිටාව දෙසත් බලන් ඉන්න ALWAYS-ON CAMERA පහසුකමක් පරිශීලකයන් වෙත ලබාදෙන්න හැකියාවක් ජංගම දුරකථන සමාගම් වෙත ලබා දෙන්න Snapdragon 8 Gen 1 සමඟින් හැකි වෙනවා. මේ පහසුකමේ ආරක්‍ෂිත බව පිළිබඳ ව Qualcomm සමාගම නැවත නැවතත් සහතික වුණත් මෙහි ආරක්ෂණ දුර්වලතාවක් මඟින් යම් කෙනකුගේ දුරකතනයක් වෙත ඇතුළු වෙන්න හැකර් කෙනකුට එතරම් කාලයක් ගත වෙන එකක් නැහැ.

Motorola සමාගමේ General Manager Chen Jin ඔවුන් එළඹෙන වසරේ නිකුත් කිරීමට නියමිත Flagship දුරකථනය සහ එහි නිමාව පිළිබඳව චීන බ්ලොග් අඩවියක් වන Weibo වෙත කරුණු අනාවරණය කර තිබුණා.ඒ අතරින් විශේෂ තැනක් ගන්නේ aluminum alloy frame එක යි. මෙය දුරකතනයේ නිපදවෙන තාපය පිටටත රැගෙන යමින් උපාංගය සිසිල් කිරීම සිදු කරනවා.

කොහොම නමුත් ජංගම දුරකථන සහ ඒවායේ පැමිණීමට නියමිත පහසුකම් පිළිබඳ සැමට පෙර ලෝකයට එළි කරන @iceUniverse මේ නව Snapdragon 8 Gen 1 හි heating issues තිබිය හැකි බවට ඉඟි පළ කර තිබෙනවා. මේ ප්‍රකට Twitter ගිණුම හරහා බොහෝ විට අනාවරණය වන කරුණු සත්‍ය වන නිසාම දැන් තාක්ෂණික ලෝකයත් උණුසුම් වෙන්නට පටන් අරන් තිබෙනවා. පහතින් තිබෙන්නේ ඔහු පළ කළ ට්විට්ටර් පණිවිඩය යි.

On moto phones, the extreme test of Snapdragon 8 Gen1 is very hot. Please be mentally prepared, 2022 may be “HOOOT”year for Android phones. - Ice universe (@UniverseIce) December 9, 2021