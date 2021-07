তুরুপের তাস কোডব্রেকার

অপারেশন প্রস্তুতি

কিলার ফ্লাইট

শিল্পীর চোখে অপারেশন ভেনজেন্স এর আকাশযুদ্ধ; Image source : sofrep.com

বার্বার এবার দ্বিতীয় টার্গেটের দিকে নজর দেন। কারণ তিনি জানতেন না কোন বিমানে এডমিরাল ইয়ামামোতো আছেন। তাই দুটো বিমানই ধ্বংসের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আক্রমণ এড়াতে নিচু হয়ে উড়তে থাকা দ্বিতীয় বেট্টিকে শনাক্ত করে ধাওয়া শুরু করেন তিনি। কিন্তু তার বিমানকে আরেকটি জিরো ফাইটার ধাওয়া শুরু করে। বার্বার জাপানি পাইলটের সাথে পর্যাপ্ত দূরত্ব বজায় রেখে দ্বিতীয় বোম্বারের পিছু নেন। কিন্তু আগেই কে যেন উক্ত মিতসুবিশি জি-৪এমকে ধাওয়া শুরু করছে! রেডিওতে কথা বলে নিশ্চিত হন যে সেটি লেফটেন্যান্ট হোমসের বিমান। অবশেষে তিনি এক্সটার্নাল ফুয়েল ট্যাংক ফেলে আক্রমণে যোগ দিয়েছেন।

হোমস গুলি করে বেট্টির ডান ইঞ্জিন ক্ষতিগ্রস্ত করেন। এটি সাদা ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গতি কমতে শুরু করায় ও নিজের উচ্চগতির কারণে উইংম্যান রেমন্ড হাইন বাম ইঞ্জিনে গুলি করার সুযোগ মিস করেন। এদিকে লেফটেন্যান্ট রেক্স টি. বার্বারের যেন শিকারি টি-রেক্স ডাইনোসরের ন্যায় ক্ষুধা পেয়েছে। তিনি উড়ে এসে ক্ষতিগ্রস্ত বেট্টিকে খুব কাছ থেকে গুলি করেন। এতে বিমানের ধাতব টুকরাগুলো বার্বারের বিমানে আঘাত করে। ফলে সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হলেও পি-৩৮ বিমানটি তখনও পাইলটের নিয়ন্ত্রণে ছিল। অন্যদিকে জাপানি বোম্বারটি অগভীর পানিতে ক্রাশ ল্যান্ডিং করে। আক্রমণ শেষ হওয়ার পর বার্বার, হোমস, হাইন তিনজনেই এবার জিরো ফাইটারের পাল্টা আক্রমণের শিকার হন। তারা এঁকেবেঁকে মেশিনগানের গুলি ফাঁকি দিতে শুরু করেন। বার্বারের বিমানে ১০৪টি গুলি বিদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু কীভাবে যেন তার বিমান তখনও উড়ছিল।

সংক্ষিপ্ত ঐ আকাশযুদ্ধে লেফটেন্যান্ট হোমস ও বার্বার দুজনেই দুটি জিরো ফাইটার ভূপাতিত করার দাবি করেন। কিন্তু জাপানি ওয়্যার লগ অনুযায়ী সেদিন কোনো জিরো ফাইটার ভূপাতিত হয়নি। লেফটেন্যান্ট হাইনের বিমানের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। তিনি জিরো ফাইটারের গুলিতে ভূপাতিত হয়েছেন নাকি জ্বালানি শেষ হয়ে সাগরে পতিত হয়ে মারা গেছেন তা আর জানা যায়নি। তার লাশও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ততক্ষণে ব্যাকআপ ফাইটাররা এসে পড়েছে। ভিআইপিদের হারিয়ে বিপর্যস্ত জাপানি পাইলটরা রণে ভঙ্গ দেয়। বুগেনভাইল বিমানঘাঁটি থেকে রিএনফোর্সমেন্ট না আসায় মেজর মিচেল সবাইকে নিয়ে গুয়াডালক্যানেলে ফিরে যাওয়ার পথ ধরেন। একমাত্র লেফটেন্যান্ট হোমস জ্বালানির অভাবে ফিরে যেতে পারবেন না ভেবে রাসেল আইল্যান্ডে মার্কিন সেনাঘাঁটিতে ল্যান্ড করতে বাধ্য হন। টপ কাভারের দায়িত্বে থাকা চার বিমানের সাথে এসকর্ট বিমানের গুলিবিনিময় হয়েছিল বটে। কিন্তু কোনো পক্ষের বিমানই ভূপাতিত হয়নি।

অপারেশন ভেনজেন্সে অংশ নেয়া পাইলটগণ। পাশের ছবিতে কিলার গ্রুপের জীবিত ফিরে আসা তিন পাইলট

ল্যানফিয়ের (বামে), হোমস (মাঝে) এবং বার্বার (ডানে); Image source : defensemedianetwork.com

সংক্ষিপ্ত সেই আকাশ যুদ্ধে ক্যাপ্টেন থমাস ল্যানফিয়েরের ভূমিকা কী ছিল তা নিয়ে ইতিহাসবিদগণ নিশ্চিত নন। তবে অনেকেই তাকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করেন। তিনি একটি জিরো ফাইটার ভূপাতিত করার দাবি করেন যা যুদ্ধে অংশ নেয়া জাপানি জিরো ফাইটার পাইলট ও ওয়্যার লগের বক্তব্য থেকে সত্যতা পাওয়া যায় না। ক্যাপ্টেন ল্যানফিয়ের সেই দাবি তো করেছেনই, এমনকি ইয়ামামোতোর বিমানও ভূপাতিত করার দাবি করেন! কিলার গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে তার দেয়া আফটার একশন রিপোর্টকেই কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত ধরে নেয়। যদিও পরবর্তীতে এই কৃতিত্ব লেফটেন্যান্ট রেক্স টি. বার্বারকেই দেয়া হয়। তার ভূপাতিত করা প্রথম বিমানেই এডমিরাল ইয়ামামোতো ছিলেন। দ্বিতীয় বিমানে থাকা ভাইস এডমিরাল মাতোমে উকাগি ও তার দুই সঙ্গী পানিতে ক্রাশ করে অল্পের জন্য বেঁচে যান।

ক্যাপ্টেন ল্যানফিয়ের ঘাঁটিতে ফেরার পথে উত্তেজনার অতিশয্যে রেডিও কমিউনিকেশন প্রোটোকল ভেঙে মেসেজ পাঠান, "That son of a ***** will not be dictating any peace terms in the White House", এর ফলে তাকে শাস্তি পেতে হয়। কেননা জাপানিরা এই মেসেজ শুনে থাকলে বুঝে যেত যে এডমিরাল ইয়ামামোতোকে হত্যার জন্যই এই অপারেশন চালানো হয়েছে।